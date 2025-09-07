Ž¢¥Þ¥¤¥«¡¼vs¥«¡¼¥·¥§¥¢Ž£¤É¤Á¤é¤¬¤ªÆÀ¤«¡Ä¥¿¥¤¥à¥º¤ò·îÊ¿¶Ñ476kmÍøÍÑ¤¹¤ëÀìÌç²È¤¬Æ³¤½Ð¤·¤¿"Â»±×Ê¬´ôÅÀ"
¢£¼Â²ÈÍÑ¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶Çã¤Ã¤¿¥ï¥±
É®¼Ô¤Ï»³¸ý¸©²¼´Ø»Ô¤Ë¤¢¤ë¼Â²È¤Ø2¥«·î¤Ë1¡¢2²ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì7¡Á10Æü´Ö¤Û¤Éµ¢¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯8·î¡¢¼Â²ÈÍÑ¤È¤·¤Æ·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¡£2005Ç¯11·îÅÐÏ¿¤Î¥¹¥º¥¥¢¥ë¥È¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï52.7Ëü±ß¡Ê¼ÖÎ¾ËÜÂÎ²Á³Ê44.9Ëü±ß¡Ü½ôÈñÍÑ7.8Ëü±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£Áö¹Ôµ÷Î¥¤Ï3Ëü6700¥¥í¡£µì¥Ó¥Ã¥°¥â¡¼¥¿¡¼¡Ê¸½WECARS¡Ë²¼´ØÅ¹¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡£
¥¢¥ë¥È¤òÇã¤¦¤È¤¤Ë¾¯¤·ÌÂ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥«¡¼¥·¥§¥¢¤«¥Þ¥¤¥«¡¼¤«¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¼Â²È¤Î¼Ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ5Ç¯¡£²¼´Ø¤Ç¤ÏÉ¬Í×¤Ê»þ¤À¤±¥«¡¼¥·¥§¥¢¤ä¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¿¥¤¥à¥º¤ÎºÇ´ó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¼Â²È¤«¤éÌó2km¡£¤³¤³¤Ï1Âæ¤À¤±¤Ê¤Î¤ÇÍ½Ìó¤ÇËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï4kmÀè¤Î²¼´Ø±Ø¶áÊÕ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê¹ç·×10Âæ¡Ë¤ÇÍ½Ìó¤¹¤ë¡£ÅÌÊâ·÷Æâ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÉÔÊØ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£
¶ËÎÏÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÇã¤¤Êª¤ä³°¿©¤Î°ÜÆ°¤Ë¤Ï¸á¸å6»þ¡ÁÍâÄ«9»þ¤Î¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£ºÇÂç15»þ´Ö¤Ç2640±ß¡Ê¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥¯¥é¥¹¡Ë¤È°ìÎ§ÎÁ¶â¤Ç¤¢¤ê¡¢6»þ´ÖÄ¶¤ÎÍøÍÑ¤Ç¤«¤«¤ëµ÷Î¥ÎÁ¶â¡Ê¥¬¥½¥ê¥óÂå¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡Ë¤Ï1kmÅö¤¿¤ê20±ß¡£
¢£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¥«¡¼¥·¥§¥¢¤Î¡Ö¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡×
¥«¡¼¥·¥§¥¢¤ò¤ä¤á¤Æ¥Þ¥¤¥«¡¼¹ØÆþ¤ò·è°Õ¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢ºòÇ¯6·î¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¡Ö¿²Ë·¡×¤Ë¤è¤ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢Ã»´ü´Ö¤Ë2²óÂ³¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥¿¥¤¥à¥º¥«¡¼¤Î¥Ê¥¤¥È¥Ñ¥Ã¥¯¤ÏÁ°Æü¸á¸å6»þ¡ÁÍâÄ«9»þ¤Þ¤Ç¤Ï°ìÎ§ÎÁ¶â¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò²á¤®¤ë¤ÈÄÌ¾ïÎÁ¶â¡Ê15Ê¬220±ß¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£¤¢¤ë»þ¡¢Ä«10»þÈ¾º¢¤Ë¥¿¥¤¥à¥º¥«¡¼¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤ÇÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ä«9»þ°Ê¹ß¤ÎÏ¢Íí¤Ê¤·¤Î±äÄ¹¤Ï¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤È¤·¤ÆÎÁ¶â¤¬2ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£ÌµÃÇ±äÄ¹2»þ´Ö¤È¤Ê¤ë¤È1»þ´Ö880±ß¡ß2»þ´Ö¡ß2ÇÜ¤Ç3520±ß¡ª¡¡¥Ê¥¤¥È¥Ñ¥Ã¥¯¤ÎÎÁ¶â¤òÂçÉý¤ËÄ¶¤¨¤ë¡£
Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¥«¡¼¥·¥§¥¢¤ä¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¼Â²ÈÍÑ¤Î¼Ö¤òÇã¤ª¤¦¡ª¡×¤È·è¤á¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¥Ð¥¹¡¦ÅÅ¼Ö¡¦¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤è¤ê¥Þ¥¤¥«¡¼¤¬ÊØÍø
¤³¤Î·èÃÇ¤Ï¡ÖÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤Î°ì¸À¤Ë¿Ô¤¤ë¡£ÆÃ¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»³¸ý±§Éô¶õ¹Á¤È¤Î±ýÉü¤À¡£»³¸ý±§Éô¶õ¹Á¡Á²¼´Ø´Ö¤Ï¤«¤Ä¤ÆÊÒÆ»1200±ß¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î¿ôÇ¯¤ÇµÞ·ã¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡¢º£¤ÏÊÒÆ»3000±ß¤Ë¡£¤·¤«¤âÁ°Æü¤Þ¤Ç¤ÎÍ½ÌóÀ©¤Ç¡¢±¿¹Ô¤·¤Ê¤¤»þ´ÖÂÓ¤âÀßÄê¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¶õ¹Á¤Î¶á¤¯¤Ë¤ÏÊâ¤¤¤Æ¹Ô¤±¤ëÌµ¿Í±Ø¡ÊJR±§ÉôÀþ¡¡Áð¹¾±Ø¡Ë¤¬¤¢¤ê990±ß¤Ç²¼´Ø±Ø¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ë¤¬¡¢ËÜ¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯±Ø¤Þ¤Ç¤Î°ÜÆ°¤â¤Þ¤¢¤Þ¤¢ÉÔÊØ¤À¡£
°ìÊý¡¢¶õ¹Á¤Ë¤ÏÌµÎÁ¤Ç²¿Æü¤Ç¤âÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤±¤ë¹¤¤Ãó¼Ö¾ì¤¬¤¢¤ë¡£¥Þ¥¤¥«¡¼¤Ç±§Éô¶õ¹Á¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¼Ö¤òÃÖ¤¤¤ÆÈô¹Ôµ¡¤Ç±©ÅÄ¤Ø¡¢¼Â²È¤Ëµ¢¤ë»þ¤Ë¤Ï¤Þ¤¿±§Éô¶õ¹Á¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥¤¥«¡¼¤Ç²¼´Ø¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤¬¤â¤Ã¤È¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯¸úÎ¨¤è¤¯¼Â²È¤ò±ýÉü¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¢¤ë¡£
¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ò¼Ú¤ê¤ë»þ¤Ï±§Éô¶õ¹Á¤Ç¼Ú¤ê¤Æ±§Éô¶õ¹Á¤ÇÊÖµÑ¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¥ì¥ó¥¿¥«¡¼ÍøÍÑ¼Ô¤¬·ãÁý¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢Ä¾Á°¤ÎÍ½Ìó¤¬¤È¤ê¤Å¤é¤¯¡¢²Á³Ê¤â¤ª¤è¤½1.5ÇÜ°Ê¾å¤ÈÂçÉý¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢£1Ç¯´Ö¤Î¥Þ¥¤¥«¡¼ÈñÍÑ¤Ï23Ëü8820±ß
¤Ç¤Ï¡¢¹ØÆþ¤·¤Æ¤«¤é¤Î1Ç¯´Ö¤Ç¥¢¥ë¥È¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¤ª¶â¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
Á°Äó¤È¤·¤Æ2024Ç¯8·î¡Á2025Ç¯7·î¤Þ¤Ç¤ËÌó5000km¤òÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â³µ»»¤È¤·¤Æ·×»»¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¢Ãó¼ÖÎÁ¶â¡§9Ëü6000±ß¡Ê·î8000±ß¡ß12¥«·î¡Ë
£·Ú¼«Æ°¼ÖÀÇ¡§1Ëü700±ß
¤¼Ö¸¡¡§0±ß
¢¨¥æ¡¼¥¶¡¼¼Ö¸¡¤ÇÄÌ¤·¤¿¤Î¤ÇÀ°È÷ÈñÍÑ¤Ê¤·
¡¦°õ»æÂå¡§1200±ß
¡¦½ÅÎÌÀÇ¡§6600±ß
¡¦¼«ÇåÀÕÊÝ¸±¡§1Ëü7540±ß¡Ê24¥«·îÊ¬¡Ë
¡¦»³¸ý±¿Í¢»Ù¶É¤Þ¤Ç¤Î±ýÉü¹âÂ®ÎÁ¶â¡§4260±ß¡Ê2130±ß¡ß2¡Ë
