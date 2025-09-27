ゴディバが「CLAMP」と初めてコラボレーションしたチョコレートコレクションなどの新商品を、10月1日（水）から全国のゴディバショップ、GODIVA cafe、オンラインショップで発売する。オンラインショップでは、現在一部商品の先行予約を受け付けている。数量限定。

CLAMPの人気キャラクターたちがデザインされたチョコレートや、保冷バッグ、タンブラーのセットなど4商品がラインアップ。キャラクターのイラストは、今コラボのためにCLAMPが描き下ろした、ゴディバショップの制服をイメージしたコスチュームの限定ビジュアルとなっている。

チョコレートコレクション「ゴディバ×CLAMP コレクション アソートメント」（4粒入 1620円、8粒入 3240円）は、パッケージに「カードキャプターさくら」の木之本桜と大道寺知世がデザインされた4粒入りと、2人のほかに「ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE-」の小狼、「ちょびっツ」のちぃ、「xxxHOLiC」の壱原侑子、四月一日君尋、「魔法騎士レイアース」の獅堂光が描かれた8粒入りがお目見えする。



描き下ろしの”ミニキャラ”プリントと、モコナやハート形のチョコレートが、キャラクターごとに異なるフレーバーで入っている。



ARカメラを起動してオリジナルデザインのフレーム写真を撮影できる二次元バーコード付きのリーフレットも付いている。

「ゴディバ×CLAMP コレクション アソートメント」（4粒入 1620円） (C)C・ST／K

オリジナルデザインの「ゴディバ×CLAMP コレクション ギフトバッグ S」（275円）も登場。オンラインショップでは、ショッピングバッグ付きのセット商品もあり、先行予約では特典として「オリジナルステッカー」が付く。ギフトバッグ単体での販売は無い。

「ゴディバ×CLAMP コレクション ギフトバッグ S」（275円） (C)C・ST／K

「ゴディバ×CLAMP コレクション ギフトバッグ S」 (C)C・ST／K

オリジナルデザインの保冷バッグに、カップアイスクリーム4種類を詰め合わせた「カップアイスクリーム 保冷バッグセット」（ゴディバショップ 2700円、ゴディバ オンラインショップ 3564円）も発売する。

「ゴディバ×CLAMP カップアイスクリーム 保冷バッグセット」（ゴディバショップ 2700円、ゴディバ オンラインショップ 3564円） (C)C・ST／K

ホワイトチョコレートの甘さとほろ苦いコーヒーソースを組み合わせた「ホワイトモカ ショコリキサー」（レギュラーサイズ 870円／270ml、ラージサイズ 980円／350ml、ホット 770円／240ml）は、描き下ろしデザインのスリーブ付きで、コラボ限定デザインの「タンブラーセット」（レギュラーサイズ 4350円／270ml）もある。タンブラー単体での販売は無い。

ゴディバ×CLAMP「ホワイトモカ ショコリキサー」（レギュラーサイズ 870円／270ml、ラージサイズ 980円／350ml、ホット 770円／240ml） (C)C・ST／K

「ゴディバ×CLAMP オリジナルステッカー プレゼント」 (C)C・ST／K

さらに、全国のゴディバショップとGODIVA cafeで、コラボ商品を含む3240円以上を購入すると、オリジナルステッカー（ランダム5種類）がもらえる。

「ゴディバ×CLAMP コレクション」は、10月1日（水）から全国のゴディバショップ、GODIVA cafe、ゴディバ オンラインショップで、数量・期間限定で販売する。期間は12月31日（水）までの予定で、無くなり次第終了となる。一部商品は先行予約を受けつけている。価格は税込み。



