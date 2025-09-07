　北海道コンサドーレ札幌は7日、北海道コンサドーレ札幌U-18のGK唯野鶴眞(18)が来季トップチーム昇格で決定したことを発表した。

　唯野は登録193cmの長身GK。2007年生まれで13年から札幌の育成組織に所属しているといい、今季はトップチームに2種登録されている。クラブは「長身を生かしたハイボールの処理がうまく、シュートストップにも長けている。パワーを活かした飛距離のあるキックができる」と紹介した。

　以下、クラブ発表プロフィールとコメント

●GK唯野鶴眞

(ただの・かくま)

■生年月日

2007年5月28日(18歳)

■身長/体重

193cm/86kg

■経歴

コンサドーレジュニアサッカースクール-札幌U-12-札幌U-15-札幌U-18

■コメント

「2013年からコンサドーレスクールに通い始め、2016年からコンサドーレU-12にGKとして加入しました。スクールに通っていた時からの夢であったTOPチームに昇格を果たすことができ、とても嬉しく思います。昇格を果たすことができたのも、これまで携わって頂いた指導者の方々、チームメイト、応援してくれたファンサポーターの皆様、そしてブレずにサポートし続けてくれた家族には感謝してもしきれません」

「これからはプロの世界で、コンサドーレで活躍することが恩返しだと思っています。感謝の気持ちを忘れず、素晴らしい先輩方のプレーを盗み、1日でも早く追いつき、追い越し、そして結果で示せるよう日々精進していきたいと思います。応援のほど、よろしくお願いいたします」