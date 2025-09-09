マーリンズ戦に3番手で登板

【MLB】ナショナルズ 15ー7 マーリンズ（日本時間9日・マイアミ）

ナショナルズの小笠原慎之介投手が8日（日本時間9日）に敵地マーリンズ戦で3番手として登板し、2本塁打を浴び5失点と崩れた。

小笠原は11点リードの8回から登板。1死から連続四球でピンチを広げると、2死からアコスタに左前適時打を許し、続くメサJr.に1号3ランを浴びて4失点。9回も続投したが、先頭のマーシーに右中間へ5号ソロを打たれ失点を重ねた。その後もウィンクラーに二塁打を浴びて再びピンチを招いたが、なんとか最後まで投げ切った。2回を投げ4安打2四球1奪三振、5失点で、防御率6.83となった。

オフに中日からポスティングシステムでナショナルズと2年350万ドル（約5億1800万円）で契約した小笠原は、今季16試合目の登板。7月にメジャー初昇格した際は2試合に先発登板するも結果を残せず。8月の再昇格後は中継ぎでの登板が続いている。

8月14日（同15日）には4球でメジャー初勝利を挙げていた。前回5日（同6日）のカブス戦では2回2失点。今回は大量リードの場面での登板となったが、信頼を勝ち取るには苦しい内容となった。（Full-Count編集部）