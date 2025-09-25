¥Õ¥£¥¸¡¼¤Î³¤³°ÅÏ¹Ò¾ðÊó¡ª ¥Ó¥¶¤ÏÉ¬Í×¡© »þº¹¤Ï¡© ÊÑ´¹¥×¥é¥°¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¡© ¥Õ¥£¥¸¡¼Î¹¹Ô¤ÎºÝ¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤Þ¤È¤á¡Ê2025Ç¯7·î1Æü¹¹¿·¡Ë
ÆüËÜÆþ¹ñ»þ¤Î¿åºÝÁ¼ÃÖ¤Î½ªÎ»
2025Ç¯¸½ºß¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Ë·¸¤ë¿åºÝÁ¼ÃÖ¤Ï½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¤Î¿åºÝÁ¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¡¢Í¸ú¤Ê¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î3²óÀÜ¼ï¾ÚÌÀ½ñ¤Þ¤¿¤Ï½Ð¹ñÁ°72»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¼õ¤±¤¿¸¡ºº¤Î±¢À¾ÚÌÀ½ñ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ÎÄó½Ð¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÉÔÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê´¶À÷¾É¤ÎÎ®Æþ¤òÊ¿»þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â´Æ»ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö´¶À÷¾É¥²¥Î¥à¥µ¡¼¥Ù¥¤¥é¥ó¥¹¡Ê¢¨¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¡Ë¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¼çÍ×5¶õ¹Á¡ÊÀ®ÅÄ¡¢±©ÅÄ¡¢ÃæÉô¡¢´Ø¶õ¡¢Ê¡²¬¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢È¯Ç®¡¦³±¤Ê¤É¤ÎÍ¾É¾õ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢Ç¤°Õ¤Ç¥²¥Î¥à²òÀÏ¤ò¼Â»Ü¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î²òÀÏ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍÛÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢³ÖÎ¥Á¼ÃÖ¤ä¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Î»ÈÍÑÀ©¸Â¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤·¡£
¡ýº£¸å¤Î¿åºÝÁ¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê³°Ì³¾Ê¡Ë
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2023C022.html
ÆüËÜ½Ð¹ñÁ°¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È
ÆüËÜ½Ð¹ñÁ°¤ÎPCR¸¡ºº¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
¡ü³¤³°Î¹¹ÔÊÝ¸±²ÃÆþ¡Ú¿ä¾©¡Û
³¤³°¤ÇÉÂµ¤¤ä¥±¥¬¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¸¶Â§Åª¤Ë°åÎÅÈñ¤äÄÉ²ÃÂÚºßÆü¤Î½ÉÇñÈñ¤Ï¼«¸ÊÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ëü¤¬°ì¤ËÈ÷¤¨¤Æ³¤³°Î¹¹ÔÊÝ¸±¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï³¤³°Î¹¹ÔÊÝ¸±¤¬ÉÕÂÓ¤¹¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÏ¹Ò¤Î·èºÑ¤ò³ºÅö¤Î¥«¡¼¥É¤Ç¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¡£¤Þ¤¿¡¢µ¢¹ñ¸å¤Ë°åÎÅÈñ¤òÀÁµá¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸½ÃÏ¤ÎÉÂ±¡¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¿ÇÃÇ½ñ¤äÎÎ¼ý½ñ¤òËº¤ì¤º¤Ë¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ü¡Ö¤¿¤Ó¥ì¥¸¡×¤ÎÅÐÏ¿¡Ú¿ä¾©¡Û
