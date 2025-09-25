映画『F1®／エフワン』は好評デジタル販売中！ この度、ブルーレイ＆DVDが11月26日（水）より販売開始することが決定！ ブルーレイ＆DVDには、ブラッド・ピットらによるドライビングトレーニングのメイキングをはじめ、世界観に没入できる約52分の貴重な映像特典が収録される。

ブラッド・ピットと『トップガン マーヴェリック』のジョセフ・ … 周りを輝かせようとするブラッド・ピットは最高のリーダー！映画『F1®／エフワン』インタビュー

映画『F1®／エフワン』概要

地上版〈トップガン〉誕生!

舞台は空から陸へ―『トップガン マーヴェリック』を手掛けた製作陣とブラッド・ピットの最強タッグが描くのは世界中で大きな注目を集めるF1 ®の世界。『トップガン マーヴェリック』を上回る技術で撮影し、迫力も何もかもが進化した地上版〈トップガン〉が遂に登場！ とにかく”リアル”を追求し撮影を敢行した本作は、現役トップドライバーのルイス・ハミルトンも製作に加わり本物のレーシングカーを使用。F1®全面協力の下、実際のサーキットで繰り広げられる本物さながらのレースシーンは必見！

ブラッド・ピット主演映画史上最高オープニング記録を達成!

ブラッド・ピットが数か月ものトレーニングを受け、実際のグランプリ開催中に本物のサーキットを走行。彼の天才的ドライビングスキルも注目され、主演映画史上最高オープニング記録を達成！ さらに興行収入・動員数共に洋画初登場第1位（Box Office Mojo調べ）を獲得。全世界興収6億2300万ドル突破、ブラッド・ピット出演作として過去最高の興行収入、CinemaScore では「A」評価、RottenTomatoesでは観客スコア97%の高評価など、超高速“体感アクション”映画として数々のヒットを記録した。

プライドをかけた熱いバトルに目が釘付け

伝説的元F1®ドライバー・ソニーと若きルーキー・ジョシュアは、同じチームでありながらもドライバーとしては宿敵のライバル。彼らはレースを勝ち取ることができるのか!? 互いに刺激を受けながら衝突を繰り返し、切磋琢磨していく2人の姿に胸が熱くなること間違いなし!

約52分の貴重な映像特典を収録！

ブルーレイとDVDに収録されている映像特典には貴重なメイキングやインタビューなどが収録！ スタッフによる解説＆テイクを重ねてリアルなクラッシュシーンを作り上げていく「クラッシュシーン解説」、ブラッド＆ダムソンのドライビングトレーニングの模様を披露した「ドライバーへの道」、ルイス・ハミルトン監修による“本物”のF1®の世界を追求した「ルイス・ハミルトン」をはじめ、本作の世界観に没入できるファン必至の映像特典が堪能できる。さらに、Amazon.co.jp限定でスタイリッシュなスチールブック仕様の4K UHD+ブルーレイセットも同時リリースなので、要チェック！

【STORY】

かつて天才レーサーと呼ばれたソニー・ヘイズ。彼は1990年代のF1®界で、最も有望なドライバーだった。サーキットでの事故が起きるまでは。30年後、元チームメートのルーベン・セルバンテスに説得され、ソニーはレーサーとして復帰する。そして期待の新人ドライバー、ジョシュア・ピアスと共に、世界一への最後のチャンスに挑む。しかしソニーはトラウマに苦しみ、人知れず葛藤していた。やがて彼は、過去を乗り越えるレースは、1人で走り抜くことはできないと気づく。

映画『F1®／エフワン』商品概要



■映画『F1®/エフワン』4K UHD+ブルーレイ セット

11月26日（水）より販売

本編155分+映像特典約52分2枚組

価格：7,590円（税込）

品番：1000857941

■映画『F1®/エフワン』ブルーレイ+DVDセット

11月26日（水）より販売

本編155分+映像特典約52分2枚組

価格：5,390円（税込）

品番：1000857934

■映画『F1®/エフワン』Amazon.co.jp 限定 スチールブック仕様4K UHD+ブルーレイセット

11月26日（水）より販売

本編155分+映像特典約52分 2枚組

価格：8,690円（税込）

品番：1000857952

【セル共通 ブルーレイ映像特典】

●読み合わせ ●クラッシュシーン解説 ●ドライバーへの道 ●チーム・エイペックス GP ●シルバーストン ●ルイス・ハミルトン ●セットとロケーション ●レッドフラッグシーン ●サウンド・オブ・スピード

