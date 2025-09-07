札幌U-18の193cm長身GK唯野鶴眞が来季トップチーム昇格「2013年からコンサドーレスクールに通い始め…」
北海道コンサドーレ札幌は7日、北海道コンサドーレ札幌U-18のGK唯野鶴眞(18)が来季トップチーム昇格で決定したことを発表した。
唯野は登録193cmの長身GK。2007年生まれで13年から札幌の育成組織に所属しているといい、今季はトップチームに2種登録されている。クラブは「長身を生かしたハイボールの処理がうまく、シュートストップにも長けている。パワーを活かした飛距離のあるキックができる」と紹介した。
以下、クラブ発表プロフィールとコメント
●GK唯野鶴眞
(ただの・かくま)
■生年月日
2007年5月28日(18歳)
■身長/体重
193cm/86kg
■経歴
コンサドーレジュニアサッカースクール-札幌U-12-札幌U-15-札幌U-18
■コメント
「2013年からコンサドーレスクールに通い始め、2016年からコンサドーレU-12にGKとして加入しました。スクールに通っていた時からの夢であったTOPチームに昇格を果たすことができ、とても嬉しく思います。昇格を果たすことができたのも、これまで携わって頂いた指導者の方々、チームメイト、応援してくれたファンサポーターの皆様、そしてブレずにサポートし続けてくれた家族には感謝してもしきれません」
「これからはプロの世界で、コンサドーレで活躍することが恩返しだと思っています。感謝の気持ちを忘れず、素晴らしい先輩方のプレーを盗み、1日でも早く追いつき、追い越し、そして結果で示せるよう日々精進していきたいと思います。応援のほど、よろしくお願いいたします」
唯野は登録193cmの長身GK。2007年生まれで13年から札幌の育成組織に所属しているといい、今季はトップチームに2種登録されている。クラブは「長身を生かしたハイボールの処理がうまく、シュートストップにも長けている。パワーを活かした飛距離のあるキックができる」と紹介した。
●GK唯野鶴眞
(ただの・かくま)
■生年月日
2007年5月28日(18歳)
■身長/体重
193cm/86kg
■経歴
コンサドーレジュニアサッカースクール-札幌U-12-札幌U-15-札幌U-18
■コメント
「2013年からコンサドーレスクールに通い始め、2016年からコンサドーレU-12にGKとして加入しました。スクールに通っていた時からの夢であったTOPチームに昇格を果たすことができ、とても嬉しく思います。昇格を果たすことができたのも、これまで携わって頂いた指導者の方々、チームメイト、応援してくれたファンサポーターの皆様、そしてブレずにサポートし続けてくれた家族には感謝してもしきれません」
「これからはプロの世界で、コンサドーレで活躍することが恩返しだと思っています。感謝の気持ちを忘れず、素晴らしい先輩方のプレーを盗み、1日でも早く追いつき、追い越し、そして結果で示せるよう日々精進していきたいと思います。応援のほど、よろしくお願いいたします」