¡Ö¤¿¤Ó¥ì¥¸¡×¤È¤Ï¡¢³°Ì³¾Ê¤«¤é¤ÎºÇ¿·¤Î°ÂÁ´¾ðÊó¤òÆüËÜ¸ì¤Ç¼õ¿®¤Ç¤¤ë³¤³°°ÂÁ´¾ðÊóÌµÎÁÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£½ÐÈ¯Á°¤«¤éÎ¹Àè¤Î°ÂÁ´¾ðÊó¤¬Æþ¼ê¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Î¹¹ÔÃæ¤âÂçµ¬ÌÏ¤Ê»ö·ï¤ä»ö¸Î¡¢¼«Á³ºÒ³²¤Ê¤É¶ÛµÞ»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¸½ÃÏ¤ÎÂç»È´Û¡¦ÁíÎÎ»ö´Û¤«¤é¥á¡¼¥ë¤ÇÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ýÍøÍÑ¼ÔÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
¡üVisit Japan Web¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¾ðÊóÅÐÏ¿ ¡Ú¿ä¾©¡Û
ÆüËÜÆþ¹ñ¡¦µ¢¹ñ¼êÂ³¤¤ËÉ¬Í×¤Ê¡ÖÆþ¹ñ¿³ºº¢¨¡×¡ÖÀÇ´Ø¿½¹ð¡×¤òWeb¾å¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£ÆüËÜ½Ð¹ñÁ°¤Ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤·¡¢Æ±È¼¤¹¤ë²ÈÂ²¤Ê¤É¤ÎÍøÍÑ¼Ô¾ðÊó¤ä¡¢Æþ¹ñ¡¦µ¢¹ñ¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢µ¢¹ñ»þ¤Î¼êÂ³¤¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Åö¥µ¥¤¥È¤Ç¼ê¿ôÎÁÅùÎÁ¶â¤òÍ×µá¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿½ÀÁÎÁ¤ä¼ê¿ôÎÁ¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾ÌÜ¤ÇÎÁ¶â¤òÍ×µá¤¹¤ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨2025Ç¯4·î¤«¤é±©ÅÄ¶õ¹Á¡¢À®ÅÄ¶õ¹Á¡¢´ØÀ¾¶õ¹Á¤Î°ìÉô¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ç¡¢Visit Japan Web¤ÇºîÀ®¤·¤¿Æó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤ÈICÎ¹·ô¤òÆÉ¤ß¼è¤é¤»¤ë¤È¡¢ÀÇ´Ø¿½¹ð¤È¤È¤â¤Ëµ¢¹ñ»þ¤ÎÆþ¹ñ¿³ºº¤¬¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ýVisit Japan Web¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¡Ë
https://services.digital.go.jp/visit-japan-web/
¡ü²ÙÊª¤ÎÃí°ÕÅÀ
¾ÜºÙ¤Ï»öÁ°¤Ë³Æ¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ ²Ö²Ð¤ä¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¡¢¥¥ã¥ó¥×ÍÑ¤Î¥¬¥¹¥Ü¥ó¥Ù¡¢²ÃÇ®¼°¿©ÉÊ¡ÊÊÛÅö¡Ë ¡¢¥¹¥×¥ì¡¼´Ì¡¢ ¥³¡¼¥É¥ì¥¹¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¤Î°ìÉô¤ÏÈô¹Ôµ¡¤Ë¤¤¤Ã¤µ¤¤»ý¤Á¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£ °ìÊý¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¡Ê¶âÂ°¡Ë ÅÅÃÓ¤òÆâÂ¢¤·¤¿·ÈÂÓ·¿ÅÅ»Òµ¡´ï¤Ïµ¡ÆâÍÂ¤±Æþ¤ì¡¢ »ý¤Á¹þ¤ß¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¥±¡¼¥¹¤ä°áÎà¤Ê¤É¤ÇÊÝ¸î¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ ÍÂ¤±Æþ¤ì¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅÅ¸»¤ò´°Á´¤ËOFF¤Ë¤·¡¢ ¸Ç¤¤¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡üµ¡Æâ¤ËÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë²ÙÊª ¡Êµ¡Æâ»ý¤Á¹þ¤ßÉÔ²Ä¡Ë
¥Ê¥¤¥Õ¡¢¥Ï¥µ¥ß¡¢Àè¤ÎÀí¤Ã¤¿¤â¤Î¡¢¹©¶ñÎà¤Ê¤É¡£ ±ÕÂÎÊª¤Ïµ¡Æâ»ý¤Á¹þ¤ß¤ËÎÌÅªÀ©¸Â¡Ê²¼µ¡Ë¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ ¤³¤ì°Ê³°¤Î¤â¤Î¤Ïµ¡Æâ¤ËÍÂ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡üµ¡Æâ¤Ë»ý¤Á¹þ¤à²ÙÊª ¡ÊÍÂ¤±Æþ¤ìÉÔ²Ä¡Ë
¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Ï¡¢ ¾×·â¤äÂ»½ý¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤Ç²ÐºÒ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤äÍ½È÷ÅÅÃÓ¤ÏÉ¬¤ºµ¡Æâ»ý¤Á¹þ¤ß¤Ë¤·¤Þ¤¹¡ÊÍÆÎÌ¤¬100¡Á160Wh°Ê²¼¤ÎÀ½ÉÊ¡¢ 1¿Í2¸Ä¤Þ¤Ç¡Ë¡£µ¡Æâ¤Ç¤ÏºÂÀÊ¾å¤Î¼ýÇ¼Ãª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼ê¸µ¤ÇÊÝ´É¤·¡¢Í½È÷¤ÎÅÅÃÓ¤ÏÀä±ï¥Æ¡¼¥×¤äÂÞ¤ò»È¤¤¸Ä¡¹¤ËÊÝ¸î¤¹¤ë¤³¤È¡£¤Û¤«¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡¢ÅÅ»Ò¤¿¤Ð¤³¡¢ µÊ±ìÍÑ¥é¥¤¥¿¡¼¡Ê1¿Í1¸Ä¤Þ¤Ç¡Ë¤Ê¤É¤âµ¡Æâ»ý¤Á¹þ¤ß¤Ë¡£¾ÜºÙ¤Ï»öÁ°¤Ë²¼µ¤Ç³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr2_000007.html
