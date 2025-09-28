Photo: はらいさん

"ほぼ東京"の街並みを散策するだけでも十分楽しめそう。

全世界待望の都市型オープンワールドRPG『無限大 ANANTA』。グローバル事前登録者数は1260万人を超え、数日前には7分超のゲームプレイトレイラーが初公開されるなど、特に高い注目を集めている作品であることは間違いありません。

リリース日は今も未定ですが、現在幕張メッセで開催中の東京ゲームショウ2025にて、体験版をプレイすることができたため、触って感じたことについてお伝えします。

『無限大 ANANTA』の体験ブースは朝から大盛況

Photo: はらいさん

筆者は午前10時の開場と同時にホール6 C06に位置する『無限大ANANTA』ブースを目指しましたが、それでも約1時間ほど並ぶという大盛況ぶりを見せていました。

ブース正面には登場キャラクターのキャプテンやタフィー、リキのリアルなフィギアの姿が。注目度が高いタイトルのためか、多くの来場者が足を止めて様子を伺っている姿が印象的でした。

Photo: はらいさん

壁際には駅のホームで見かける路線図や周辺マップの展示がありました。ゲーム内に登場する架空の場所が記載されているんだと思いますが、よく見るとオレンジ色の路線は中央線と記載されていますね。これはたまたまなのでしょうか。

シンプルな操作性、病みつきになる世界観、これが無料なのはおかしい

体験版実機プレイの流れですが、まずはストーリーモードをクリアする必要があり、一定の場面まで進めるとフリープレイモードを遊ぶことができます。

試遊時間は15分間でしたが、ストーリーモードをクリアするのに約10分ほどかかったため、醍醐味とも言えるフリープレイモードで遊べる時間は想像以上に短めでした（ストーリーモードはスキップできず。）

ちなみに試遊版のストーリーモードでは、殴ったり物を投げたりして敵と戦う近接戦、車の助手席から迫り来る敵の車両を撃ち狙う銃撃戦、さらにド派手なカーチェイスが楽しめるなど、いくつかのプレイスタイルを楽しむことができましたよ。

Gif: はらいさん

こちらは冒頭の近接戦シーン。登場キャラの1人、キャプテンは自由自在に伸びる触手を使って相手を地面に叩きつけることが可能なんですが、動きが「マーベルズ スパイダーマン 2」でブラックスーツを身に纏ったスパイダーマンと同じ。これ、まんまだけど大丈夫なのかな...。

このワザに限らず、戦闘スタイルは「マーベルズ スパイダーマン」とかなり似ている印象を受けました。操作する側からすると、爽快感がハンパじゃないのは事実なんですが、「なんかこのゲーム遊んだことあるぞ？」とデジャブ感もありました。

ただ、戦闘スタイルはかなり自由度が高く、扇風機やゴルフクラブも武器として使うことができるんだとか。

Gif: はらいさん

ストーリーモードにはカットシーンも多く含まれていて、物語はテンポ良く進んでいく印象です。

迫力あるカーチェイスは「アンチャーテッド」シリーズをも彷彿とさせますが、これもやはりまた爽快感に満ち溢れているのが魅力的なポイントといえるでしょう。首都高や一般道のようなロケーションをスポーツカーでぶっ放しながら敵に体当たりできるのも最高に楽しかったです。

爽快感たっぷりのオープンアクションワールドRPGを美しいグラフィックで楽しめるのも凄いことなんですが、何よりもこれが無料で遊べてしまうのがヤバいなと。コスパ抜群とか言っている場合ではありません。

ほぼ東京の街並みはとても魅力的。ディテールもハンパじゃない

Photo: はらいさん

フリープレイモードでは、どこからどう見ても東京のロケーションを散策することができました。日本人なら恐らくめちゃくちゃテンションが上がるんじゃないかと。

渋谷スクランブル交差点のような場所では、どこか見覚えのある看板やディスプレイ広告、ロゴなどを確認することができました。ギリギリを攻めたデザインだからこそ、違和感を感じさせないリアルなデジタル世界の渋谷に自分は惹かれたんだと思います。

Photo: はらいさん

これは某カラオケ店がモチーフになっていることが一目でわかると思います。SE◯Aと思われるロゴもSATURNに置き換えられているようです。

デジタルで描かれたほぼ東京の世界をフリープレイで気軽に散策するだけでもめちゃくちゃ楽しかったですし、個人的にはひょっとしたらこれこそが無限大の最大の魅力なのでは？と感じました。フリープレイモードに関しては、冗談抜きで時間が溶けそうで怖い。

Photo: はらいさん

夜の街を縦横無尽に飛び回れるのも最高に楽しい遊び方の1つです。

これ、触手を伸ばして飛ぶスタイルなので、誰がどう見てもスパイダーマンに見えてしまう現象が起きると思うのですが、日本人からするとリアルな東京の街並みを上空から眺められるだけでも十分楽しいですし、満足度が非常に高いのです。

「現代の日本をスパイダーマンが飛び回るゲームが発売されるか？」と聞かれたら答えはNoだと思うので、この部分はかなり感動しました。

プレイステーション・ユーザーでアクションゲーム好きの筆者からすると『無限大 ANANTA』は『マーベルズ スパイダーマン』&『グランド・セフト・オート』&『アンチャーテッド』シリーズのいいとこどりをした作品にも感じました。

ほぼ東京の街並みをオープンワールドで駆けめぐれるのは楽しすぎますし、これが無料で遊べるというのが何よりも凄い。もう1つの世界でもう1つの日常生活を1日でも早く送ってみたくなりました。リリース日の発表がとにかく待ち遠しい。

ちなみに一緒に試遊版をプレイした編集部・吉岡の感想は以下のとおり。

操作性はとてもシンプルなので、万人が遊べそうなゲーム作品に感じました。 東京に住んでる身からすると、ゲームをプレイしながら日本の街並みが楽しめるのもテンションが上がります。そして良くも悪くも、欲深いゲームに感じました。 いろいろなゲームの良いとこをそのまま取り込んでいて、本当に大丈夫？と心配になるレベル。しかし、ゲームを遊ぶ側からすると、抗えない魅力があるのは事実です。

Photo: はらいさん

東京ゲームショウ2025で本作をプレイすると、シリアルナンバーが記載された3D立体記念カードを受け取ることができます。

東京ゲームショウに訪れる予定がある方で、本作をいち早くプレイしたい方は是非『無限大 ANANTA』ブースに訪れることをオススメします！

Source: YouTube