ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤ËÏ¯Êó¡Ö´ò¤·¤¹¤®¤ë¡×¡¡µ×¡¹¤Î¡È4Ê¸»ú¡É¤ËÊ¨¤Î©¤Ä¥Õ¥¡¥ó¡Ö´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¡×
DeNAÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿
¢£ºå¿À ¡¼ DeNA¡Ê19Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡µ×¡¹¤ÎÌ¾Á°¤Ë¡¢ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤¬Ê¨¤Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£19Æü¤ÎDeNAÀïÁ°¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¡Ö4ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Çº´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¤¬Éüµ¢¡£15Æü°ÊÍè¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö´ò¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Æ¥ë¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¡×¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡º´Æ£µ±¤Ï15Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç2ÂÇÀÊÏ¢È¯¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢38ËÜÎÝÂÇ¤Ï¥ê¡¼¥°2°Ì¤Î¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¤Ë17ËÜº¹¡¢96ÂÇÅÀ¤â¿¹²¼¤Ë11º¹¤ò¤Ä¤±¤ÆÆÈÁöÃæ¡£ºå¿À39Ç¯¤Ö¤ê¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¤Ï¤Û¤Ü³Î¼Â¤Ê¾õ¶·¤Ç¡¢40ËÜ¤ÎÂçÂæ¤Ê¤ë¤«ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡17Æü¤ÎÅ¨ÃÏ¤Ç¹Åç2Ï¢Àï¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢3»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¿¥á¥óÉüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Öº´Æ£µ±ÌÀ¡×¤Î4Ê¸»ú¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂç´î¤Ó¡£X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡Öº´Æ£µ±ÌÀ¤µ¤ó¥¹¥¿¥á¥óÌá¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó40ËÜ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸´èÄ¥¤í¤¦¡×¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Öº´Æ£µ±ÌÀÉü³è¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤è¡ª¡×¡Ö²¦¤Îµ¢´Ô¤À¡×¡Öº´Æ£µ±¤ÎÉüµ¢¤¬²¿¤è¤ê¡Ä¡Ä¤Ç¤âÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤¯¤ì¡×¤Èºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤¬°ÂÅÈ¤ÎÀ¼¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë