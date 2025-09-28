堂本剛が、9月28日放送の『おしゃれクリップ』1時間スペシャル（日本テレビ系）に出演する。『おしゃれ』シリーズへの登場は16歳のとき以来、実に30年ぶりということで注目が集まっている。

先んじてTVerで配信された予告映像では、20歳の頃に「血液型がB型からAB型に変わった」という驚きの体験を振り返る姿が映し出された。その出来事が厳密にどのくらい影響したのかは定かではないものの、当時を境に性格にも変化が起こったという。

「剛も僕もAB型。ABって意外に人見知り。でも、一度周波数が合うと同好の士になっちゃう」――これは、鈴木雅之が番組に寄せたコメント。ふたりは初対面こそクールに挨拶をしたが、鈴木がワイルドなサングラス＆海外風のファッションに身を包みつつ、「こう見えて乙女座」「おはぎが好き」というギャップを披露したことで、堂本の心を鷲掴みに。そこから一気に距離が縮んだという「AB型あるある」トークを展開している。

「（10代の頃は）もっと社交的だった」「一気に人見知りになった」と語る堂本。『おしゃれ』シリーズに出演していなかったこの30年間の、限られた人にだけ見せてきた“素顔の堂本剛”を5人の男たちが明かすという今回の放送。その代表として、亀梨和也、SixTONES ジェシー、SKY-HIの姿を確認することができた。今回はオンエアを前に、堂本剛と3人の関係性について改めて振り返ってみたい。

追いかけたい“憧れ”の存在であり続ける

堂本と亀梨の共通点といえば、ドラマ『金田一少年の事件簿』（日本テレビ系）で、主人公・金田一一の1代目と3代目を演じたことでもおなじみ。予告映像では、亀梨が「堂本剛くんと松本潤くんが僕の家のインターホンに並ぶという……」と微笑みながら語っており、“金田一会”についての話題が出るのではないかと想像できる。

“金田一会”とは、堂本を初代に、2代目・松本潤（嵐）、3代目・亀梨、4代目・山田涼介（Hey! Say! JUMP）、5代目・道枝駿佑（なにわ男子）と金田一一を演じた歴代メンバーのこと。今年3月には、1、2、3、5代目を演じた4人が一堂に会し、亀梨がInstagramに集合写真を投稿したことも話題になった（※1）。

事前に予定を合わせたわけではなく、自然な流れで次々と集まったというこの日の“金田一会”。残念ながら、4代目を演じた山田は仕事の都合で駆けつけることができず、電話での参加となったそう。Instagramの投稿には「#次回は4も」というコメントが添えられ、いつか全員が揃った“金田一会”が見られるのではとファンは期待を膨らませている。

同じ事務所の先輩として敬愛しているのはもちろんだが、亀梨にとって堂本はアーティストとして憧れを強く感じる部分がある。それはKAT-TUNとしてデビューするよりも前のこと。亀梨は堂本に「曲を書いてください」と頼み込んだという。緊張しながらも「女性目線の歌詞で」と堂本の作風をリスペクトした要望を伝えたと、『ザ少年倶楽部プレミアム』（NHK総合）で共演した際に振り返っていたことがあった。そうして生まれたのが亀梨にとって初ソロ曲となる「離さないで愛」だ。

初披露されたのが2002年。当時、堂本が23歳、亀梨が16歳だったことを思うと、聴き返すたびにその完成度の高さに驚かされる。楽曲提供から12年後、KAT-TUNの23枚目のシングル『Dead or Alive』（初回限定盤2）のカップリングにて音源化された「離さないで愛」。さらに、2025年にリリースされた亀梨の初ソロベストアルバム『Kame Best』の1曲目に収録されていることからも、亀梨が自身のキャリアを語る上で欠かせない楽曲であり、その作詞曲を手掛けた堂本に対して変わらぬリスペクトを抱き続けていることが伝わってくる。

明るい振る舞いの奥にある“繊細さ”まで包み込む愛

堂本とジェシーは、ほかの先輩／後輩の関係性とは少し異なるように見える。それを強く感じたのは、レギュラーラジオ『堂本 剛とFashion & Music Book』（BAYFM／2025年9月6日放送回）で語っていた「ジェシーはああいうキャラですけど、実はすごくすごくすごく繊細な子だと僕は思ってるんで、心配なんですよ、いつも。強がってないかなとか、わざと明るくしてないかなと……」という言葉だった。

