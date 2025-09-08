この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

阪神梅田本店（大阪市北区）で9月8日、「祝 阪神タイガース リーグ優勝記念セール」が始まった。

開店前に行われたセレモニーには、球団マスコットのトラッキー、ラッキー、キー太、コラッキーが登場。吹奏楽団の生演奏に合わせてくす玉が割られ、優勝ムードを盛り上げた。

初日は開店前から約3000人が列をなし、同店は開店時間を30分繰り上げて対応した。

西井秀麿阪神梅田本店長は「球団創立90年の記念の年に阪神タイガースが史上最速で優勝して、我々も史上最速で優勝セールができてうれしい。たくさんのお買い得の商品を各階で用意している」と話す。

記念セールは今月14日まで。また、リーグ優勝記念ロゴ入りの球団オリジナルグッズは、9月17日から特設会場で販売される。

