ハッカ油は虫よけに効果的とされています。日々、使用している人は多いのではないでしょうか。一方、ハッカ油の誤った使い方が原因で火事が起きる危険性があるとして、宅配クリーニング「coco−ara（ココアラ）」の公式インスタグラムアカウントが注意を呼び掛けています。

インスタグラムの投稿では「自然由来なハッカ油は健康的なイメージが強く、香りもスッキリ爽やかで確かに虫よけに効果的です」とコメント。

その上で「人体に無害で虫対策に効果的な魔法のようなハッカ油なので、衣類にたくさんふりかけたりお洗濯時に数滴入れて洗えば効果的？？っと…安易に実践するのは危険です！！」「知らないと取り返しのつかないことが起きる可能性があります」と注意喚起しています。

ハッカ油を使う際の主な注意点について、次のように紹介しています。

■洗濯機、乾燥機には入れない

ハッカ油は「精油」で80度でも引火する恐れがあるため、乾燥機能などで発火する危険性がある。乾燥を使用しなくても洗濯機の故障の要因にもなりかねない。

■衣類に染みができることも

ハッカ油には虫よけの効果があるが、衣類に使用すると染みになることもある。薄める濃度やふりかけ方には注意すること。