¥Õ¥£¥¸¡¼Æþ¹ñ»þ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î
2025Ç¯7·î1Æü¸½ºß¡¢¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥Õ¥£¥¸¡¼Æþ¹ñ»þ¤Ë¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¾ÚÌÀ¤äPCR¸¡ºº¤Î±¢À¾ÚÌÀ½ñ¤òÄó½Ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æþ¹ñ¸å¤ÎPCR¸¡ºº¤äÂÔµ¡´ü´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ü¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È
ÆüËÜ¹ñÀÒ¤Ç¡¢´Ñ¸÷¤ä¾¦ÍÑÌÜÅª¤Ç¤Î4¥«·î°ÊÆâ¤ÎÂÚºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Ó¥¶¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·Æþ¹ñ»þ¤Ë¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ÎÍ¸ú´ü´Ö¤¬6¥«·î°Ê¾å»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ü±ýÉüÍ½ÌóºÑ¹Ò¶õ·ô¤Þ¤¿¤ÏÂè»°¹ñ¹Ô¤¹Ò¶õ·ô
ÆüËÜµ¢¹ñ»þ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î
¡ü¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È
¡üµ¢¹ñ»þ¤ÎÆþ¹ñ¿³ºº¢¨¡¦ÀÇ´Ø¿½¹ð¤ÎÅÐÏ¿¡ÊVisit Japan Web¤«¤é¡Ë¡Ú¿ä¾©¡Û
ÀÇ´Ø¿½¹ð¤ÎÅÐÏ¿¤ÏVisit Japan Web¤Î¡ÖÆüËÜÆþ¹ñ¡¦µ¢¹ñ¤Î¼êÂ³¡×²èÌÌ¤Î¡Ö·È¹ÔÉÊ¡¦ÊÌÁ÷ÉÊ¿½¹ð¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ¼êÂ³¤¤òºÑ¤Þ¤»¤ÆÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£Æó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤ÏÆþ¹ñ¿³ºº¤ÈÀÇ´Ø¿½¹ð¤ÎÎ¾Êý¤Î¼êÂ³¤¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Æó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤òÌ¤È¯¹Ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÀÇ´Ø¿½¹ð½ñ¤ò½ñ¤¤¤ÆÀÇ´Ø¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ø¿Ê¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨±©ÅÄ¶õ¹Á¡¢À®ÅÄ¶õ¹Á¡¢´ØÀ¾¶õ¹Á¤Î°ìÉô¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ç¡¢Visit Japan Web¤ÇºîÀ®¤·¤¿Æó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤ÈICÎ¹·ô¤òÆÉ¤ß¼è¤é¤»¤ë¤È¡¢ÀÇ´Ø¿½¹ð¤È¤È¤â¤Ëµ¢¹ñ»þ¤ÎÆþ¹ñ¼êÂ³¤¬¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡Ê2025Ç¯4·î¤«¤é½ç¼¡³«»Ï¡Ë¡£
¥Õ¥£¥¸¡¼ ÅÏ¹Ò¾ðÊó
Æþ¹ñ¤ÎÎ®¤ì
¡üÆþ¹ñ¿³ºº
ÅþÃåÁ°¤Ëµ¡Æâ¤ÇÇÛ¤é¤ì¤ëÆþ½Ð¹ñ¥«¡¼¥É¤Ë¤¢¤é¤«¤¸¤áµÆþ¤·¤Æ¤ª¤¡¢¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤¿¤éÆþ¹ñ¿³ºº¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢Æþ½Ð¹ñ¥«¡¼¥É¤È¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡¢µ¢¤ê¤Î¹Ò¶õ·ô¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü²ÙÊª¤Î¼õ¤±¼è¤ê
ÍøÍÑ¤·¤¿ÊØÌ¾¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¡¼¥ó¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç²ÙÊª¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤¹¡£²ÙÊª¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÇËÂ»¤·¤¿²Õ½ê¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢²ÙÊª¤òÍÂ¤±¤¿ºÝ¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¥¯¥ì¡¼¥à¡¦¥¿¥°¤ò·¸°÷¤ËÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡üÀÇ´Ø
