このAQUOS、シンプルだけど存在感ある。しかもタフネス仕様 #楽天セール
楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。
現在、アイリスオーヤマのレトロな冷蔵庫、AQUOS sense9など、お得な商品が多数登場しています。
2台目にもおすすめ！ レトロ可愛いのに大容量なアイリスオーヤマ製冷蔵庫が50％ポイントバック中！
レトロな見た目と使いやすさを両立した、IRIS OHYAMA（アイリスオーヤマ）の冷蔵庫「PRR-142D」が50％ポイントバック中と実質半額で購入できます。。
丸みを帯びたフォルムに、メタリックなハンドルがアクセント。コンパクトながら存在感のあるデザインで、リビングや寝室の2台目にもぴったり。冷蔵室はたっぷり84Lで、強化ガラス棚や1Lパックが4本、2Lペットボトルが3本入るドアポケットも便利。冷凍室はフォースター対応で、作り置きや冷凍食品もまとめて収納できます。
温度調節つまみやアジャスターなど、機能面も充実。製氷皿や霜取りヘラなど付属品が揃っているのも嬉しいポイントです。
大容量バッテリー搭載で動画も音楽も思う存分楽しめるシャープの「AQUOS sense9（6GB/128GB）」がお買い得！
シンプルさと存在感を併せ持つデザインと個性を際立たせるカラーが魅力の、SHARP（シャープ）の「AQUOS sense9（6GB/128GB）」が10％ポイント還元とお買い得です。
防水・防塵に加え、米軍規格「MIL-STD-810H」準拠の耐衝撃性能を備えているので、登山やアウトドア志向の方にもぴったりなアイテム。
容量5,000mAhの大容量バッテリーと大迫力のサウンドを体感できるステレオスピーカーにより、動画や音楽などを電池切れを気にすることなく楽しめますよ。
外はカリッと、中はモチモチのトーストに仕上がるアラジンの2枚焼きトースターが10％ポイントバック中！
Aladdin（アラジン）の「グラファイト トースター 2枚焼き AET-GS13CG」は、トーストをおいしく焼き上げる技術が詰まったクラシックなデザインの2枚焼きトースター。
特許技術「遠赤グラファイト」搭載で、発熱するまでの時間はたったの0.2秒。高温の庫内で一気に焼き上げることで、外はカリッと、中は水分が残っているのでモチモチのトーストに仕上がります。
網目の細かいメッシュ網を採用したことで、パック餅を焼く際にアルミホイルを敷かなくても膨らんだお餅のくっつきを防ぎ、両面をしっかり焼くことができる本商品が10％ポイントバック中とお買い得です。
柔らかく滑らかな履き心地を実現した、ナイキの「レボリューション 7」がクーポン利用で40％オフ！
NIKE（ナイキ）の｢レボリューション 7｣は、柔らかいクッショニングとサポート性を備えたランニングシューズ。現在、10％還元＋クーポン利用で40％オフとお得に購入できるチャンスです。
フォームミッドソールが柔らかく滑らかな履き心地を実現。前足部にゆとりがあるため、つま先が締めつけられません。
かかと部分に追加したパフでアキレス腱が快適に。シュータンのタッチポイントが柔らかく自然な足あたりを実現しています。
最大15インチのノートパソコンを収納できる、ナイキのバックパックがクーポン利用で60％オフ！
メインコンパートメントはスリーブ付きで、最大15インチのノートパソコンを収納できる、NIKE（ナイキ）の「ブラジリア M バックパック 9.5 カモ AOP」が10％還元＋クーポン利用で60％オフとお得です。
メッシュのサイドポケットは飲料ボトルの収納に最適。バッグ内側のジッパー付きポケットを活用すれば、荷物をすっきりと整理できます。
パッド入りショルダーストラップは調節可能なので、背中に快適にフィット。密に織り込まれたポリエステル素材を使用し、重い荷物にも対応できるのも嬉しいポイントです。
