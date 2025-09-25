こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。

現在、アイリスオーヤマのレトロな冷蔵庫、AQUOS sense9など、お得な商品が多数登場しています。

なお、以下の表示価格は執筆時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

2台目にもおすすめ！ レトロ可愛いのに大容量なアイリスオーヤマ製冷蔵庫が50％ポイントバック中！

冷蔵庫 冷凍庫 小型 2ドア 130L 家庭用 PRR-142D 1人暮らし レトロ冷凍冷蔵庫 おしゃれ かわいい レトロ キッチン 家電 生活 家電 新生活 一人暮らし ひとり暮らし パステルカラー ブラック オフホワイト ライトグリーン 65,800円 （50％還元：10月9日9時59分まで）

レトロな見た目と使いやすさを両立した、IRIS OHYAMA（アイリスオーヤマ）の冷蔵庫「PRR-142D」が50％ポイントバック中と実質半額で購入できます。。

丸みを帯びたフォルムに、メタリックなハンドルがアクセント。コンパクトながら存在感のあるデザインで、リビングや寝室の2台目にもぴったり。冷蔵室はたっぷり84Lで、強化ガラス棚や1Lパックが4本、2Lペットボトルが3本入るドアポケットも便利。冷凍室はフォースター対応で、作り置きや冷凍食品もまとめて収納できます。

温度調節つまみやアジャスターなど、機能面も充実。製氷皿や霜取りヘラなど付属品が揃っているのも嬉しいポイントです。

大容量バッテリー搭載で動画も音楽も思う存分楽しめるシャープの「AQUOS sense9（6GB/128GB）」がお買い得！

SHARP（シャープ） AQUOS sense9（6GB/128GB） ブラック（SIMフリー版） SH-M29A-B 54,890円 （10％還元：9月26日9時59分まで）

シンプルさと存在感を併せ持つデザインと個性を際立たせるカラーが魅力の、SHARP（シャープ）の「AQUOS sense9（6GB/128GB）」が10％ポイント還元とお買い得です。

防水・防塵に加え、米軍規格「MIL-STD-810H」準拠の耐衝撃性能を備えているので、登山やアウトドア志向の方にもぴったりなアイテム。

容量5,000mAhの大容量バッテリーと大迫力のサウンドを体感できるステレオスピーカーにより、動画や音楽などを電池切れを気にすることなく楽しめますよ。

外はカリッと、中はモチモチのトーストに仕上がるアラジンの2枚焼きトースターが10％ポイントバック中！

アラジン グラファイトトースター グリーン AET-GS13C/G Aladdin 遠赤グラファイトトースター [AETGS13CG] 11,180円 （10％還元：9月26日9時59分まで）

Aladdin（アラジン）の「グラファイト トースター 2枚焼き AET-GS13CG」は、トーストをおいしく焼き上げる技術が詰まったクラシックなデザインの2枚焼きトースター。

特許技術「遠赤グラファイト」搭載で、発熱するまでの時間はたったの0.2秒。高温の庫内で一気に焼き上げることで、外はカリッと、中は水分が残っているのでモチモチのトーストに仕上がります。

網目の細かいメッシュ網を採用したことで、パック餅を焼く際にアルミホイルを敷かなくても膨らんだお餅のくっつきを防ぎ、両面をしっかり焼くことができる本商品が10％ポイントバック中とお買い得です。

柔らかく滑らかな履き心地を実現した、ナイキの「レボリューション 7」がクーポン利用で40％オフ！

【40%OFFクーポン対象 9.24 0:00〜9.26 1:59】ナイキ レボリューション 7 NIKE シューズ ランニング サステナビリティ Mens HO23 fb2207-005 靴 ローカット アウトドア 黒 ランニングシューズ 親子コーデ 7,150円 （10％還元＋クーポン利用で40％オフ：9月26日1時59分まで）

NIKE（ナイキ）の｢レボリューション 7｣は、柔らかいクッショニングとサポート性を備えたランニングシューズ。現在、10％還元＋クーポン利用で40％オフとお得に購入できるチャンスです。

フォームミッドソールが柔らかく滑らかな履き心地を実現。前足部にゆとりがあるため、つま先が締めつけられません。

かかと部分に追加したパフでアキレス腱が快適に。シュータンのタッチポイントが柔らかく自然な足あたりを実現しています。

最大15インチのノートパソコンを収納できる、ナイキのバックパックがクーポン利用で60％オフ！

【60%OFFクーポン対象 9.24 0:00〜9.26 1:59】ナイキ ブラジリア M バックパック 9.5 カモ AOP NIKE リュック リュックサック カバン バッグ カモフラ 迷彩柄 サイドポケット ノート パソコン 収納 通勤 通学 旅行 FA25 6,710円 （10％還元＋クーポン利用で60％オフ：9月26日1時59分まで）

メインコンパートメントはスリーブ付きで、最大15インチのノートパソコンを収納できる、NIKE（ナイキ）の「ブラジリア M バックパック 9.5 カモ AOP」が10％還元＋クーポン利用で60％オフとお得です。

メッシュのサイドポケットは飲料ボトルの収納に最適。バッグ内側のジッパー付きポケットを活用すれば、荷物をすっきりと整理できます。

パッド入りショルダーストラップは調節可能なので、背中に快適にフィット。密に織り込まれたポリエステル素材を使用し、重い荷物にも対応できるのも嬉しいポイントです。

その他にもお買い得商品が多数！ 最大50%ポイント還元も

日用品

最大半額クーポンP37倍レビュー特典あり 水素入浴剤 入浴剤 ギフト 疲労回復 無添加 塩素除去 クロノタイプ 体内時計750g 50g お試し お得 おまけ Hour 1,000円 （50％還元：9月26日9時59分まで）

【P20倍 セット26日9:59マデ】【公式】Yunth 生ビタミンC 美白 美容 液 1ml×28包 | 美容 液 ビタミンC 導入 美容 液 先行 美容 液 ブースター 美白 ランキング おすすめ スキンケア スキンケアセット | ユンス ゆんす 3,960円 （20％還元：9月26日9時59分まで）

【ポイント20倍★9/25 10:00-9/26 09:59迄】【セット割】 選べる スペシャルセット 毛穴うるおい 毛穴皮脂ケア 美白シワ改善 化粧水 美容 液 乳液 クリーム 新商品 公式 トゥベール トゥヴェール 夏のダメージ肌ケアセット 7,280円 （20％還元：9月26日9時59分まで）

グルメ

【スーパーDEAL 20％ポイントバック】ハロウィン 焼き菓子 ハロウィン プレゼント ギフト 2025 人気 おしゃれ 高級 ギフト 個包装 内祝い 内祝 お返し スイーツ 食べ物 お菓子 洋菓子 詰め合わせ キハチ 焼菓子 キハチフードホール 焼菓子＆コーヒー8種14個入 3,390円 （20％還元：9月26日9時59分まで）

【A配送】シェ・シバタ ジュレ・ドゥ・フリュイ 9本入 ゼリー セット ギフト フルーツジュレ ジュレ 贈り物 詰め合わせ 送料無料 常温 お返し プレゼント 食べ物 スイーツ お菓子 洋菓子 おしゃれ 2025 プチギフト 3,980円 （50％還元：9月30日9時59分まで）

