YouTubeチャンネルでAI関連情報発信を続けるミライが、『【週刊AIツール&ニュースベスト20】アリババ(Qwen、Wan)がAIモデルを大量リリース/ボーカル曲生成AIモデル「Suno v5」/ChatGPTの新機能「Pulse」』と題した最新動画を更新。自身の見解や使いこなしアドバイスを交えつつ、ここ1週間で一気に登場したAI最新ツール・話題ベスト10を紹介した。



冒頭、アリババが「一兆パラメータ搭載の最高性能モデル」「画像生成や音声・動画編集モデル」「ボーカル曲生成AIモデルSuno V5」など、「本格的な“AI戦国時代”に突入した」と指摘。さらにOpenAIのChatGPTに新機能「Pulse」が実装され、「個人に最適化した最新情報を毎日自動で届けてくれる新時代のパーソナルAIが現れた」と解説、テクノロジーの進化による生活の変化に期待感を示した。



特に、Qwenから一挙リリースされた4つのAIモデルには「1兆を超えるパラメータ搭載でライバルを大きく凌駕した性能」「画像も動画も音声も“一発”でこなすAIが続々登場」「Qwen3-VLとQwen3-Omni、Qwen-Image-Edit-2509など“全部入りの次元”」と驚きを隠さない。



「Snow v5について、よりクリアで臨場感のある日本語ボーカル楽曲生成能力が一気に進化した」とし、AIボーカリスト時代の到来も強調。また、ChatGPT PulseやDeepSeek v3.1 Terminusなど各社の差別化の動きにも着目し、「OpenAIは毎日自動で最適な情報提供、“経済的価値”でAIを計測する指標GDP VALも登場」と最新動向を俯瞰した。



さらに、イーロン・マスク氏の「xAIフィードをAI主導で調整」計画、Google PlayへのGemini Live実装、OpenAIが5000億ドル規模のAIインフラ整備へ大投資、トヨタの“スマートシティ”実証やアリババとNVIDIAが提携といった大型ニュースも、「AI・ロボット業界にとって今年は分岐点」と整理し、「スマホだけでなくAI専用デバイス投入へ踏み込むOpenAIの挑戦にも注目」と展望を語った。



最後は「AIツールに興味がある人は、ぜひ動画概要欄に掲載したリンクから実際にツールを体感してみてください」と呼びかけ、「次回の動画でまたお会いしましょう」と爽やかに締めくくった。