¥¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¡§4Ëü2520±ß
¹ç·×23Ëü8820±ß
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬¥«¡¼¥·¥§¥¢¡õ¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡©
Ç¯¤Ë8²ó¡¢µ¢¾Ê¤¹¤ëÁ°Äó¤Ç»î»»¤¹¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¨2024Ç¯¤ÎÍøÍÑ¼ÂÀÓ¤«¤é·×»»¡£¤³¤Î¤Û¤«Ç¯¤Ë3¡Á4²ó¡¢¿ôÆü´Ö¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢1²ó2Ëü±ß¡ß3¡á6Ëü±ß
¢¥¬¥½¥ê¥óÂå¡§0±ß
¢¨ÍøÍÑÎÁ¶â¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á
£Ãó¼ÖÎÁ¶â¡§4Ëü±ß¡ÊÍÎÁÃó¼Ö¾ì¤Ç24»þ´Ö1000±ß¡ß5Æü¡ß8²ó¡Ë
¢¨¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÍèµÒÍÑÃó¼Ö¾ì¤äÌµÎÁÃó¼Ö¾ì¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢5Æü¤Ç·×»»
¤·Ú¼«Æ°¼ÖÀÇ¡§0±ß
¥¼Ö¸¡¡§0±ß
¦¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¤Î°ÜÆ°¡§1Ëü2000±ß¡ÊÊ¿¶Ñ1500±ß¡ß8²ó¡Ë
¢¨¥¿¥¯¥·¡¼¤ä¥Ð¥¹¤òÍøÍÑ¡£1²ó¤Îµ¢¾Ê¤Ç3±ýÉüÄøÅÙ¡¢1²óÊ¿¶Ñ500±ß
§¥¿¥¤¥à¥º²ñÈñ¡§1Ëü560±ß¡Ê·î880±ß¡ß12¥«·î¡Ë
¢¨¤¿¤À¤·¡¢¥«¡¼¥·¥§¥¢ÍøÍÑÎÁ¤Ë½¼Åö¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¤Ï880±ß¡ß4¥«·îÊ¬¡á3520±ß
¹ç·×15Ëü5520±ß
¢£°µÅÝÅª¤Ë¥³¥¹¥Ñ¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ï¥«¡¼¥·¥§¥¢
É®¼Ô¤ÏÅÚÃÏÅª¤Ê¾ò·ï¤«¤é¥Þ¥¤¥«¡¼¤Î¤Û¤¦¤¬ÊØÍø¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥¹¥Ñ¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð°µÅÝÅª¤Ë¥«¡¼¥·¥§¥¢¤Î¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¡£¥¬¥½¥ê¥óÂå¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ëºòº£¡¢¥«¡¼¥·¥§¥¢¤Î¥¬¥½¥ê¥óÂå¤ÏÍøÍÑÎÁ¶â¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡Ê³Æ¼ÖÎ¾¤ËµëÌýÀìÍÑ¤Î·èºÑ¥¯¥ì¥«¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
¹ñÆâ¤Î¥«¡¼¥·¥§¥¢¼ÖÎ¾¿ô¤ÏÌó8.4ËüÂæ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤â3Ëü1235¥«½ê¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£Á´¥«¡¼¥·¥§¥¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î²ñ°÷¿ô¤ò¹ç·×¤¹¤ë¤È560Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ê¸òÄÌ¥¨¥³¥í¥¸¡¼¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ºâÃÄ¤Î2025Ç¯3·îÄ´ºº¡Ë¡£»Ô¾ì¤¬Ç¯¡¹Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥³¥¹¥Ñ¤ÎÎÉ¤µ¤¬Âç¤¤ÊÍýÍ³¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤¢¤ë»î»»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢20ºÐ¤«¤é70ºÐ¤Þ¤Ç50Ç¯´Ö¥Þ¥¤¥«¡¼¡Ê1500¡Á2000cc¤Î¾®·¿¼Ö¡Ë¤ò½êÍ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÀ¸³¶Áí»Ù½Ð¤Ï¡¢Ìó4050Ëü±ß¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ê¤éÌó2000Ëü±ß¡¢¹âµé¼Ö¤Ç¤Ï5000Ëü±ß¡Á1²¯±ßÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¡£²È¤òÇã¤¦¤«¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¶â³Û¤ò¥Þ¥¤¥«¡¼¤Ë»È¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£Æü¾ï»È¤¤¤¹¤ë¤Ê¤é¤É¤Á¤é¤¬¤ª¥È¥¯¡©