¿½¹ð¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î²ÙÊª¤ÏXÀþ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¿½¹ð¤¬ÉÔÍ×¤Ê¾ì¹ç¤ÏÎÐ¤Î¥²¡¼¥È¡¢¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤ÏÀÖ¤Î¥²¡¼¥È¤Ø¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ü¥Õ¥£¥¸¡¼Æþ¹ñ»þ¤ÎÀ©¸Â
¡ã¼ç¤ÊÌÈÀÇÈÏ°Ï¡ÊÀ®¿Í1¿ÍÅö¤¿¤ê¡Ë¡ä
¡ý¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÎà¡§3ℓ°Ê²¼¤Î¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤Ê¤É¼òÎà¡¢¤Þ¤¿¤Ï4.5ℓ°Ê²¼¤Î¥ï¥¤¥ó¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Ó¡¼¥ë¡Ê18ºÐ°Ê¾å¡Ë¡£
¡ý¿©ÉÊ¡§²Ã¹©ÉÊ¤ò´Þ¤à¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿©ÉÊ¡£Æù¡¢Íñ¡¢ÆýÀ½ÉÊ¤Ï»ý¹þ¤ß¶Ø»ß
¡ý¤ß¤ä¤²ÉÊ¡§Áí³ÛF$1000ÁêÅö¤Þ¤Ç¡£
¡ý¥¿¥Ð¥³À½ÉÊ¡Ê»æ¡¢±ÕÂÎ¡¢ÅÅ»Ò¥¿¥Ð¥³Á´¤Æ¡Ë¡§»æ´¬¤¿¤Ð¤³200ËÜ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÍÕ´¬¡¢¹ï¤ß¤¿¤Ð¤³200g¡Ê¤¿¤À¤·18ºÐ°Ê¾å¡Ë¡£
¡ã¼ç¤Ê»ý¤Á¹þ¤ß¶Ø»ß¡¢À©¸ÂÉÊ¡ä
¡ý¹ñ²È¤Î°ÂÁ´¤ÈË¡µ¬¤ò¶¼¤«¤·¡¢¸ø¶¦Íø±×¤ÈÅÁÅýÆ»ÆÁ¤Ë³²¤òÍ¿¤¨¤ëËÜ¡¢°õºþÊª¤Ê¤É
¡ý²ßÊ¾¡¢ºÄ·ô¡¢¶ä¹Ô·ô¤Þ¤¿¤ÏÍ²Á¾Ú·ô¤Îµ¶Â¤ÉÊ¡¢ÊÑÂ¤ÉÊ¡¢ÌÏÂ¤ÉÊ
¡ý½Æ´ï¡¢ËãÌô¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¾òÌó¤Çµ¬Äê¤·¤¿Æ°¿¢Êª¤ª¤è¤Ó¤³¤ì¤é¤òÍÑ¤¤¤¿À½ÉÊ
¡ýÇÀÎÓÃÜ»ºÊª¡¢ÌôºÞ¤Ï¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀ©¸Â¤¢¤ê
¢¨¥Ý¥ë¥Î»¨»ï¡¢¥Ó¥Ç¥ª¤Î½ê»ý¤ä»ý¹þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÎ¹¹Ô¼Ô¤Ç¤â¸·È³¤¬Å¬ÍÑ
¡üÂÚºßÃæ¤Î¥Þ¥¹¥¯¥¨¥Á¥±¥Ã¥È¤Ê¤É
¹ñÆâ¤Ç¤Î¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑµÁÌ³¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²ò½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´¶À÷¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤Êý¡Ê¹âÎð¤ÎÊý¡¢Ç¥ÉØ¤ÎÊý¡¢¼À´µ¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊýÅù¡Ë¤Ïº®»¨¤·¤¿¾ì½ê¤Ç¤Î¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑ¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸ÆµÛ´ï¤Ë¾É¾õ¤¬¤¢¤ëÊý¤ÏÂ¾¿Í¤Ø¤Î´¶À÷¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½Ð¹ñ¤ÎÎ®¤ì
¡ü¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó
¶õ¹Á¤Ø¤Ï½ÐÈ¯¤Î3»þ´ÖÁ°¤Ë¤ÏÅþÃå¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÇE¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹µ¤¨¤È¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤òÄó¼¨¤·¤ÆÅë¾è·ô¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢²ÙÊª¤òÍÂ¤±¤Þ¤¹¡£¹ØÆþÉÊ¤ÎÌÈÀÇ¼êÂ³¤¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ÍÂ¤±²ÙÊª¤Ë¤¹¤ëÊªÉÊ¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óÁ°¤ËÌÈÀÇ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¡¢¼ê²ÙÊª¤ÎÊªÉÊ¤Ï½Ð¹ñ¿³ºº¸å¤Ë¤¢¤ëÌÈÀÇ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü½Ð¹ñ¿³ºº
½Ð¹ñ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡¢Åë¾è·ô¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç²ÙÊª¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤é½Ð¹ñ¼êÂ³¤¤Ï½ªÎ»¤Ç¤¹¡£
