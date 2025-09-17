シャトレーゼ『ハロウィン』限定ケーキの予約を開始、「魔女ネコちゃんのデコレーション」など展開
菓子専門店「シャトレーゼ」は9月26日から、全国の店舗でハロウィン限定商品を販売する。
複数人で楽しめるデコレーションケーキをはじめ、1人用のプチケーキ、焼き菓子や和菓子を取りそろえる。一部商品を除き、9月16日からWEB予約も受け付けている。
販売終了日はいずれもハロウィン当日の10月31日。発売日は商品によって異なる。
シャトレーゼ『ハロウィン2025』限定商品〈ハロウィン限定デコレーションケーキ 3品〉
直径14cm以上のデコレーションケーキは全3種。魔女の帽子をかぶったネコをモチーフにしたドーム型のムースケーキ、8種のケーキを組み合わせたアソート、かぼちゃクリームを使ったケーキを展開する。
各商品の詳細は以下の通り。価格表記はすべて税込。
◆ハロウィン 魔女ネコちゃんのデコレーション16cm(3,240円)
魔女の帽子を被ったネコをイメージしたデコレーションケーキ。ココアスポンジでホイップクリームと苺を挟み、その上にチョコムースのドームをのせ、表面をホイップクリームで仕上げた。チョコムースの中には、食感のアクセントとなるシリアル入りチョコと四角いチョコレートが入っている。9月26日発売。
シャトレーゼ「ハロウィン 魔女ネコちゃんのデコレーション16cm」
◆ハロウィン アソートデコレーション17cm(4,212円)
8種のケーキを楽しめるアソート。それぞれのケーキの上面には、チョコレートの黒ねこやおばけ、ジャックオランタンなどを飾っている。ケーキ8種の内容は、「苺みる」「パリパリチョコレート」「ホワイトチョコレート」「チョコバナナ」「抹茶」「ミックスベリー」「レアチーズ」「マロン」各1個。9月26日発売。
シャトレーゼ「ハロウィン アソートデコレーション17cm」
◆ハロウィン かわいいオバケのデコレーション14cm(3,240円)
上面にたっぷり絞ったかぼちゃクリームが特徴のケーキ。ココアスポンジで、チョコクリームやチョコチップ、濃厚なキャラメルソースを挟んだ。側面にはアーモンドクッキークランチをまぶした。かぼちゃクリームの上には、ホイップクリームで表現したおばけを飾った。10月3日発売。
シャトレーゼ「ハロウィン かわいいオバケのデコレーション14cm」〈ハロウィン限定のプチケーキ4品〉
◆ハロウィン うみたて卵プリンのアラモード(432円)
ハロウィン限定のプリンアラモード。スポンジの上に、ホイップクリーム入りカスタードクリームを重ね、焼きプリンをのせている。おばけに見立てたかぼちゃクリームを絞り、苺やキウイフルーツ、オレンジなども飾った。9月5日発売。
シャトレーゼ「ハロウィン うみたて卵プリンのアラモード」
◆ハロウィン 黒ねこ(464円)
黒ねこをモチーフにしたカップスイーツ。チョコチップやカスタード入りホイップクリーム、ココアスポンジを重ねた。黒ねこの部分は、ダイス苺を包んだチョコレートムースを、つやのあるグラサージュショコラでコーティングした。9月26日発売。
シャトレーゼ「ハロウィン 黒ねこ」
◆ハロウィン パンプキンモンスター(464円)
かぼちゃのモンスターをイメージしたカップスイーツ。スポンジに、ほんのりとした甘みのかぼちゃクリーム、カスタード入りさつまいもクリームを組み合わせた。食感のアクセントとして、シリアル入りチョコレートやホワイトビスケットクランチ、チョコチップが入っている。9月26日発売。
◆ハロウィン 魅惑の魔女りんごケーキ(464円)
魔女が持っている「紫のりんご」をモチーフにしたカップスイーツ。キャラメルクリームの中に甘酸っぱいりんごシロップ漬けを挟み、ココアスポンジを重ねた。食感のアクセントに、チョコチップやローストアーモンドを入れている。「紫のりんご」の部分は、甘酸っぱいりんごゼリーが入った甘いりんごムースをのせ、酸味のあるりんごナパージュで包んだ。10月10日発売。
シャトレーゼ「ハロウィン 魅惑の魔女りんごケーキ」〈そのほか焼き菓子や和菓子も展開〉
ハロウィン限定商品はケーキ以外にも、和菓子やクッキー、チョコレート菓子などを取りそろえる。
ラインアップは、黒猫･フランケンシュタイン･かぼちゃをかたどったねりきり菓子「創作和菓子ハロウィン 3個入」536円、ロールケーキ「ハロウィン ショコラキャラメルロール」194円、かぼちゃ･ねこの形に焼き上げた「ハロウィンサブレ詰合せ」993円、ハロウィンパッケージに焼き菓子を詰め合わせた「ハロウィンガトーアソート8個入」1,382円(各税込)など。
シャトレーゼ「創作和菓子ハロウィン 3個入」「ハロウィン ショコラキャラメルロール」
シャトレーゼ「ハロウィンサブレ詰合せ」「ハロウィンガトーアソート8個入」