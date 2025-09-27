【真・侍伝 YAIBA】第2期 かぐや編 制作決定！ 小清水亜美と内山昂輝からコメントも到着
2025年4月5日（土）より読売テレビ・日本テレビ系 全国ネットにて土曜夕方5時30分放送開始の『真・侍伝 YAIBA』。第2期かぐや編の制作が決定した。
『YAIBA』は、ジャングルで修行にはげむサムライ野生児・鉄刃（くろがね やいば）がふとしたことから日本に戻り、新たな修行の地でさらなる強さを求めてサムライ魂一直線に躍進する、アクション活劇。週刊少年サンデーにて1988年より連載され1993年に完結。全24巻の累計発行部数1700万部を誇る青山剛昌先生による人気コミックスだ。
この度、最終話となる第24話「月からの侵略者」が放送された本日、第2期 ”かぐや編” の制作が決定した。あわせて第2期制作決定ビジュアルとPVが公開。さらにかぐや役の小清水亜美、ツキカゲ役の内山昂輝より、コメントも到着した。
第1期最終話となった24話で突如上空に出現した巨大な船。船から現れたのは、千年の眠りから覚めたいう月の支配者・かぐや。たちはだかるかぐやから日本を救うため天下一のサムライになることを決意した刃。そして世界の支配を目論む鬼丸。
そんな3人の三つどもえの戦いを描く『真・侍伝 YAIBA』第2期 ”かぐや編” の制作が決定した。あわせてキャラクターデザイン／総作画監督を務める亀田祥倫描き下ろしの第2期制作決定ビジュアルが公開。ビジュアル内には雷神剣をかざす刃と妖艶な笑みを見せるかぐや、そして鋭い視線を向ける鬼丸の姿が描かれている。
あわせて公開された第2期制作決定PVでは、目の前に現れた月の支配者・かぐやに目をみはる刃と鬼丸の姿が。さらに庄之介に乗るさやかと武蔵、そしてかぐやの側近であるツキカゲも映し出されている。はたして「この地球の女王となる」と豪語するかぐやの正体と、再び動き出した千年前の因縁とは___。さらなる強さを求める刃の戦いに期待の高まるPVとなっている。
そして、かぐや役の小清水からは「子供の頃見ていた作品に関わらせていただける嬉しさと、同時にプレッシャーも感じています。」。ツキカゲ役の内山からは「原作で描かれたキャラクターのイメージを大切にしてアフレコに参加しました。」とのコメントが到着した。
月の支配者・かぐや、世界の支配を目論む鬼丸、そして天下一のサムライになることを決意した刃、第2期をお楽しみに。
（C）青山剛昌／小学館／真･侍伝YAIBA製作委員会
