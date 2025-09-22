¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤âŽ¢¸½¶â¤Ï´í¸±¤ÀŽ£¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡Ä¥ª¥ë¥«¥ó¤Ç¤âS&P500¤Ç¤â¤Ê¤¤Ž¤¥¤¥ó¥Õ¥ì»þ¤³¤½¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤¹¤ëŽ¢»ñ»ºŽ£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢µÜÏÆ¤µ¤¡ØÀ¤³¦¤Î¿·ÉÙÍµÁØ¤Ï¤Ê¤¼¡Ö¥ª¥ë¥«¥ó¡¦S¡õP500¡×¤òÇã¤ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡¡20Âå¤Ç½ã»ñ»º4²¯±ß¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿Ä¶¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸Åê»ñ¤Î¶Ë°Õ¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤¬·Ù¹ð¤·¤¿¡ÖÄÌ²ß¤Î´í¤¦¤µ¡×
¡ÖÄÌ²ß²ÁÃÍ¤¬²¼¤¬¤ë¥²¡¼¥à¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡×
2025Ç¯5·î¡¢¥Ð¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¡¦¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤³ô¼çÁí²ñ¤Ë¤Æ¡¢94ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È»á¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê°õ¾ÝÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀ¯ÉÜ¤ÏËÜÇ½Åª¤ËÄÌ²ß¤òÇö¤á¤ëÀ¸¤Êª¤Ç¤¢¤ê¡¢ÄÌ²ß²ÁÃÍ¤¬²¼¤¬¤ë¥²¡¼¥à¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡×
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸½¶â¤ò¤¿¤ÀÊÝÍ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤ë»þÂå¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È»á¤Î¶áÇ¯¤Î·üÇ°¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Îµð³Û¤ÊºâÀ¯ÀÖ»ú¤È¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦ÄÌ²ß²ÁÃÍ¤ÎÄã²¼¤Ç¤¹¡£¹ñ²È¤Ï·ÐºÑÀ®Ä¹¤äºâÀ¯ÀÖ»ú¤Î·êËä¤á¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÄÌ²ß¤ò¶¡µë¤·Â³¤±¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¸½¶â¤äÍÂ¶â¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö»æÊ¾¡×¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¿»ñ»º¹½À®¤Ï¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð»ñ»º¤Î¼Â¼Á²ÁÃÍ¤ò´í¸±¤Ë¤µ¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¤³¤Î¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È»á¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿°ÎÂç¤ÊÅê»ñ²È¤¿¤Á¤«¤éÂ¿¤¯¤ò³Ø¤Ó¡¢¤½¤ì¤ò¸½ºß¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²ò¼á¤·¡¢¼ÂÁ©²ÄÇ½¤ÊÀïÎ¬¤È¤·¤ÆÂÎ·Ï²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢ËÜ½ñ¤ÇÄó¾§¤¹¤ë¡Ö¥Ï¡¼¥É¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¡¼ÀïÎ¬¡×¤Ç¤¹¡£
¢£»ñ»º¤Ë¡Ö¥Ï¡¼¥É¥¢¥»¥Ã¥È¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë
¤³¤ÎÀïÎ¬¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¶âÍ»»ñ»º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼ÂÊª»ñ»º¡×¤ä¡Ö²ÁÃÍ¤ÎÊÝÂ¸À¤¬¹â¤¤Èó¶âÍ»»ñ»º¡×¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Þ¤¹¡£»æÊ¾¤ä³ô¼°¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥»¥Ã¥È¡×¤À¤±¤ËÊÐ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶â¡¢ÉÔÆ°»º¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¶¯¤¤¾¦ÉÊ¡¢°Å¹æ»ñ»º¤Ê¤É¤Î¡Ö¥Ï¡¼¥É¥¢¥»¥Ã¥È¡×¤òÁÈ¤ßÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»ñ»º¤Î°ÂÁ´À¤ÈÀ®Ä¹À¤ÎÎ¾Î©¤ò¿Þ¤ëÀïÎ¬¤Ç¤¹¡£