¥Þ¥¤¥«¡¼¤Ï¹ØÆþÈñ¤Ë²Ã¤¨¤Æ°Ý»ýÈñ¤â¤«¤«¤ë¤¬¡¢¥«¡¼¥·¥§¥¢¤âÄ¹µ÷Î¥¡¦Ä¹»þ´ÖÍøÍÑ¤¹¤ë¤Û¤ÉÎÁ¶â¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£Æü¾ïÅª¤Ë¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤¬¤ªÆÀ¤Ê¤Î¤«¥«¡¼¥·¥§¥¢¤ÎÀìÌç²È¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö¥«¡¼¥·¥§¥¢¥Þ¥Ë¥¢¡×¤³¤ÈÄ«ÁÒÌÀÉ×»á¤Ï¡¢2008Ç¯¤Ë¶å½£¤«¤é¼óÅÔ·÷¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤Î¤òµ¡²ñ¤Ë¥Þ¥¤¥«¡¼¤ò¼êÊü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¼ç¤Ë¥¿¥¤¥à¥º¤È¥«¥ì¥³¡¢¤¿¤Þ¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
Ä«ÁÒ»á¤Î¥«¡¼¥·¥§¥¢ÍøÍÑ¾õ¶·¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥¿¥¤¥à¥º¥«¡¼¤À¤±¤Ç·îÊ¿¶ÑÁö¹Ôµ÷Î¥¤ÏÌó476km¡¢Ê¿¶ÑÍøÍÑ¶â³Û¤ÏÌó8269±ß¤À¤Ã¤¿¡£
Ä«ÁÒ»á¤¬¼ÂÂÎ¸³¤È³Æ¼ïÄ´ºº¤«¤éÆ³¤½Ð¤·¤¿·ëÏÀ¤òÀè¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¡¦6»þ´Ö°ÊÆâ¤ÎÃ»»þ´ÖÍøÍÑ¤À¤±¤Ê¤é¤Ð¥«¡¼¥·¥§¥¢¤¬¤ªÆÀ
¢£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö1km20±ß¤Îµ÷Î¥ÎÁ¶â¡×
¤Þ¤º¡¢»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï»°É©UFJ¶ä¹Ô¤Î»î»»¤À¡£¼óÅÔ·÷¶á¹Ù¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤ò·î¤Ë¹ç·×Ìó22»þ´Ö¡¢260kmÄøÅÙÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢2Ç¯´Ö¤Î¥È¡¼¥¿¥ë¥³¥¹¥È¤Ï¥Þ¥¤¥«¡¼¹ØÆþ¡¦½êÍ¤ÇÌó218Ëü±ß¡¢¥«¡¼¥·¥§¥¢ÍøÍÑ¤ÇÌó63Ëü±ß¤È¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥¤¥«¡¼¤Ï¿·¼Ö¹ØÆþÈñ¡ÊÌó150Ëü±ß¡Ë¤È¡¢Ãó¼Ö¾ì¡Ê·î2Ëü±ß¡Ë¤ä¥¬¥½¥ê¥óÂå¡¦ÊÝ¸±ÎÁÅù¤ò´Þ¤á¤¿°Ý»ýÈñ¡ÊÌó70Ëü±ß¡Ë¤ÎÁí³Û¤Ç218Ëü±ß¤È¤¤¤¦·×»»¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥«¡¼¥·¥§¥¢¤Ï¡¢15Ê¬220±ß¡¦1km20±ß¤ÎÎÁ¶âÀßÄê¤Ç¡¢·î¤¢¤¿¤ê2»þ´Ö¡ßÊ¿Æü8²ó¡Ü8»þ´Ö¡ßµÙÆü1²ó¡¢Ëè·î2Ëü6320±ß¡¢2Ç¯´Ö¤ÇÌó63Ëü±ß¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥«¡¼¥·¥§¥¢¤Ç¤Ï¡¢6»þ´Ö°ÊÆâ¤ÎÍøÍÑ¤Ç¤¢¤ì¤Ðµ÷Î¥ÎÁ¶â¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ã»»þ´Ö¤À¤±¤Ç·×»»¤¹¤ë¤È¥«¡¼¥·¥§¥¢¤¬É¬¤ºÍÍø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¼ÂºÝ¤ÏÍøÍÑ»þ´Ö¤¬6»þ´Ö°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢µ÷Î¥ÎÁ¶â¤Î±Æ¶Á¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆÈæ³Ó¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µ÷Î¥ÎÁ¶â¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤ª¥«¡¼¥·¥§¥¢¤¬¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¡È¾å¸Â¥é¥¤¥ó¡É¤ò·×»»¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢·î20»þ´Ö¡¦500km¤¬ÌÜ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥é¥¤¥ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥Þ¥¤¥«¡¼¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÃÊ³¬¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¡ÊÄ«ÁÒ»á¡Ë
