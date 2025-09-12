¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥³¥ê¥¢ー¡¢1Ç¯È¾¿¶¤ê¤Î¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥êー¥¹¡¡Àè¹ÔÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¤ÎMV¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤â
¡¡¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥³¥ê¥¢ー¤¬¡¢1Ç¯È¾¿¶¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØThe Light For Days¡Ù¡Ê¥¶¡¦¥é¥¤¥È¡¦¥Õ¥©ー¡¦¥Ç¥¤¥º¡Ë¤ò10·î10Æü¤ËÇÛ¿®¡¢¹ñÆâÈ×¤ò11·î28Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¡£¤Þ¤¿¡¢Àè¹Ô¥·¥ó¥°¥ë¡ÖI Know¡ÊA Little¡Ë¡×¤òËÜÆüÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤·¡¢MV¤¬ÆüËÜ»þ´Ö9·î13Æü1»þ¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§Æ£°æ É÷¡¢King Gnu¡¢aespa¡¢HANA¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¢¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¡Ä¡ÄÃíÌÜ¿·Éè6ºî¤ò¥ì¥Ó¥åー¡Ë
¡¡¿ôÉ´¤Ë¤âµÚ¤ÖÂ¿½ÅÏ¿²»¤Ë¤è¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¤À¤¬¡¢º£²óÈà¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤Î¤Ï²Î¤È¥®¥¿ー¤À¤±¤È¤¤¤¦¥ß¥Ë¥Þ¥à¤Ê²»À¤³¦¡£¥Æ¥¤¥éー¼Ò¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥â¥Ç¥ë¤Î5¸¹¥®¥¿ー¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¤ä¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¿ï½ê¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤¨¤Æ¥¹¥±ー¥ë´¶¤ò¼Î¤Æ¡¢Èà¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥È¥ìー¥È¤Ë¿´¤ØÆÏ¤¯¥¨¥Ðー¥°¥êー¥ó¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤ÄºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¤Î¼«Âð¤Ë¤Æ¤ï¤º¤«4Æü¤Ç¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤µ¤ì¡¢¼«¿È¤Î¿·¶Ê¤ò6¶Ê¡¢¤½¤·¤Æ¥¶¡¦¥Óー¥È¥ë¥º¡Ö¥Î¥ë¥¦¥§ー¤Î¿¹¡×¡¢¥¶¡¦¥Óー¥Á¡¦¥Üー¥¤¥º¡ÖKeep An Eye On Summer¡×¤Ê¤É¤Î¥«¥Ðー¶Ê¤ò5¶Ê¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡ÖI Know¡ÊA Little¡Ë¡×¤ä¡ÖSomething Heavy¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤Ç¤Ï¡¢¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ¤Î¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¤Î¿·¤¿¤Ê¿Ê²½¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥Ö»Ë¾åºÇ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤ÇºÇ¤â´¶¾ðÅª¤Ê¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥³¥ê¥¢ー¡¡¥³¥á¥ó¥È
¥¸¥§¥·ー¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò´°À®¤µ¤»¤Æ°ÊÍè¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤äºî¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬ËÍ¤ÎÁÛÁüÎÏ¤òÁß¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢°ì¤Ä¤Î³Ú´ï¤È¤¤¤¦À©Ìó¤Ê¤ó¤À¡£¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿ー¤Î²»¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡¢Êª¿´¤Ä¤¤¤¿º¢¤«¤é¤º¤Ã¤ÈËÍ¤Î²»³Ú¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤¿¤Ã¤¿4Æü´Ö¤Ç¡¢¤Û¤Ü5¸¹¥®¥¿ー¤À¤±¤Ç¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦Ä©Àï¤ò¼«Ê¬¤Ë²Ý¤·¤¿¤ó¤À¡£ºî¶È¤Î¥¹¥Ôー¥É¤Ï¤È¤Æ¤âÂ®¤¯¤Æ¡¢¸åÌá¤ê¤Ï°ìÀÚµö¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤ÀÎ®¤ì¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¡¢¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ï²¹¤«¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÃÇÊÒÅª¤Ç¡¢ÉÔ´°Á´¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â¿´¤Ë¶Á¤¯¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë