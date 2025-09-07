100均のホルダーが絡みにくいよ！買わない理由が見つからなかった収納グッズ

ベルトの 収納 って意外と悩みますよね。ボックスに 収納 してみたり、フックに引っ掛けてみたりと試行錯誤していた筆者ですが、結局どれも上手くいかず…ベルト同士が絡まったり、吊るしてもちょっとした振動で落ちてくる始末。なにかいいものないかな〜と セリア を訪れると、大優勝の 収納 グッズを発見しました！

商品情報

商品名：ベルトホルダー

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦20×横120×奥行70mm（本体）、長さ25mm（ピン）

販売ショップ：セリア

買わない理由がない！セリアで見つけた収納グッズが秀逸なんです

セリアをパトロールしていると、収納グッズ売り場で気になる商品を発見しました。ベルトをスッキリ収納できるアイデアグッズで、その名も『ベルトホルダー』。お値段はもちろん￥110（税込）です。

ホルダーはクロス貼りの石膏ボード壁、薄い板壁、プリント合板に取り付け可能です。跡が目立ちにくいピンが3本付属しています。

使い方はまず、ホルダーを壁に押し当て、穴に合わせてピンを差し込みます。壁のやわらかさに応じて、コインやハンマーなどを使うと◎筆者は10円玉を使用しました。

対応しているベルトのサイズは、幅約6cm、厚み約7mmまでです。耐荷重量は約1kg。最大で4本収納できます。

実際に使ってみると、ごちゃついていたベルトを真っ直ぐにかけられるので見た目がスッキリ。ベルトを1本ずつ並べて固定できるので、ベルト同士が絡まないのもGOOD。取り出す時も、お目当てのベルトを引き出すだけでOKです。

フック部分を利用して、ネクタイやネックレスなども収納できますよ。長さがあっても絡みにくいので、サッと取り出せるのが嬉しいです。少々フチがある作りなので、多少揺れても勝手に外れにくいのが魅力。忙しい朝の準備も捗るので、買って損はないアイデアグッズです♪

今回はセリアの『ベルトホルダー』をご紹介しました。

これまでベルトは、収納ボックスに入れたり、フックにかけてみたりと試行錯誤していた筆者。やっと正解に出会えた気分で、時間がない時でも支度がちょっぴりラクになりました。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。