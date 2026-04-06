「食もエンターテインメント」。EXILEのHIRO氏が率いるエンターテインメント企業であるLDHが、ミシュランの星を獲得し続ける焼き鳥の名店「鳥しき」とタッグを組んだ。「食はLDHの成長戦略の柱の1つ」とし、国内のみならず海外でも焼き鳥事業を拡大している。その行程とはどんなものなのか。【前編記事】『なぜ芸能事務所なのに焼き鳥を？LDHが「焼き鳥職人は間違いなくアーティスト」と断言するこれだけの理由』よりつづく。「3本