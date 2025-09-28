EXILE TRIBE（一族）らが所属する「LDH」が28日、公式サイトで「LDH SCREAM」のメンバー3人との契約を解除したことを発表した。

サイトでは「弊社D.LEAGUEチームメンバーに関するお知らせ」と題し「弊社所属D.LEAGUEチームLDH SCREAMのメンバーに選出されておりました鳥居大和・山田悠世・森崇晃に関するご報告を申し上げます。3名については、本人とも協議を行いましたが、今回は双方の合意により契約を取りやめることとなりました」と発表。

「オーディション時より温かいご声援をお寄せくださっている皆様、関係者の皆様には、このような結果となりましたことを心よりお詫び申し上げますとともに、これまでのご支援に感謝申し上げます。弊社としましては、今後も3名を可能な範囲でサポートしてまいります」とした。

「LDH SCREAM」はEXILEのNAOTOがディレクターを務めるチーム。世界最高峰のプロダンスリーグD.LEAGUEへの参画のため、オーディションでメンバーを募集し7月に13人が決定していた。10月からの「第一生命 D.LEAGUE 25-26 SEASON」に出場する予定。