¡¦ ¶â
Îò»ËÅª¤Ë¡Öµæ¶Ë¤Î²ÁÃÍÊÝÂ¸»ñ»º¡×¡£¶âÍ»¥·¥¹¥Æ¥à¤Îº®Íð»þ¤Ç¤â²ÁÃÍ¤ò¼º¤¤¤Ë¤¯¤¤¡£
¡¦ ÉÔÆ°»º
Êª²Á¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð²ÈÄÂ¤äÅÚÃÏ¤Î²Á³Ê¤â¾å¾º¤·¤ä¤¹¤¤¡£ÆÃ¤Ë¹ñÆâ³°¤Î°ìÅùÃÏ¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ìÂÑÀ¤¬¹â¤¤¡£
¡¦ ¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó
¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥´¡¼¥ë¥É¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿·»þÂå¤Î»ñ»º¡£ÊÑÆ°¤ÏÂç¤¤¤¤¬¡¢¿·ÉÙÍµÁØ¤ÎÂ¿¤¯¤¬Ê¬»¶¤Î°ìÉô¤È¤·¤ÆÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¸½Êª»ñ»º¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì»þ¤ËËÜÅö¤Î¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ï¡¼¥É¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¡¼ÀïÎ¬¤Î¡Ö7¤Ä¤Î¹ÔÆ°¸¶Â§¡×
¥Ï¡¼¥É¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¡¼ÀïÎ¬¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÈ½ÃÇ¤ä¹ÔÆ°¤Î»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ë7¤Ä¤Î¸¶Â§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ ¸½¶âÊÝ»ý¤âÅê»ñ¤Î°ì¤Ä¤È¹Í¤¨¤ë
¸½¶â¤ò»ý¤Ä¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì²¼¤Ç¤Ï»ñ»º²ÁÃÍ¤ÎÁêÂÐÅª¤ÊÌÜ¸º¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ò¸½¶â¤Ç»ý¤Ä¡×¤Î¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡¢¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È»á¤¬µð³Û¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¤ò¾ï¤Ë¼ê¸µ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸½¶â¤Ë¤Ï¡ÖÅê»ñ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÂÔµ¡»ñ¶â¡×¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ô¾ì¤¬Âç¤¤¯²¼Íî¤·¤¿»þ¤äÍ¥ÎÉ»ñ»º¤¬°ì»þÅª¤Ë³ä°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤¹¤°¤ËÆ°¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤½¤Î¸å¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤ËÂç¤¤Êº¹¤òÀ¸¤ß¤Þ¤¹¡£
¸½¶â¤ÏÄ¹´üÊÝÍ¤·¤Æ¼é¤ë»ñ»º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤³¤¾¡×¤È¤¤¤¦»þ¤Ë°ìµ¤¤ËÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤ÎÉð´ï¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¶â¤Ï¡Öµæ¶Ë¤Î²ÁÃÍÊÝÂ¸»ñ»º¡×
¢ ¶â¡¦¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡¦ÉÔÆ°»º¤Ê¤É¼ÂÊª»ñ»º¤òÊÝÍ¤¹¤ë
¥¤¥ó¥Õ¥ì¤äÄÌ²ßÉÔ°Â¡¢ÃÏÀ¯³ØÅª¥ê¥¹¥¯¤«¤é»ñ»º¤ÎËÜ¼ÁÅª²ÁÃÍ¤ò¼é¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¸½Êª¡×¤ò»ý¤Ä¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡£°Ê²¼¤Ë¼¨¤¹¤è¤¦¤Ê¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ²ÁÃÍ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ÎÊÝÂ¸¼êÃÊ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë»ñ»º¤Ç¤´¼«¿È¤Îºâ»º¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¶â¤Ï¡¢Îò»Ë¤¬·«¤êÊÖ¤·¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡Öµæ¶Ë¤Î²ÁÃÍÊÝÂ¸»ñ»º¡×¤Ç¤¹¡£¶âÍ»¥·¥¹¥Æ¥à¤¬º®Íð¤¹¤ëÍ»ö¤ÎºÝ¤Ë¤â¡¢¤½¤Îµ±¤¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÄÌ²ß¤Î¿®Ç§¤¬ÍÉ¤é