【新婚旦那、愛妻弁当ポイッ！？】かわいくて料理上手な自慢の妻！だけど…＜第10話＞#4コマ母道場
結婚をされたみなさん、新婚の頃はどのような毎日をおくっていましたか？ 喧嘩のない幸せな日々？ それとも夫婦となり、初めての壁に頭を悩ませていた？ さまざまな回答があることでしょう。今回の主人公は、結婚してまだ3か月の新婚さん。交際期間から大きな衝突もなく愛を育んできたようですが、夫婦のあいだにショックな出来事が起こってしまったようです。
第10話 困っていること【マコトの気持ち】
【編集部コメント】
マコトさんが総務部から営業部に異動したのは、栄転でした。モモカさんと結婚して仕事に対するモチベーションがアップしたこと、ひとり暮らしで家事に奪われていた労力を仕事に充てられるようになったこと、すべてがいい循環となった結果なのだとか。それが上司からの評価につながり、新しい部署でのチャレンジを打診されたマコトさん。モモカさんのため、評価してくれた人たちのため、頑張るのに必死の毎日だったようです。そこで問題となってしまったのがお弁当。上司からのお昼のお誘い……たしかに断れないですよね。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・みやび
