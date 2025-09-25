敵地ダイヤモンドバックス戦

米大リーグ・ドジャースの佐々木朗希投手が24日（日本時間25日）、敵地ダイヤモンドバックス戦でメジャー復帰。リリーフで7回から登板し、1回無安打無失点、2奪三振と好投を披露した。最速160.6キロを計測した投球とともに、マウンドを降りた直後に捉えられた表情にも熱視線が注がれた。

佐々木は6番マッキャンに対し、初球99マイルのストレート。2球目は87マイルの変化球で打ち取り三ゴロだった。続く7番タワにも初球99マイル。2-2から99マイルの内角速球を投じ、見逃し三振を奪った。8番バルガスには初球99.8マイル（約160.6キロ）を投じ、最後も速球で空振り三振。上々の復帰登板となった。

三者凡退に打ち取った直後、ベンチへ向かった佐々木は左腕で汗を拭うと、頬を緩ませ笑顔を浮かべた。中継カメラにも映ったそのリアクションに、日本人ファンが即座に反応。X上には「表情も良かったな〜」「笑顔がいっぱい。笑顔が見られて良かった」「幸せそうな笑顔が素晴らしい」「佐々木くん嬉しそう」との声が寄せられた。

佐々木は右肩のインピンジメント症候群により5月からIL入りしていたが、実戦復帰後は3Aで好投。この日メジャー復帰を果たした。リリーフ登板は、日米通じて初めてだった。



（THE ANSWER編集部）