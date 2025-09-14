世界スーパーバンタム級4団体防衛戦

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が14日、名古屋市のIGアリーナでWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）との防衛戦に臨み、3-0の判定勝ちを収めた。世界戦最多に並ぶ26連勝、史上最多5度目の4団体同時防衛を達成。“最大の強敵”に見せ場を作らせず完封した。アフマダリエフは試合後、会見場に姿を見せなかった。

チケットは完売。1万6000人のファンが見守る中、運命のゴングが鳴った。大歓声を浴びた井上は、終始アウトボクシングで試合を優勢に進めた。4回にはワンツー、軽快なステップからの攻撃も披露。6回終盤には強烈な左ボディ3連発で着実にダメージを与え、場内も「尚弥コール」が沸き起こった。

7回にはノーガード、9回には笑顔を見せる余裕も。終盤突入の10回でも体の切れは全く衰えず。最終12回まで挑戦者を完封した。

試合後、会見場にアフマダリエフは現れず。陣営が壇上に上がり、ディアストレーナーは「現在、WADAのドーピング検査を受けている」と説明した。ただ、その後も会見を行うことはなかった。関係者によると「本人の意向」だとされた。

ディアストレーナーは0-3という判定結果について「もっと接戦ではなかったかという印象。少し開いていた」と語りつつ、「ただただ単純にMJより井上の方が強かった」と脱帽した。一方で「良いパンチがあって当てられたが、それによってのダメージはなかった。もっと強くなってMJは帰ってくる」と大きなダメージはないことも強調していた。



