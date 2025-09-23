この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「しのずチャンネル」で人気の主婦YouTuber・shinoさんが、「00均だなんて…‼︎収納_キッチン_便利グッズ」と題した動画を公開。今回はダイソーやセリアで購入した新商品や話題の収納グッズ、日用品について、実際の使用感を交えながら徹底紹介した。冒頭では、「最高よこれ。わぁ、すごい。うん、いいいい」など使い心地に感激する様子を見せ、主婦目線でのリアルな100均活用術が話題を呼んでいる。



動画の序盤では、愛用中のチャイルドシートが突然壊れ、車検目前で焦るハプニングに見舞われた体験談を披露。「これは私がもうやるしかないかと思って、1時間ちょいかけて、なんとか取り外すことができました」と、自力で工具を駆使しDIYで解決した様子を語った。夫がこの分野は不得意と明かしたうえで、「私が万能すぎる主婦なのよ」と自信たっぷりに語る姿が印象的だ。



続いてダイソーの新商品「マイクロバッグ付きスマホケース」を即買いした理由や、実際の収納力、使い勝手も細かくレポート。「500円ってやばいよね。クオリティも結構高かったし」とコスパに驚きを隠せない様子だったが、小物を詰めすぎるとカバーが歪む点も包み隠さず指摘した。他にも、ギフトバッグや圧縮フェイスマスク、娘さんが大喜びしたプリンセスお弁当ピックスなど、「ちょうどいいサイズ」「リピ買い」「可愛くする甲斐あるよね」と溢れる100均愛を語る一幕もあった。



セリアの傘ホルダーやノンスリップハンガーでは、「ヘッドレストを外さないといけないのはめんどくさい」とリアルな本音も交えつつ、「傘の居場所を作りたい方とか、ぴったりサイズで使いやすい傘ホルダーが欲しいとか、そういう方にはおすすめです」とおすすめポイントを紹介。「これが100円は、もう、ほんとすごいと思う」とコスパへの評価も高い。



動画の締めくくりには再びチャイルドシートDIYの奮闘を回想。「うち、全然やんないの。逆転夫婦だから。」「私が万能。私が万能。」と主婦としての自信を明かしつつ、最後は「きれいに取ることもできて、それで、無事に車検に持っていくことができそうです。あー、焦った。」と仕事をやり遂げたという満足感で動画を締めた。しのさんは「100均購入品紹介を中心に、収納やらDIYだったり、その他主婦の日常をアップしているチャンネルでございます」と語り、最後に「ぜひ、コメントや高評価もお願いします。また、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。」と呼びかけた。