シンガー・ソングライターのR!Nが12日までにインスタグラムを更新。YouTube配信で不適切な言動をしたとして、視聴者へ謝罪した。R!Nは「昨日の配信をご覧いただいた皆さまへ。この度は、泥酔した状態での配信により、不適切な言動や表現をしてしまい、不快な思いをさせてしまったことを深くお詫び申し上げます」と謝罪し「チケットのことや今後の活動についての不安から、感情の整理ができていないまま配信をしてしまい、結果とし