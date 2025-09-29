J2リーグ第31節が行われた

J2リーグは9月28日、第31節の残り3試合が行われた。

首位の水戸ホーリーホックが、藤枝MYFCに2-0で勝利し、勝ち点58で単独首位となった。

試合前まで水戸、ジェフユナイテッド千葉、V・ファーレン長崎の上位3チームが勝ち点55で並んでいた中、水戸は藤枝とホームで対戦。前半32分にMF山本隼大のゴールで先制すると、後半30分にはDF大森渚生がコーナーキックを直接決めて追加点をマーク。2-0で勝利し、首位をキープした。

3位のV・ファーレン長崎は、アウェーでブラウブリッツ秋田と対戦。終始攻め込んでいたが、得点を奪えず、0-0のスコアレスドロー。勝点56にとどまったが、千葉を抜いて2位に浮上した。

試合前まで7位だった徳島ヴォルティスはアウェーでカターレ富山と対戦。3-1で勝利して勝ち点を51に伸ばし、昇格プレーオフ圏内の5位に浮上した。

残り7試合となったJ2の最新順位にSNSのファンも反応。「単独首位キタコレ」「夢のJ1へまた一本近づいたぞ」「水戸マジでJ1行けるべ」と初昇格を目指す水戸に期待するコメントが並んだ。また目まぐるしく順位が変わる上位争いについて「また混沌としてきたなぁ」「シビアだねぇ…痺れるねぇ…」「上位争い、熾烈」といった声が寄せられ、終盤戦に向けてさらなる注目を集めている。（FOOTBALL ZONE編集部）