¡ü¼ê²ÙÊª¸¡ºº
µ¡Æâ»ý¤Á¹þ¤ß¤Î²ÙÊª¤Ï¤¹¤Ù¤ÆXÀþ¤ËÄÌ¤·¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ï¥±¡¼¥¹¤«¤é½Ð¤·¤Æ¥È¥ì¥¤¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä·ÈÂÓÅÅÏÃ¤âÆ±ÍÍ¡£ÆüËÜ½Ð¹ñ»þ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢±ÕÂÎÊª¤ä´í¸±Êª¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤Ë¤ÏÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜµ¢¹ñ»þ¤ÎÃí°Õ
¡ã¼ç¤ÊÌÈÀÇÈÏ°Ï¡ä
¡ý¼òÎà¡§3ËÜ¡¡1ËÜ760㎖¤Î¤â¤Î¡£20ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÌÈÀÇ¤Ï¤Ê¤·¡£
¡ý¤¿¤Ð¤³Îà¡§»æ´¬¤¿¤Ð¤³200ËÜ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÍÕ´¬¤¿¤Ð¤³50ËÜ¡£²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¡¢¸ÄÁõÅù10¸Ä¡Ê¡Ö¥¢¥¤¥³¥¹¡×¤Î¤ß¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥°¥í¡¼¡×¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¤Ï200ËÜ¡¢¡Ö¥¦¥£¥º¡×¤Ï50¸Ä¤Þ¤Ç¡Ë¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ì¹ç¤ÏÁíÎÌ¤¬250g¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¡£20ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÌÈÀÇ¤Ï¤Ê¤·¡£
¡ý¹á¿å¡§2¥ª¥ó¥¹¡¡1¥ª¥ó¥¹¤ÏÌó28㎖¡£¥ª¡¼¥Ç¥³¥í¥ó¡¢¥ª¡¼¥É¥È¥ï¥ì¤Ï´Þ¤Þ¤Ê¤¤¡£
¡ý¤½¤ÎÂ¾¡§1ÉÊÌÜ¤´¤È¤Î³¤³°»Ô²Á¤Î¹ç·×³Û¤¬1Ëü±ß°Ê²¼¤Î¤â¤ÎÁ´ÎÌ¡Ê³¤³°»Ô²Á¤Î¹ç·×³Û20Ëü±ß¤Þ¤Ç¤¬ÌÈÀÇ¡Ë¡£
¾ÜºÙ¤ÏÀÇ´Ø https://www.customs.go.jp/ ¤ò»²¾È
¡ãÍ¢Æþ¶Ø»ß¡ä
¡ýËãÌô¡¢ÂçËã¡¢³ÐÀÃºÞ¡¢Å´Ë¤ÃÆ¤ª¤è¤Ó¤±¤ó½ÆÉôÉÊ¡¢ÇúÈ¯Êª¤ä²ÐÌô¡¢²ßÊ¾¡¦»æÊ¾¤Þ¤¿¤ÏÍ²Á¾Ú·ô¤Îµ¶Â¤¡¦ÊÑÂ¤¡¦ÌÏÂ¤ÉÊ¡¢¤ï¤¤¤»¤ÄÊª¡¢µ¶¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤Ê¤É¡£ÅÚ¡¢ÅÚÉÕ¤¤Î¿¢Êª¡¢°ìÉô¤Î²Ì¼Â¤â¡£
¡ãÍ¢Æþµ¬À©¡ä
¡ý¥ï¥·¥ó¥È¥ó¾òÌó¤Ë³ºÅö¤¹¤ëÊªÉÊ¡£ÂÐ¾ÝÊª¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¤¿´ÁÊýÌô¡¢ÌÓÈé¡¦ÉßÊª¤Ê¤É¤Î²Ã¹©ÉÊ¤âÆ±ÍÍ¡£¥ï¥Ë¡¢¥Ø¥Ó¤Ê¤É¤ÎÈé³×À½ÉÊ¡¢¾Ý²ç¡¢ÇíÀ½¡¢¥é¥ó¡¢¥µ¥Ü¥Æ¥ó¤Ê¤É¤ÏÆÃ¤ËÃí°Õ¡£
¡ãÆ°¿¢Êª¡ä
¡ý²ÌÊª¡¢ÀÚ²Ö¡¢ÌîºÚ¤ÏÍ×¸¡±Ö¡£ÆýÀ½ÉÊ¤ÏÀ©¸Â¤¢¤ê¡£ÅÚÉÕ¤¤Î¿¢Êª¤Ï»ý¤Á¹þ¤ß¶Ø»ß¡£¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤È¤¤¤Ã¤¿ÆùÎà¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç»ý¤Á¹þ¤á¤Ê¤¤¡£
¡ý2025Ç¯6·î6Æü¸½ºß¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñ¤Ç²ÈÃÜ¤ÎÉÂµ¤¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤ª¤ß¤ä¤²¤ä¸Ä¿Í¾ÃÈñÍÑ¤ÎÃÜ»ºÊª¤Ï¸¡ºº¾ÚÌÀ½ñ¤Î¼èÆÀ¤¬Æñ¤·¤¤¤¿¤á¡¢ÆùÀ½ÉÊ¤äÆ°ÊªÍ³ÍèÀ½ÉÊ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ø»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¾ÜºÙ¤ÏÆ°Êª¸¡±Ö½ê https://www.maff.go.jp/aqs/ ¤ò»²¾È
¡ã°åÌôÉÊ¡¦²½¾ÑÉÊ¤Ê¤É¡ä
¡ý¸Ä¿Í¤¬¼«¤é»ÈÍÑ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¿ôÎÌÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¡£°åÌôÉÊ¡ÊÆÇÌô¡¢·àÌôµÚ¤Ó½èÊý¤»¤óÌô°Ê³°¡Ë¤Ï2¥«·îÊ¬°ÊÆâ¡£³°ÍÑºÞ¡¢²½¾ÑÉÊ¤ÏÉ¸½à¥µ¥¤¥º¤Ç1ÉÊÌÜ24¸Ä°ÊÆâ¡£
¥Õ¥£¥¸¡¼Î¹¹Ô¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¡¢¿·¤·¤¤Î¹¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
¡ä¡ä¡ä¼¡¥Ú¡¼¥¸¤Ø¡ª¡ä¡ä¡ä
¥Õ¥£¥¸¡¼Î¹¹Ô¤Î´ðËÜ¾ðÊó