¥¿¥¤¥à¥º¤Î¾ì¹ç¡¢µ÷Î¥ÎÁ¶â¤Ï¡Ö1km20±ß¡×¤Ç»»½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢6»þ´Ö°ÊÆâ¤ÎÍøÍÑ¤À¤±¤Ç500kmÁö¤Ã¤Æ¤âµ÷Î¥ÎÁ¶â¤ÏÌµÎÁ¤À¤¬¡¢6»þ´Ö°Ê¾å¤ÎÍøÍÑ¤À¤±¤Ç500kmÁö¤ë¤È20±ß¡¿km¡ß500km¡á1Ëü±ß¤â¤«¤«¤ë¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥«¡¼¤Î¥¬¥½¥ê¥óÂå¤è¤ê¤â¹â¤¯¤Ä¤¯¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Â»±×Ê¬´ôÅÀ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¥«¡¼¥·¥§¥¢¤Îµ÷Î¥ÎÁ¶â¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤«¤Ë6»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¢£Ãó¼Ö¾ì¤¬°Â¤¤¾ì½ê¤Ê¤é¥Þ¥¤¥«¡¼¤¬³ä°Â
¡Ö¥¿¥¤¥à¥º¤Ç¤ÏÍøÍÑ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë±þ¤¸¤Æ30¡Á60Ê¬¤ÎÌµÎÁ¥Á¥±¥Ã¥È¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ø¥Ó¡¼¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¤³¤ì¤¬·ë¹½Âç¤¤¯¡¢¤ªÆÀ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£³ä°ú·ô¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÆ±ÄøÅÙ¤ÎÍøÍÑ¤Ê¤é¥«¡¼¥·¥§¥¢¤Î¤Û¤¦¤¬°µÅÝÅª¤Ë°Â²Á¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤ËÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Ï¹â³Û¤ÊÃó¼Ö¾ìÂå¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤Ê¬¡¢·ÐºÑ¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥«¡¼¥·¥§¥¢¤Ê¤éÉ¬Í×¤Ê»þ¤À¤±ÍøÍÑ²ó¿ô¤òÄ´Àá¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥³¥¹¥È¤ò½ÀÆð¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¥Þ¥¤¥«¡¼Â¦¤â¡¢Ãó¼Ö¾ìÂå¤òÂçÉý¤ËÀáÌó¤Ç¤¤ëÃÏÊýºß½»¼Ô¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢Áö¹Ôµ÷Î¥¤äÉÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥«¡¼½êÍ¤Î¤Û¤¦¤¬³ä°Â¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÄ«ÁÒ»á¡Ë
ÃÏ°èÀ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯»È¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¥«¡¼¥·¥§¥¢¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¿ô¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÅÔ»ÔÉô¤Ë¤Ï¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ë¤¬ÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ç¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼Ú¤ê¤Ë¹Ô¤¯¡×¤Þ¤Ç¤Î°ÜÆ°¤¬º¤Æñ¤Ê¾ì¹ç¤âÂ¿¡¹¤¢¤ë¡£
¶áÇ¯¤ÏÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤äNPO¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦¥«¡¼¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¤ÎÆ°¤¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢½»Ì±Í»Ö¤Ç¼Ö¤ò¶¦Æ±½êÍ¡¦´ÉÍý¤·¡¢¹âÎð¼Ô¤ÎÁ÷·Þ¤äÇã¤¤Êª»Ù±ç¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë»ÅÁÈ¤ß¤â³ÆÃÏ¤Ç»î¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆüËÜÎóÅç¤òÌÖÍå¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÁêÅö¤Ê»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤À¡£
