井上とピカソの実力差を英メディアも強調した(C)Getty Images世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）の防衛戦まであとわずかとなった。現地時間12月27日、サウジアラビア興行「THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI（ナイト・オブ・ザ・サムライ）」で、アラン・デビッド・ピカソ（メキシコ）の挑戦を受ける。プロ31戦全勝を記録している井上は、この一戦でも圧倒的優位が予想されている。世界的にも高い注目度の中