あなたの業種、消されます。10年かけて消される7つの業種が決定しました。
「あなたの業種、消されます。10年かけて消される7つの業種が決定しました。」と題した動画で、“倒産させないプロ”こと市ノ澤翔氏がAIの進化によって今後10年で消滅すると予想される業種を厳選して解説。自身の危機感とともに「導入することによって得られるものと、導入しないことによって失うものと、どっちのリスクが大きいか比較しなきゃいけない」と、経営視点から劇的な時代変化に対応する重要性を訴えた。
市ノ澤氏はまず、「最近AIの進化やばくないですか？」「チャットGPTとかね、あれによってなくなる仕事めっちゃ増えるよね」と、時代が急加速しているリアルを強調。10年後に消える業種として、1つ目にスーパー・コンビニの“レジ打ち”を挙げ、「Amazon Goみたいな仕組みが主流になれば、そもそも万引きもできないし、“そんな仕事あったんですか？”な世界になる」と解説した。
同様に、2つ目に“事務作業”、3つ目に“倉庫作業・ピッキング”、4つ目に“運転手全般”、5つ目に“士業・クリエイター・エンジニア”といった「チャットGPTで大体できてしまう職業」、そして6つ目“コールセンター”、7つ目“動画編集者”を挙げ、「AIによる自動化で、そこそこのクオリティを求める仕事は淘汰されていく」と予測。また「特に“誰でもできる”仕事、“超一流”しか残らない分野は淘汰が早い」と警鐘を鳴らした。
生き残るための指針としては、「偏見を捨てること。時代の進化に合わせて変えていく、“自動化したら客が来ない”とかは思い込み」と、日本社会にありがちなゼロリスク思考や保守的観念が成長を妨げる点を強調。「常に情報をキャッチアップし、“うちは人じゃないとできない業種だから大丈夫”なんて油断した瞬間に茹でガエル状態になり、倒産のリスクが増す」との持論を展開した。
さらに、選ばれるための会社になるポイントとして「“人で選ばれるようになる”ことが最強」「飯田くんだから、この人だからお願いしたいと思われる存在になることが生き残りのカギ」と独自の価値の重要性を語った。
締めくくりで市ノ澤氏は「高品質・低価格で戦う時代は終わる。自分だけが提供できる価値を考え、生き残る会社になってほしい」と強調。「AIに淘汰されたくなければ、変化への対応力と“人で選ばれる力”が不可欠」と呼びかけ、今後もチャンネルで生存戦略を発信していくと宣言した。
