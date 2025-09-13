Image: ハレルヤ

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

みなさん、「TIDY2.0」をご存知でしょうか？

収納性、機能性、革の素材感に優れた小さな長財布シリーズで、「老若男女が持ちやすく、使いやすい」を目指して製作されています。

Image: ハレルヤ

この「TIDY2.0」に絶妙な色合いのニュアンスカラーを採用したのが「TIDY2.0 Nuance」。

彩度を落とし、淡くくすみがかったような色合いのオリーブ、オレンジ、アンバーの全3色展開で、使いやすく合理的な機能性を融合して仕上げられています。今回は、この「TIDY2.0 Nuance」の特長を詳しくご紹介したいと思います。

コンパクトなのに驚きの大容量収納

Image: ハレルヤ

たくさん入るけど大きくて分厚いという長財布の弱点を覆すべく、改良を重ねてきた「TIDY2.0 Nuance」。

1万円札が折らずにちょうど収まるサイズ感は、ファスナータイプの長財布としては最小レベル。それでいて最大で紙幣50枚、カード24枚の収納力を確保しています。

Image: ハレルヤ

平均的な利用状況を想定して、バランスよく納めたとしてもご覧の収納力。

通帳や鍵3本まで入れておけるので、「TIDY2.0 Nuance」だけ持ってお出かけというスタイルも、問題なく実現してくれます。

使いやすい設計が秀逸

Image: ハレルヤ

「TIDY2.0 Nuance」の特長は、極端なコンパクト化で使い勝手を犠牲にすることなく、誰でも整理整頓しやすくなっている空間デザインにあります。

中央のカードポケットには最もよく使うカードを2枚チョイスしておき、左右のマチ付きカードポケットにはカードや会員証、ポイントカードなどを種類別に仕分けて収納しておけば、レジ前でもたもたすることがなくなるでしょう。

全てのカードが同じ高さで見えるので、必要なカードが取り出しやすくなっているのもポイントとなっています。

Image: ハレルヤ

紙幣の仕切りも、高額紙幣を分けておいたり、月の食費だけを仕分けしておいたりと、使い勝手をアップしてくれています。

Image: ハレルヤ

また、中央に配置されたファスナーなしのコインポケットは、浅めの設計になっているので、財布を開けた瞬間にアクセス可能。

金額が把握しやすく、かつ取り出しやすくなっています。

こだわりのプルアップレザーを採用

Image: ハレルヤ

外装には、マットな質感で少し起毛したような素材感が人気のプルアップレザーを採用。

Image: ハレルヤ

プルアップレザーは、革を鞣す際にオイルをたっぷり含ませた革。使い始めは傷が付きやすいものの、指で擦ると浅い傷を消せたり、色の変化が生じるのが特長となっています。

使い込むにつれて、新品とは違った質感や色合いに変化していくエイジングも楽しめるので、長く愛着を持って使用できそうです。

Image: ハレルヤ

ファスナーには、滑りが良い信頼のYKK製を採用。開閉のストレスなく使えるように工夫されています。

また、今回の販売分には限定の3年保証も付帯しているのも嬉しいですね。

Image: ハレルヤ

大人っぽさや洗練された印象を与えるカラーとして、近年人気を集めているニュアンスカラーを採用し、シーンやファッションを選ばないユニセックスなデザインとして完成度を高めた「TIDY2.0 Nuance」。

お得な早期購入割は数量限定となっていますので、気になる人はお早めにチェックしておきましょう！

Image: ハレルヤ

