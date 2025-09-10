羽田空港で“新たな食のゾーン”を満喫！ 名店監修グルメが集結する「ソラチカ」誕生
羽田空港第1ターミナルは、9月10日（水）から、フードコートエリアとレストランエリアから成る新たな食のゾーン「Sora chika（ソラチカ）」をB1階にリニューアルオープンする。
【写真】おいしそう〜！ とんかつやラーメンなど展開店舗一覧
■ニーズに合わせて選べる
今回オープンする「Sora chika」は、“旅の始まり、終わりのひととき”をコンセプトに、しっかりとした食事からティーブレイクや、お弁当＆総菜まで、多様なニーズ合わせてフードを展開する新施設。
フードコートエリアでは、名店監修の新業態や関東初上陸ブランドを含む多彩な店舗が集結し、ここでしか味わえない羽田空港限定メニューを用意。例えば、「くろぎ」の黒木純氏がプロデュースする「廚くりや くろぎ じゅんちゃん」の「東京とんかつ羽田スペシャル ロースカツ定食（ミニカレー付）」が登場する。
また、「銀座おのでら」による新業態「海鮮丼 銀座おのでら」の「江戸前気まぐれ丼」や、「麺処ほん田」店主が監修した新ブランド「本田麺業」の「貝出汁塩らぁめん」などが展開されるほか、老舗「人形町今半」の惣菜＆弁当といったテイクアウトメニューもそろう。
さらに、レストランエリアには既存の「リンガーハット プレミアム」と「天丼てんや」に加え、タイ料理の「クルン・サイアム」をオープン。異国情緒あふれる空間で、タイ国内の有名ホテルなどで腕を磨いたタイ人シェフたちが作る本格タイ料理を楽しめる。