いつも底抜けに明るく、物怖じせずに人の懐にスッと入り込むことができる“陽キャ”として人気を博しているジェシー。それゆえに芸能界でも屈指の交友関係の広さを持つことでも有名だ。人見知りである堂本も、そんなジェシーらしいスタイルもあって距離を縮めていったという。

しかし、そんなジェシーだからこそ「心配なのだ」と語る堂本。「あくまでも僕の分析」と前置きしたうえで、彼がなぜ僕を好きになってくれるかも含めて。実は、『イエーイ』みたいな感じでやっているけど、すごく器用で才能があり過ぎるから、みんなが『ジェシーすごい』ってなって。その期待に応えなきゃって一生懸命やっているよなって。でも、僕と遊んでいる時にふと素の表情を見せるような気がする」と話していたのだ。

思わず「ファンの人ですか」とツッコミを入れたくなるほど、堂本の活動をチェックしているというジェシー。そんな風に慕ってくれることに「彼にも個人的にファンクラブに入ってもらうことも今後必要になってくるんじゃないか。一旦、促してみますね」と続けていたが、あながち冗談ではないのかもしれない。

ジェシーが堂本剛に惹かれる理由と、多くのファンが堂本剛に惹かれる理由はおそらく、堂本剛の中に潜む“繊細さ”への共鳴ではないだろうか。それを感じているからこそ、堂本は自分を慕ってくれる人を放っておけない。〈愛されるよりも 愛したい〉と歌った姿そのままに、常に愛を与える側にいる人なのだ。

「こんな僕でもちょっとした息抜きになってればいいな」「彼の繊細なハートを守ってあげないと」とジェシーに対して語っていたが、それはそのままジェシーと同じく堂本を愛し続ける人たちへの思いと重なっているようにも聞こえる。番組では、「実は昨日もジェシーと遊んだ」と仲睦まじい様子を語っている。ジェシーについて語る言葉から、堂本の愛情深さを感じることができるだろう。

葛藤と開拓、重なるミュージシャンとしての歩み

予告映像では堂本からの着信に喜びながらも動揺したというエピソードを語っているSKY-HI。同じ事務所で先輩／後輩として長い年月を過ごしてきた亀梨やジェシーとは異なり、彼らの結びつきができたのは、この数年のこと。それゆえに、電話だけでも、彼らの間には新鮮なリアクションが生まれる。

ふたりの関係が深まったきっかけは、雑誌『音楽と人』2023年12月号（音楽と人）での対談。2024年5月29日放送の『Apartment B』（日本テレビ系／長崎国際テレビ）では、SKY-HIがその対談で熱い話を繰り広げたことを語っていた。「7割ぐらいが使えない感じだった」と笑いを誘ったが、それだけ一気に深い話ができるというのも、人見知りの堂本からすると貴重な展開だったに違いない。

振り返れば、ふたりの生き様はどこか近しいものがある。ポップスターとしてまばゆい活躍を遂げながらも、むしろアイドル的に愛されるからこそ、自分の音楽を生み出すことへの葛藤を抱えてきた。そして、その痛みさえもエンターテインメントとして昇華し、多くのファンの心を揺さぶってきたところも。

『Apartment B』では、「ワイプで顔出しでやっといて」と不在の堂本から言づてを預かったとして、「（音楽業界は）交通法と一緒。昔の車の性能が古くて道路もガタガタで『ここは30kmしか出せません』って作られた道路なのはわかるけど、『ここ30kmで制限するのは危ないよ』って道路も法律は変わらずそのままになっているのが、今の日本の音楽業界や芸能界」と話した。その考えを理解してくれるSKY-HIとの信頼関係が垣間見えた一幕だった。

あふれる才能と音楽に対する熱い思いで繋がるふたり。今年2月24日に神奈川・ぴあアリーナMMで開催された、堂本のクリエイティブプロジェクト.ENDRECHERI.による音楽フェス『ENDRECHERI MIX AND YOU FES』にもSKY-HIが登場するなど、今後もさらなるコラボレーションが実現していくのではないだろうかと楽しみだ。

レジェンドとして、後輩の憧れを裏切らない活躍を続ける強さ。愛してくれる人をさらなる愛で包もうという人間的な温かみ。そして、音楽を通じて感じ取ることができる、湧き上がるクリエイティブな情熱。3人との関係性を少し振り返っただけでも、堂本剛という人が慕われる理由がクリアになっていったのではないだろうか。番組で語られる3人の言葉はもちろん、彼らの言葉を聞いた堂本のリアクションによって、その解像度はさらに上がることだろう。

（文＝佐藤結衣）