»þº¹
ÆüËÜ¤È¤Î»þº¹¤Ï¡Ü3»þ´Ö¡£ÆüËÜ¤¬Àµ¸á¤Ê¤é¥Õ¥£¥¸¡¼¤Ï¸á¸å3»þ¡£¥µ¥Þ¡¼¥¿¥¤¥à¤Ï2021Ç¯¤ËÇÑ»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌ²ß
ÄÌ²ßÃ±°Ì¤Ï¥Õ¥£¥¸¡¼¥É¥ë(F$)¡£Êä½õÃ±°Ì¤Ï¥Õ¥£¥¸¡¼¡¦ ¥»¥ó¥È¡ÊF¡ñ¡Ë¤Ç¡¢1F$¡á100F¡ñ¡£
¸À¸ì
±Ñ¸ì¡Ê¸øÍÑ¸ì¡Ë¤ÎÂ¾¡¢¥Õ¥£¥¸¡¼¸ì¡¢¥Ò¥ó¥Ç¥£¡¼¸ì¤ò»ÈÍÑ¡£
»æÊ¾¡¦ÄÌ²ß¤Î¼ïÎà
»æÊ¾¤ÏF$5¡¢10¡¢20¡¤50¡¤100¤Î5¼ïÎà¡£¹Å²ß¤ÏF¡ñ5¡¢10¡¢20¡¢50¡¢F$1¡¢F$2¤Î6¼ïÎà¤¬Î®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Î¾ÂØ
¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¶õ¹ÁÆâ¤ÎÎ¾ÂØ½ê¡¢³¹Ãæ¤ÎÎ¾ÂØ½ê¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤ÇÎ¾ÂØ¤Ç¤¤ë¡£ÁáÄ«Ãå¤Î¾ì¹ç¡¢ÅþÃå¥í¥Ó¡¼¤Î Î¾ÂØ½ê¤Ï±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡£ÀÇ´Ø¤òÄÌ¤ëÁ°¤ÎÎ¾ÂØ½ê¤ÇºÇÄã¸ÂÉ¬Í×¤ÊÊ¬¤ò¸ò´¹¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¥Õ¥£¥¸¡¼Î¹¹Ô ÅÅÏÃ¡õ¥Í¥Ã¥È¤Î¥³¥È
¹ñºÝÅÅÏÃ
ÆüËÜ¤«¤é¥Õ¥£¥¸¡¼¤Ø
010¡Ê¹ñºÝÅÅÏÃ¼±ÊÌÈÖ¹æ¡Ë¢ª679¡Ê¥Õ¥£¥¸¡¼¤Î¹ñÈÖ¹æ¡Ë¢ªÁê¼êÀè¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ
·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö010¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö+¡×¤Î¤¢¤È¤Ë¡Ö679¡×¡¢Áê¼ê¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ò¥À¥¤¥ä¥ë¤·¤ÆÈ¯¿®¡£
¥Õ¥£¥¸¡¼¤«¤éÆüËÜ¤Ø
00¡Ê¹ñºÝÅÅÏÃ¼±ÊÌÈÖ¹æ¡Ë¢ª81¡ÊÆüËÜ¤Î¹ñÈÖ¹æ¡Ë¢ª»Ô³°¶ÉÈÖ¡ÊºÇ½é¤Î0¤Ï¤È¤ë¡Ë¢ªÁê¼êÀè¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ
¢¨·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ø¤«¤±¤ë¾ì¹ç¤â¡¢¡Ö080¤Þ¤¿¤Ï090¡×¤ÎºÇ½é¤Î¡Ö0¡×¤Ï¤È¤ë
¢¨¥Û¥Æ¥ë¤ÎµÒ¼¼¤«¤é¤«¤±¤ë¤È¡¢ÄÌÏÃÎÁ¤Î¤Û¤«¤Ë¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó»ö¾ð
¸½ºß¤Î³¤³°Î¹¹Ô¤Ç¤ÏÉ¬·È¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£°û¿©Å¹¤ÎÍ½Ìó¤äÃÏ¿Þ»²¾È¡¢Æþ¹ñ¿³ºº¤ä¸òÄÌ·Ï¥¢¥×¥ê¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¡¢³Æ¼ïÍ½Ìó¤ÎÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É´ÉÍý¤Ê¤É¡¢³èÍÑ¥·¡¼¥ó¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£SIM¥Õ¥ê¡¼¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÍøÍÑ¼Ô¤Ê¤é¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ÎÄÌ¿®²ñ¼Ò¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¥Ä¡¼¥ê¥¹¥ÈÍÑ¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¼°SIM¥«¡¼¥É¤òÇã¤Ã¤Æ»È¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡ÊÄÌ¿®²ñ¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊSIM¥«¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£ÄÌÏÃ¤â¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¤âÉÔÍ×¤Ê¤é¾ï¤Ë¡Öµ¡Æâ¥â¡¼¥É¡×¤ò¥ª¥ó¤Ë¤·¡¢ÄÌÏÃ¡Ê¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤¡Ë¤Î¤ßÉ¬Í×¤Ê¤é¡Ö¥Ç¡¼¥¿¥í¡¼¥ß¥ó¥°¡×¤È¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¡×¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£¤¤¤º¤ì¤Î¾õÂÖ¤Ç¤âWi-Fi¤Ø¤ÎÀÜÂ³¤Î¤Û¤«¡¢¥«¥á¥é¤äÌÜ³Ð¤Þ¤·¤Îµ¡Ç½¤Ï»È¤¨¤Þ¤¹¡£
Wi-Fi»ö¾ð
