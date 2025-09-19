12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»Õ¡¦HISAKO¡¢¡Ö¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤ÎÍÛµ¤¤Ê¹ñÌ±¤È¡È¥Ð¥¿ー¤¬·ã¥¦¥Þ¡ÉÂÎ¸³¡×¤ò¸ì¤ë
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¿Íµ¤¤Î¡Ø12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»ÕHISAKO¡Ù¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¡Ú¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢ÂÚºßµ①¡ÛÇ°´ê¤ÎÉ×ÉØÎ¹¹Ô¡ª¾×·â¥é¥ó¥Á¡õÌîÀ¸¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê¤ËÁø¶ø¡ª¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£º£²ó¤Ï¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢ÂÚºßÃæ¤ÎÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸½ÃÏ¤Î¿©Ê¸²½¤ä¿Í¡¹¤Î²¹¤«¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
HISAKO¤µ¤ó¤ÏÆ°²è¤ÎËÁÆ¬¡¢É×ÉØ¤Ç¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤Î¥»¥ì¥ó¥²¥Æ¥£¹ñÎ©¸ø±à¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¼«¿È¤¬¡Öº£¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤È¤Î»þº¹¤Ï6»þ´Ö¡×¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥µ¥Õ¥¡¥êÂÎ¸³¤Ë¶»¤òÃÆ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¥µ¥Õ¥¡¥ê¥«ー¤ÎÃæ¤Ç¥Û¥Æ¥ëÆÃÀ½¤Î¤ªÊÛÅö¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡ÖÆüËÜ¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿HISAKO¤µ¤ó¡£ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢»º¤Î¤ªÊÆ¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÆ÷¤¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÆüËÜ¤Î¤ªÊÆ¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½¸½¡£¡Ö¾Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ö¥ìー¥É¤·¤Æ¡¢ÆÈÆÃ¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î´¶Æ°¤ò¥¹¥È¥ìー¥È¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ï¡¢¸½ÃÏ¥¬¥¤¥É¤Î¥é¥à¤µ¤ó¤Ë¿©ºà¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¥¥ó¡¢¥°¥êー¥ó¥Ôー¥¹Æþ¤ê¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥é¥¤¥¹¡¢¥íー¥¹¥ÈÌîºÚ¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤ä¥Þ¥Õ¥£¥ó¡¢¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ê¤É¤ËÄ©Àï¡£¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤³¤ì¤ÏÀäÂÐËèÆü¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡×¡Ö¾Æ¤¥Ð¥Ê¥Ê¤ò¤ª¤«¤º¤È¤·¤Æ¿©¤Ù¤ëÊ¸²½¤¬ÌÌÇò¤¤¡×¤È¸½ÃÏÆÈÆÃ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¿©Ê¸²½°Ê³°¤Ç¤â¡¢¡Ö¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¿Í¤ÎÊý¡¹¤¬¤È¤Ë¤«¤¯ÍÛµ¤¡×¡Ö¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â´Ñ¸÷µÒ¤ò´¿·Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¸½ÃÏ¤Î¿Í¡¹¤Î¿ÍÊÁ¤ä¡Ø¥¸¥ã¥ó¥Ü¥Ö¥¢¥Ê¡Ù¤È¤¤¤¦´¿·Þ¤Î²Î¤ò²¿ÅÙ¤âÄ°¤¤¤¿ÂÎ¸³¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¼ª¤Ë»Ä¤Ã¤Æ²¿²ó¤âÄ°¤¤¤Á¤ã¤¦¡ª°ì½ï¤Ë²Î¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¸½ÃÏ¤ÎÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤¹¤Ã¤«¤êÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤é»£±Æ¤ä¹Ö±é²ñ¤â¤¢¤ë¤«¤éÂÎ½Å´ÉÍý´èÄ¥¤ë¡×¡Ö¥µ¥Ð¥ó¥Ê¤Ç´¶¤¸¤¿°äÅÁ»Ò¤Î°ã¤¤¤ò¼Â´¶¡×¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤è¤í¤·¤¯¡ª¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢¸½ÃÏÂÚºß¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿·¤¿¤Êµ¤¤Å¤¤ä¸µµ¤¤ÊÍÍ»Ò¤ò»ëÄ°¼Ô¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
