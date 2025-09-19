»Í¹ñ½é¡ª´ÝµµÄ®¥°¥êー¥ó¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ー¡×10·î24Æü¥ªー¥×¥ó·èÄê¡¡¹â¾¾»Ô
¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ー¥«¥¬¥ï¡¡Å¹Æâ¥¤¥áー¥¸¡¡©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.¡¡¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¡¦Pokémon¤ÏÇ¤Å·Æ²¡¦¥¯¥êー¥Á¥ãー¥º¡¦¥²ー¥à¥Õ¥êー¥¯¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¹â¾¾»Ô¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡¦´ÝµµÄ®¥°¥êー¥ó¤Ë¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ー¡×¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥ªー¥×¥óÆü¤¬¡¢10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ー¥«¥¬¥ï¡×¤¬¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢´ÝµµÄ®¥°¥êー¥óÅì´Û1³¬¤Ç¤¹¡£¥ªー¥×¥óÆü¤Ï»ÜÀß¤ò±¿±Ä¤¹¤ë´ÝµµÄ®¥°¥êー¥ó¤¬È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿ー¤È¤·¤Æ¤Ï»Í¹ñ½é½ÐÅ¹¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡¡10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë～26Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ïº®»¨´ËÏÂ¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢»öÁ°ÃêÁª¤äÅöÆü¤ËÇÛÉÛ¤¹¤ëÀ°Íý·ô¤Ç¤ÎÆþÅ¹¤È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»öÁ°ÃêÁª¤Ê¤É¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢10·î¾å½Ü¤Ë°ÆÆâ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ï2012Ç¯¤Î´ÝµµÄ®¥°¥êー¥ó³«¶ÈÅö»þ¤«¤é¥¹ー¥Ñー¤Î¡Ö¤Þ¤Á¥Þ¥ë¥·¥§¡¦¤¤à¤é¡×¤¬¥Æ¥Ê¥ó¥È¤È¤·¤Æ½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯1·î¤ËÊÄÅ¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£