5月下旬発売予定の『スーパーワン』2台を展示4月10〜12日に幕張メッセで開催中の『オートモビルカウンシル2026』。本田技研工業（以下ホンダ）は大きくふたつのテーマで展示している。【画像】新型小型EV『スーパーワン』プロトタイプ初公開！オートモビルカウンシル2026のホンダ・ブース全15枚まずひとつは、オートモビルカウンシル初日の4月10日に、16日から先行予約を受付開始すると発表した新型小型EV『スーパーワン』（プ