¶õ¹Á¡¢¥Ð¥¹¤Î¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Î¥«¥Õ¥§¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ÏÌµÎÁWi-Fi¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ç¤â¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ä¿©Æ²¤Ê¤É¤ÇWi-Fi¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥í¥Ó¡¼¤Î¤ßÌµÎÁ¡¢µÒ¼¼¤ÏÍÎÁ¤Î¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌµÎÁWi-Fi¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï¶áÇ¯¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÈ´¤¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
°ÜÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¤â»È¤¨¤ë³¤³°ÍÑWi-Fi¥ë¡¼¥¿¡¼¤òÆüËÜ¤«¤é¥ì¥ó¥¿¥ë¤·¤Æ¤¤¤¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎWi-Fiµ¡Ç½¤ò¾ï»þ»È¤¦ÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³¤³°ÍÑWi-Fi¥ë¡¼¥¿¡¼¤Ï¶õ¹Á¤Ê¤É¤Ç¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¥¸¡¼¤Î¿å»ö¾ð¤ä¼£°Â¤Ï¡©¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÁø¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡©
¡ä¡ä¡ä¼¡¥Ú¡¼¥¸¤Ø¡ª¡ä¡ä¡ä
¥Õ¥£¥¸¡¼Î¹¹Ô ¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÁø¤Ã¤¿¤é
¼£°Â
¥Õ¥£¥¸¡¼¤Î¼£°Â¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤è¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³¹¤Ê¤«¤ä»Ô¾ì¤Ê¤Éº®»¨¤·¤¿¾ì½ê¤Ç¤Î¥¹¥ê¡¢¤Ò¤Ã¤¿¤¯¤ê¡¢¶õ¹Á¤Ê¤É¤Ç¤ÎÃÖ¤°ú¤¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ìë´Ö¤Î³°½Ð¤ÎºÝ¤ÏÃ±ÆÈ¹ÔÆ°¤ò¹µ¤¨¡¢°Å¤¤Ï©ÃÏ¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢²á¾ê¤ÊÎÁ¶âÀÁµá¤ò¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥á¡¼¥¿¡¼¤¬ºîÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÉ¬¤º³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ê¶¼º¡¦ÅðÆñ
¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È
¥Õ¥£¥¸¡¼¤Ç¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤òÊ¶¼º¤·¤¿¤é¡¢·Ù»¡¤ËÆÏ¤±½Ð¤·¡¢Èï³²ÆÏ½ñ¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜ¹ñÂç»È´Û¡¢ÁíÎÎ»ö´ÛÅù¤ÇÎ¹·ô¤Î¼º¸ú¼êÂ³¤¤È¡Öµ¢¹ñ¤Î¤¿¤á¤ÎÅÏ¹Ò½ñ¡×¤ÎÈ¯µë¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥£¥¸¡¼°ÜÌ±¶É¤ÇÂÚºßµö²Ä¤ÎºÆ³ÎÇ§¤Î¤¿¤á¤Î¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2025Ç¯3·î24Æü¤«¤é¤Ïµ¶ÊÑÂ¤ÂÐºö¤ò¶¯²½¤·¤¿¡Ö2025Ç¯Î¹·ô¡Ê¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡Ë¡×¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¿·µ¬È¯µë¤Ë¤Ï¿½ÀÁ¸åºÇÃ»¤Ç¤â2½µ´Ö¤«¤é1¥«·î¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥ÈÊ¶¼º»þ¤Ë¤Ï¡Öµ¢¹ñ¤Î¤¿¤á¤ÎÅÏ¹Ò½ñ¡×¤ò¿½ÀÁ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÎ¹·ô¤ÎÊ¶¼ºÆÏ½Ð¤Èµ¢¹ñ¤Î¤¿¤á¤ÎÅÏ¹Ò½ñ¿½ÀÁ¤ËÉ¬Í×¤Ê½ñÎà¡Û
¡¦Ê¶¼º°ìÈÌÎ¹·ôÅùÆÏ½Ð½ñ ¢¨Âç»È´ÛÈ÷¤¨ÉÕ¤±
¡¦·Ù»¡¤¬È¯¹Ô¤·¤¿Èï³²ÆÏ½ñ
¡¦ÅÏ¹Ò½ñÈ¯µë¿½ÀÁ½ñ1ÄÌ ¢¨Âç»È´ÛÈ÷¤¨ÉÕ¤±
¡¦¼Ì¿¿¡Ê½Ä45Ð¡ß²£35Ð¡Ë2Ëç¡Ê6¥«·î°ÊÆâ¤Ë»£±Æ¡Ë
¡¦µ¢¹ñÍÑ¹Ò¶õ·ô¡Ê¸¶Â§¤È¤·¤ÆÄ¾¹ÔÊØ¡Ë
¡¦¸ÍÀÒÆ¥ËÜ1ÄÌ¡Ê6¥«·î°ÊÆâ¤ËÈ¯¹Ô¤Î¤â¤Î¡Ë
¡¦¼ê¿ôÎÁ
ºß¥Õ¥£¥¸¡¼ÆüËÜ¹ñÂç»È´Û¤ÎÎÎ»öÁë¸ý¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢»öÁ°Í½Ìó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÍ½Ìó¤ò¤È¤ê¡¢Í½ÌóÈÖ¹æ¤òÉ¬¤º¹µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§ryoji.fiji@fj.mofa.go.jp
