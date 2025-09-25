ÉÍÌî¤Ï¤ë¤¡¢eggÀìÂ°¥â¥Ç¥ë ¤¢¤¤¤µ½Ð±é¡ÖÂ®¹¶¥´¥ß¹Ô¤°Æ·ï¡×MV¸ø³«¡¡¡È¥®¥ã¥ë2¿Í¡É¤Î¥Èー¥¯Æ°²è¸ø³«¤â
¡¡ÉÍÌî¤Ï¤ë¤¤¬¡¢8·î20Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¡ÖÂ®¹¶¥´¥ß¹Ô¤°Æ·ï¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§ÉÍÌî¤Ï¤ë¤¤¬ÂÎ¸½¤¹¤ë¿Ê²½·ÏJ-POP¡¡¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤È¡È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡É¤¬Æ±µï¤¹¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ê¿·Á¯¤µ¡Ë
¡¡Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢¡È¤³¤ì¤¾ÉÍÌî¤Ï¤ë¤Àá¡É¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢½÷¤Î»Ò¤Î¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤â¡È¥à¥«¤Ä¤¯¡É¤âµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥¹¥¤ー¥È¤Ê¥Ê¥ó¥Ðー¡£MV¤Ë¤Ï¡ÈÎø¤Î¼ø¶È¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Îø¤ËÇº¤àÀ¸ÅÌÌò¤È¤·¤ÆeggÀìÂ°¥â¥Ç¥ë ¤¢¤¤¤µ¤¬½Ð±é¡£¤¯¤ë¤¯¤ë¤ÈÊÑ¤ï¤ëÉ½¾ð¤ä¿È¿¶¤ê¤Ç³Ú¶Ê¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤¤¤µ¤Ï½é¤ÎMV½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ê¤Ã¤¿»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È°ì¸À¤Ç´î¤Ó¤òÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÉÍÌî¤È¤¢¤¤¤µ¤Ë¤è¤ëº£²ó½éMV½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ê¤É¤òÏÃ¤¹¥Èー¥¯Æ°²è¤âSNS¤Ç¸ø³«Ãæ¡£¥Þ¥¤¥ó¥É¥®¥ã¥ë¤ÎÉÍÌî¤È¡¢ÎáÏÂNo.1¥®¥ã¥ë¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªÉÍÌî¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë¡ØSUPER SONIC EXTRA SHOW¡Ù¤ò10·î¤ËÂçºå ¥Ð¥Ê¥Ê¥Ûー¥ë¡¢11·î¤ËÅìµþ ¥Ë¥åー¥Ô¥¢¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£Î¾¸ø±é¤È¤â¼«¿ÈºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë20¶ÊÄ¶¤¨¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡ÊÊ¸=¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë