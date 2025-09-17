シャトレーゼ『ハロウィン』限定ケーキの予約を開始、「魔女ネコちゃんのデコレーション」など展開

菓子専門店「シャトレーゼ」は9月26日から、全国の店舗でハロウィン限定商品を販売する。

複数人で楽しめるデコレーションケーキをはじめ、1人用のプチケーキ、焼き菓子や和菓子を取りそろえる。一部商品を除き、9月16日からWEB予約も受け付けている。

販売終了日はいずれもハロウィン当日の10月31日。発売日は商品によって異なる。

シャトレーゼ『ハロウィン2025』限定商品

〈ハロウィン限定デコレーションケーキ 3品〉

直径14cm以上のデコレーションケーキは全3種。魔女の帽子をかぶったネコをモチーフにしたドーム型のムースケーキ、8種のケーキを組み合わせたアソート、かぼちゃクリームを使ったケーキを展開する。

各商品の詳細は以下の通り。価格表記はすべて税込。

◆ハロウィン 魔女ネコちゃんのデコレーション16cm(3,240円)

魔女の帽子を被ったネコをイメージしたデコレーションケーキ。ココアスポンジでホイップクリームと苺を挟み、その上にチョコムースのドームをのせ、表面をホイップクリームで仕上げた。チョコムースの中には、食感のアクセントとなるシリアル入りチョコと四角いチョコレートが入っている。9月26日発売。

シャトレーゼ「ハロウィン 魔女ネコちゃんのデコレーション16cm」

◆ハロウィン アソートデコレーション17cm(4,212円)

8種のケーキを楽しめるアソート。それぞれのケーキの上面には、チョコレートの黒ねこやおばけ、ジャックオランタンなどを飾っている。ケーキ8種の内容は、「苺みる」「パリパリチョコレート」「ホワイトチョコレート」「チョコバナナ」「抹茶」「ミックスベリー」「レアチーズ」「マロン」各1個。9月26日発売。

シャトレーゼ「ハロウィン アソートデコレーション17cm」

◆ハロウィン かわいいオバケのデコレーション14cm(3,240円)

上面にたっぷり絞ったかぼちゃクリームが特徴のケーキ。ココアスポンジで、チョコクリームやチョコチップ、濃厚なキャラメルソースを挟んだ。側面にはアーモンドクッキークランチをまぶした。かぼちゃクリームの上には、ホイップクリームで表現したおばけを飾った。10月3日発売。

シャトレーゼ「ハロウィン かわいいオバケのデコレーション14cm」

〈ハロウィン限定のプチケーキ4品〉

◆ハロウィン うみたて卵プリンのアラモード(432円)

ハロウィン限定のプリンアラモード。スポンジの上に、ホイップクリーム入りカスタードクリームを重ね、焼きプリンをのせている。おばけに見立てたかぼちゃクリームを絞り、苺やキウイフルーツ、オレンジなども飾った。9月5日発売。

シャトレーゼ「ハロウィン うみたて卵プリンのアラモード」

◆ハロウィン 黒ねこ(464円)

黒ねこをモチーフにしたカップスイーツ。チョコチップやカスタード入りホイップクリーム、ココアスポンジを重ねた。黒ねこの部分は、ダイス苺を包んだチョコレートムースを、つやのあるグラサージュショコラでコーティングした。9月26日発売。

シャトレーゼ「ハロウィン 黒ねこ」

◆ハロウィン パンプキンモンスター(464円)

かぼちゃのモンスターをイメージしたカップスイーツ。スポンジに、ほんのりとした甘みのかぼちゃクリーム、カスタード入りさつまいもクリームを組み合わせた。食感のアクセントとして、シリアル入りチョコレートやホワイトビスケットクランチ、チョコチップが入っている。9月26日発売。

シャトレーゼ「ハロウィン パンプキンモンスター」

◆ハロウィン 魅惑の魔女りんごケーキ(464円)

魔女が持っている「紫のりんご」をモチーフにしたカップスイーツ。キャラメルクリームの中に甘酸っぱいりんごシロップ漬けを挟み、ココアスポンジを重ねた。食感のアクセントに、チョコチップやローストアーモンドを入れている。「紫のりんご」の部分は、甘酸っぱいりんごゼリーが入った甘いりんごムースをのせ、酸味のあるりんごナパージュで包んだ。10月10日発売。

シャトレーゼ「ハロウィン 魅惑の魔女りんごケーキ」

ハロウィン限定商品はケーキ以外にも、和菓子やクッキー、チョコレート菓子などを取りそろえる。

ラインアップは、黒猫･フランケンシュタイン･かぼちゃをかたどったねりきり菓子「創作和菓子ハロウィン 3個入」536円、ロールケーキ「ハロウィン ショコラキャラメルロール」194円、かぼちゃ･ねこの形に焼き上げた「ハロウィンサブレ詰合せ」993円、ハロウィンパッケージに焼き菓子を詰め合わせた「ハロウィンガトーアソート8個入」1,382円(各税込)など。

シャトレーゼ「創作和菓子ハロウィン 3個入」「ハロウィン ショコラキャラメルロール」

シャトレーゼ「ハロウィンサブレ詰合せ」「ハロウィンガトーアソート8個入」

■シャトレーゼ『ハロウィン2025』特設ページ