¢£¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ç´°·ë¡×¤¬¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â
¥Þ¥¤¥«¡¼¤ò¼êÊü¤·¤Æ17Ç¯¤ÎÄ«ÁÒ»á¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¶âÁ¬Åª¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤êÉéÃ´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¼êÂ³¤¡Ê¼Ö¸¡¤ä½¤Íý¤Ê¤É¡Ë¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¸Å¤¤¼Ö¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¸Î¾ã¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢Ãó¼Ö¾ìÂå¤âËè·î¿¶¤ê¹þ¤ß¤¬É¬Í×¤Ê¤É¡¢ºÙ¡¹¤È¤·¤¿ÍÑ»ö¤Ç¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë»ÙÊ§¤¤¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Î¤¬ÉéÃ´¤Ç¤·¤¿¡£
¥«¡¼¥·¥§¥¢¤Ï¡ØËè²ó¤ÎÂß¤·½Ð¤·¼êÂ³¤¤¬ÌÌÅÝ¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê½ñÎàÂÐ±þ¤Ï¤Ê¤¯¥·¥¹¥Æ¥à²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´·¤ì¤ì¤ÐÃ»»þ´Ö¤Ç´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤Î·î¡¹¤Î»¨Ì³¤è¤ê¤â¡¢´·¤ì¤¿º£¤Î¥«¡¼¥·¥§¥¢¤Î¤Û¤¦¤¬¤º¤Ã¤ÈÉéÃ´¤¬·Ú¤¤¤Ç¤¹¡×
¥«¡¼¥·¥§¥¢¤Ï¡¢Í½Ìó¡¦·èºÑ¤«¤éÌµ¿Í¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î¼ÖÎ¾¼õ¤±ÅÏ¤·¡¢¥É¥¢»Ü¾û¡¦²ò¾û¤Þ¤Ç¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤Ë¤è¤ë³Æ¼ïÁàºî¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ë¡£¼Ú¤ê¤ë¤Î¤âÊÖµÑ¤â24»þ´Ö¥¹¥Þ¥Û¤À¤±¤Ç´°·ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÊØÍø¤ÇÌ¥ÎÏ¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿Áàºî¤¬Äñ¹³¤Ê¤¯¹Ô¤¨¤ëIT¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤â½ÅÍ×¤À¡£
¢£¥Þ¥¤¥«¡¼¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤³Ú¤·¤ß¤â¤¢¤ë
¡Ö¥«¡¼¥·¥§¥¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¼ãÇ¯ÁØ¤Ç¡¢¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ø¤ÎÄñ¹³´¶¤¬¾¯¤Ê¤¤ÁØ¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢½¾Íè¤«¤é¤Î¥Þ¥¤¥«¡¼Ê¸²½¤Ë´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¿Í¡¹¡¢ÆÃ¤Ë65ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎðÀ¤Âå¤ÏIT¥ê¥Æ¥é¥·¡¼°ÊÁ°¤Ë½êÍ°Õ¼±¤¬¶¯¤¯¡¢¸«¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¿Í¤ÈÆ±¤¸¼Ö¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¿´ÍýÅªÄñ¹³¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼ÖÆâ¤Ë»äÊª¡¢Îã¤¨¤Ð¥´¥ë¥Õ¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤òÀÑ¤ß¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤ÉÔÊØ¤µ¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤³¤ì¤é¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¹©É×¤Ç½ù¡¹¤Ë²ò¾Ã¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½Ìó¾õ¶·¤Î¸«¤¨¤ë²½¤äÊ£¿ô¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÁê¸ßÍøÍÑÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢Í½Ìó¤Î¼è¤ê¤ä¤¹¤µ¤â¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÄ«ÁÒ»á¡Ë
