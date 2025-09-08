この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

AI系YouTuberのミライさんが、「無料でも使える多機能・高品質動画生成AIツール(モデル)『PixVerse V5』の概要と使い方を徹底解説！」と題した動画を公開。今回の動画では、シンガポール発のAIスタートアップ、モチーブAIが開発した最新・高性能動画生成AI『PixVerse V5』について、その概要と利用方法をわかりやすく紹介している。



冒頭でミライさんは「PixVerse V5では、生成できる動画の品質が大きく向上し、GoogleのVeo 3やHailuo AIの高性能モデルにも匹敵する性能を示しています」とコメント。AI動画生成の著名なベンチマークでテキスト→動画では3位、画像→動画では2位にランクインした実績にも触れ、「業界でも注目度が非常に高まっています」と語った。



PixVerseはウェブやiOS、Androidで利用でき、サイトやアプリ内の表記も多言語対応。「テキストや画像から動画を簡単に作れるだけでなく、音声・サウンドの付与やスタイル・カメラワーク設定など幅広い効果が簡単に指定できる」と、動画初心者にも扱いやすい設計に太鼓判。「生成した動画を伸ばしたり音を加えたり、画質アップもできるので、クリエイティブの幅が一気に広がる」と続けた。



特に「アニメ系画像を動画化するのが得意」としており、日本夜景を歩く女性やDJプレイ、スケートボード、ギターや動物の動画などその多様な生成パターンにも言及。また、V5から搭載の『エージェントモード』について「テンプレ動画のキャラクターを、自分のアップロードした人物や動物に自動で差し替えられるのが革新的」と強調。「未来ヘアスタイリストなどのテンプレ動画に、自分の写真をあてはめれば、オリジナルムービーが一瞬で完成します」とその面白さを伝えた。



利用体系では「無料プランでも毎日60クレジットが付与され、お試しでしっかり使い込める」ことや、有料プランの充実度、クレジット追加購入機能、ウォーターマークなしのエクスポート可能といった実用性にも触れている。



ラストは「PixVerseは半年ごとにバージョンアップを繰り返し急速に進化している。これからの進化も楽しみ」とまとめ、「AIツールに興味ある方はぜひ自分の手で試してみてください！」と視聴者に呼び掛けつつ動画を締めくくった。