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É
¤¹¤°¤Ë¸½ÃÏ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÆüËÜ¤Ë¤¢¤ë¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥Ç¥¹¥¯¤ËÏ¢Íí¤·¡¢¥«¡¼¥ÉÌµ¸ú²½¤Î¼êÂ³¤¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ¤äÍ¸ú´ü¸Â¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Î¹¹ÔÁ°¤Ë¥á¥â¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥«¡¼¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤ÇºÆÈ¯¹Ô¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÉÂµ¤¡¦¤±¤¬
¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤«¤é°å¼Ô¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤«¡¢³¤³°Î¹¹ÔÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÊÝ¸±·ÀÌó¾Ú¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶ÛµÞÏ¢ÍíÀè¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¡£¤«¤«¤Ã¤¿ÈñÍÑ¤ÏÊÝ¸±²ñ¼Ò¤«¤éÉÂ±¡¤ØÄ¾ÀÜ»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¢¹ñ¸å¤Ë°åÎÅÈñ¤òÀÁµá¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢É¬¤º¿ÇÃÇ½ñ¤äÎÎ¼ý½ñ¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Õ¥£¥¸¡¼Î¹¹Ô º¤¤Ã¤¿¤é¥³¥³
ÆüËÜ¹ñÆâ
¡üÂç»È´Û¡¦ÎÎ»ö´Û¡¦¾ðÊó¼ý½¸
¡ýÃóÆü¥Õ¥£¥¸¡¼¶¦ÏÂ¹ñÂç»È´Û
https://fijiembassy.jp/ja/
¡ý¥Õ¥£¥¸¡¼À¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¡¡
https://visitfiji.jp/
¡ü¼çÍ×¶õ¹Á
¡ýÀ®ÅÄ¹ñºÝ¶õ¹Á¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó
https://www.narita-airport.jp/jp/inquiry
¡ý±©ÅÄ¶õ¹Á¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó
https://tokyo-haneda.com/contact/
¡ý´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹Á¾ðÊó°ÆÆâ
https://www.kansai-airport.or.jp/contact
¡ýÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á¥»¥ó¥È¥ì¥¢³Æ¼ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
https://www.centrair.jp/help/contact/
¥Õ¥£¥¸¡¼
¡üºß¥Õ¥£¥¸¡¼ÆüËÜ¹ñÂç»È´Û
https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/oceania/fiji.html
¡üÆüËÜ¸ì¤¬ÄÌ¤¸¤ë°åÎÅµ¡´Ø¡Ê³°Ì³¾Ê¡ÖÀ¤³¦¤Î°åÎÅ»ö¾ð¡×¤è¤ê¡Ë
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/oceania/fiji.html
¡ü¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É²ñ¼Ò ¶ÛµÞÏ¢ÍíÀè
¡ýVisa®¡Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉÊ¶¼º»þ¤Î¤ª¼êÂ³¤¡Ë
https://www.visa.co.jp/support/consumer/lost-stolen-card.html
¡ýJCB®¡ÊJCBÊ¶¼º¡¦ÅðÆñ³¤³°¥µ¥Ý¡¼¥È¡Ë
https://www.jcb.jp/services/emergency_support.html
¡ýMastercard®¡Ê¤ª¼ê»ý¤Á¤ÎMastercard®¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Ë
https://www.mastercard.co.jp/ja-jp/personal/get-support/issuer-contact-information.html
¡ý¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¨¥¥¹¥×¥ì¥¹®¡Ê¥«¡¼¥É¤ÎÊ¶¼º¡¦ÅðÆñ»þ¤Ë¡Ë
https://www.americanexpress.com/jp/support/contact/lost-stolen.html?intlink-hp-cs-top-trouble