¥Þ¥¤¥«¡¼¤ò¼êÊü¤·¤Æ¡¢¥«¡¼¥·¥§¥¢ÍøÍÑ¤Ë¿¶¤êÀÚ¤ë¤Ù¤¤«¤É¤¦¤«¡½¡½¡£Àµ²ò¤ÏÍøÍÑ¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê°Û¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¤¢¤ê¡¢É¬Í×¤Ê¤È¤¤À¤±¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ±¿Å¾¤¹¤ë¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢¥«¡¼¥·¥§¥¢¤Ï¤ª¤ª¤¤¤Ë¥¢¥ê¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¤ª¶â¤¬Éâ¤¯¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ñÌ£À¤Î¹â¤¤¡Öµì¼Ö¡×¤òÂ©»Ò¤È¹ç¤ï¤»¤Æ4Âæ½êÍ¤·¡¢30Ç¯°Ê¾å¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â»È¤¨¤ë¼Ö¤¬¤¢¤ëÀ¸³è¤ÎÊØÍø¤µ¤ä¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼Æ±»Î¤Î¼ñÌ£Åª¤Ê¸òÎ®¤Î³Ú¤·¤µ¤Ê¤É¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¿»¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ®¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥«¡¼¤ò¤ä¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ÏÁª¤Ù¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
----------
²ÃÆ£ µ×Èþ»Ò¡Ê¤«¤È¤¦¡¦¤¯¤ß¤³¡Ë
¼«Æ°¼ÖÀ¸³è¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
»³¸ý¸©²¼´Ø»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Âç³Ø»þÂå¤Ï¿ÀÆàÀî¥È¥è¥¿¤Î¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ÇÇ¼¼Ö°ú¤¼è¤ê¤Î¥Ð¥¤¥È¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¡¢Â´¶È¸å¤ÏÆü´©¼«Æ°¼Ö¿·Ê¹¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£95Ç¯¤è¤ê¥Õ¥ê¡¼¡£2000Ç¯¤Ë¼«¤é¤ÎÇ¥¿±¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡ÖÇ¥ÉØ¤Î¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥ÈÃåÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë²ñ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¤³¤Î³èÆ°¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç2008Ç¯11·î¡Ö¸òÄÌ¤ÎÊýË¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¶µÂ§¡×¡Ê¹ñ²È¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¹ð¼¨¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¶µÂ§¤¬²þÄû¤µ¤ì¤¿¡£°é»ù»¨»ï¤ä¼«Æ°¼Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡¢TV¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤Ë´Ø¤ï¤ëÀµ¤·¤¤¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤ÇÈá¤·¤¤ÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿Í¤ÎÀ¼¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢ÅðÆñ¡¦º¾µ½¡¦²£ÎÎ¡¦¸òÄÌ»ö¸Î¤Ê¤ÉÊªÁû¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Î¼¹É®¤¬¶áÇ¯¤ÏµÞÁýÃæ¡£¸½ºß¤Î°¦¼Ö¤Ï27ËükmÁö¹Ô¡¢1998Ç¯ÅÐÏ¿¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥í¥á¥ª916¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¡£
----------
¡Ê¼«Æ°¼ÖÀ¸³è¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ²ÃÆ£ µ×Èþ»Ò¡Ë