¤°²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î°ìÉô¤Ë¶â¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ï¡¢»ñ»º¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¶Ë¤á¤ÆÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸¤¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥´¡¼¥ë¥É¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£È¯¹ÔËç¿ô¤Ë¾å¸Â¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢´õ¾¯À¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¶â¤ËÄÌ¤¸¤ëÂ¦ÌÌ¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑÆ°¤ÎÂç¤¤µ¤«¤é·É±ó¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·ÉÙÍµÁØ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÂÐºö¤ä»ñ»ºÊÝÁ´¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ°ìÄê¤Î³ä¹ç¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÔÆ°»º¤â¥¤¥ó¥Õ¥ì¶ÉÌÌ¤Ç¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÂåÉ½Åª¤Ê»ñ»º¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÀ¤³¦¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Î°ìÅùÃÏ¤Ï¡¢²ÈÄÂ¼ýÆþ¤äÄ¹´üÅª¤Ê²Á³Ê¾å¾º¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡ÖËÜÊª¤Î»ñ»º¡×¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£ »ä¼«¿È¤âÅê»ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°ìÅùÃÏ¤ÎÉÔÆ°»º¤¬»ý¤Ä·øÏ´À¤ÈÀ®Ä¹À¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÊÆ¥É¥ë¤À¤«¤é°ÂÁ´¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
£ ¡ÖÊÆ¥É¥ë°ÍÂ¸¡×¤ò¸º¤é¤·Ê£¿ô¤ÎÄÌ²ß¡¦¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ËÊ¬»¶¤µ¤»¤ë
À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥ÉÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥ì¥¤¡¦¥À¥ê¥ª»á¤â¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¡ÖÊÆ¥É¥ë¤À¤«¤é°ÂÁ´¡×¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»ñ»º¤ò±ß¡¢¥É¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¤¥¹¥Õ¥é¥ó¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥É¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô¤ÎÄÌ²ß¤ËÊ¬»¶¤µ¤»¡¢°Û¤Ê¤ëË¡À©ÅÙ¤ä·ÐºÑ·÷¤ò»ý¤Ä¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ë»ñËÜ¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÃÄê¤Î¹ñ¤Î·ÐºÑÉÔ°Â¡¢ÄÌ²ß²ÁÃÍ¤ÎµÞÍî¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë¥Ø¥Ã¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£³¤³°¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Î³«Àß¤ä¡¢³¤³°Ë¡¿Í¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ñ»º´ÉÍý¤â¡¢¤³¤Î¸¶Â§¤Ë±è¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÀïÎ¬¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£Áí»ñ»º¤Î1¡Á2³ä¤Ï¡Ö¤¹¤°Æ°¤«¤»¤ë·Á¡×¤ÇÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯
¤ ¡Ö¸½¶â¡×¤ÏÁí»ñ»º¤Î10¡Á20¡ó¤òÌÜ°Â¤Ë¤¹¤ë
¸½¶â¤Î½ÅÍ×À¤Ï¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÍ½´ü¤»¤Ì½ÐÈñ¤ä¡¢»Ô¾ì¤¬Âç¤¤¯²¼¤¬¤Ã¤¿ºÝ¤ËÎäÀÅ¤µ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Î¡Ö¿´¤Î¤æ¤È¤ê¡×¤È¤·¤Æ¤Î¸½¶â¤ÏÈó¾ï¤ËÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò¡ÖÎ®Æ°À¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤â¡ÖÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢»ñ¶â¤¬Â¤ê¤º»Ø¤ò¤¯¤ï¤¨¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤ò¡¢¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
