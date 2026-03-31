LDHは3月31日、2025年11月から精神面の不調により休養していたダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGEの川村壱馬（29）について、段階的に活動を再開するを発表した。【写真】川村壱馬、古城のベッドルームにて…刺激強めの写真に公式サイトでは「2025年11月より活動を休止し、治療および療養に専念しておりました川村壱馬ですが、医師の判断を踏まえ、本人の体調を慎重に確認しながら関係各所と協議を重ねた結果、段階的に活