»ñ»º¤Î1¡Á2³ä¤Ï¸½¶â¤ä¡¢Ã»´ü¹ñºÄ¡¢¥Þ¥Í¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ê¤É¡¢¤¹¤°Æ°¤«¤»¤ë·Á¤ÇÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Í½´ü¤»¤Ì½ÐÈñ¤ä»Ô¾ì¤ÎÃ»´üÅª¤Êº®Íð¤ÎºÝ¤Ë¡¢Ä¹´üÊÝÍ¤¹¤ë¤Ù¤»ñ»º¤òÉÔÍø¤Ê¾ò·ï¤ÇÇäµÑ¤¹¤ë»öÂÖ¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ ¼ÚÆþ¤Ï¡¢¼ý±×À¤Î¹â¤¤ÉÔÆ°»º¡ßÄã¶âÍø¥í¡¼¥ó¤Ç
¼ÚÆþ¤Ï»ñ»º·ÁÀ®¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤È¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ï¡¼¥É¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¡¼ÀïÎ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åêµ¡Åª¤ÊÌÜÅª¤ä¹â¥ê¥¹¥¯¤Ê¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Ø¤Î¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¤à¤·¤í¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹²ÄÇ½À¤Î¹â¤¤¡Ö¼ý±×À¤Î¹â¤¤¹ñÆâ³°¤Î°ìÅùÃÏÉÔÆ°»º¡×¤Î¼èÆÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÄã¶âÍø¥í¡¼¥ó¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ð¥ó¥¯¤òÄÌ¤¸¤¿¾Ú·ôÃ´ÊÝ¥í¡¼¥ó¤â¡¢Í¥ÎÉ»ñ»º¤òÃ´ÊÝ¤Ë»ñ¶âÄ´Ã£¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÅê»ñ¤Ë¿¶¤ê¸þ¤±¤ë°ì¤Ä¤Î¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸³èÍÑË¡¤Ç¤¹¡£
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÌµËÅ¤Ê¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤ä¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤¼Ú¶â¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¼ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤³¤ì¤¬¥ë¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
¢£iDeCo¤äNISA¤ÎÀÇÀ©Í¥¶øÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë
¦ ÀÇ¶â¤Ï¹çË¡Åª¤ËºÇ¾®²½¤òÌÜ»Ø¤¹
ÀÇ¶â¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö»ÅÊý¤Ê¤¯Ê§¤¦¤â¤Î¡×¤È¹Í¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤»¤Ã¤«¤¯ÃÛ¤¤¤¿»ñ»º¤ÎÀ®Ä¹¤òÆß¤é¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÀÇ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÍý²ò¤·¡¢¥¿¥Ã¥¯¥¹¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢iDeCo¡Ê¸Ä¿Í·¿³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¡Ë¤äNISA¡Ê¾¯³ÛÅê»ñÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹ñÆâ¤ÎÀÇÀ©Í¥¶øÀ©ÅÙ¤ä¡¢Ë¡¿Í²½¡¢»ñ»º¤ÎÃÖ¤¾ì½ê¡Ê¹ñÆâ¤«¡¢³¤³°¤«¡Ë¡¢µï½»ÃÏ¤ÎÁª¤ÓÊý¡ÊÎã¤¨¤Ð¡¢ÀÇÀ©ÌÌ¤ÇÍÍø¤Ê¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ä¹á¹Á¡¢¥É¥Ð¥¤¤Ê¤É¡Ë¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹çË¡Åª¤ÊÈÏ°Ï¤ÇÀÇÉéÃ´¤òºÇÅ¬²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÏÈó¾ï¤ËÀìÌçÅª¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¹ñºÝÀÇÌ³¤Ë¾Ü¤·¤¤ÀÇÍý»Î¤ä³Æ¼ïÀìÌç²È¤È¤è¤¯ÁêÃÌ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¸¡Æ¤¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀáÀÇºö¤Ï¡Ö¹çË¡Åª¤Ë¡×¹Ô¤¦¤³¤È¤¬ÂçÁ°Äó¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã¦ÀÇ¹Ô°Ù¤ÏÀäÂÐ¤Ë¿µ¤à¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¢£³Ø¤ÓÂ³¤±¤ë¸¬µõ¤µ¤ÈÀ¿¼Â¤Ê¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤
§ ÃÎ¼±¤È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ïµæ¶Ë¤Î¥Ï¡¼¥É¥¢¥»¥Ã¥È
¶â¤äÉÔÆ°»º¤Ê¤É¤Î¸½Êª»ñ»º¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡ÖÃÎ¼±¡×¤È¡Ö¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤Ç¤¹¡£
¶âÍ»¤ä·ÐºÑ¤ÎÃÎ¼±¡¢»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤òÆÉ¤àÎÏ¡¢Îò»Ë¤«¤é¶µ·±¤ò³Ø¤ÖÆ¶»¡ÎÏ¡¢¿·¤·¤¤Åê»ñ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëÀÇÍý»Î¤äÊÛ¸î»Î¡¢·Ð¸³¤¢¤ëÅê»ñ²È¤ÎÃç´Ö¤ä¥á¥ó¥¿¡¼¡¢ÀìÌç²È¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡Ä¡Ä¡£»ä¼«¿È¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëÅê»ñ²ÈÃç´Ö¤äÀìÌç²È¤È¤Î¸òÎ®¤«¤éÂç¤¤Ê³Ø¤Ó¤òÆÀ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Í·Á»ñ»º¤¬ÍÉ¤é¤°»þÂå¤Ç¤â¡¢³Ø¤ÓÂ³¤±¤ë»ÑÀª¤È¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤³¤½¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤âÂçÀÚ¤Ê»ñ»º¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á¡§¸½¶âÊÐ½Å¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤ò
¥¤¥ó¥Õ¥ì¤äÄÌ²ßÉÔ°Â¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¸½¶â¤À¤±¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ÏºÇÂç¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ç¤¹¡£
¶âÍ»»ñ»º¤È¼ÂÊª»ñ»º¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ÄÌ²ß¤äÃÏ°è¤âÊ¬»¶¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢³Ø¤Ó¤È¿ÍÌ®¤È¤¤¤¦¡Öµæ¶Ë¤Î¥Ï¡¼¥É¥¢¥»¥Ã¥È¡×¤òËá¤Â³¤±¤ë¤³¤È¡£
¤³¤ì¤é¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë»ñ»ºÊÝÁ´¤È»ñ»ºÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆ»¶Ú¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µÜÏÆ ¤µ¤¡Ê¤ß¤ä¤ï¤¡¦¤µ¤¡Ë
¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¡¦YouTuber
1997Ç¯µÜºê¸©À¸¤Þ¤ì¡£2020Ç¯¤ªÃã¤Î¿å½÷»ÒÂç³ØÂ´¶È¡£¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¡¦ÉÙÍµÁØ¸þ¤±³¤³°°Ü½»¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡£¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡ÊUAE¡Ë¥É¥Ð¥¤ºß½»¡£¹ñÆâ³°¤ËÊ£¿ô¤ÎÉÔÆ°»º¤ò½êÍ¡¢¹ñ³°¤Ï¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¡¢¥È¥ë¥³¡¢UAE¤Ê¤É¤ËÅê»ñ¡£¤½¤ÎÂ¾¸½Âå¥¢¡¼¥È¤ä¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¥³¥¤¥ó¤Ê¤É¤Î¸½Êª»ñ»º¤âÊÝÍ¡£¸½ºß¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤È¤·¤Æ»ñ»º±¿ÍÑ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÙÍµÁØ¡¢·Ð±Ä¼Ô¡¢Åê»ñ²È¤Ø¤Î»ñ»º¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÂ¾¡¢³¤³°°Ü½»¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô10Ëü¿Í¡Ê2025Ç¯7·î»þÅÀ¡Ë¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤µ¤¤Î³¤³°ÉÔÆ°»º¤·¤«¾¡¤¿¤ó¡×¤ò±¿±Ä¡£¡Ø½µ´©¸½Âå¡Ù¡Ø¸½Âå¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ù¡ØÆü´©SPA¡ª¡Ù¤Ê¤É»¨»ï¡¦Web¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢·ÇºÜÂ¿¿ô¡£
¡Ê¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¡¦YouTuber µÜÏÆ ¤µ¤¡Ë