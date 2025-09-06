º´Æ£·ò¡¦µÜºêÍ¥¡¦Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¡¦»ÖÂº½ß¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡Ù¥¥ã¥¹¥È¹ßÎ×¤ÇÂç´¿À¼¡ª¡È3ÆüÁ°¡É¤Ë½Ð±é·èÄê¤ÎÉñÂæÎ¢¤âÌÀ¤«¤¹
»Ë¾åºÇÂçµé¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡ØÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC 2025 A/W¡Ë¤¬2025Ç¯9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢TGC½é½Ð±é¤È¤Ê¤ëº´Æ£·ò¡¢µÜ粼Í¥¤Ë²Ã¤¨¡¢Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¡¢»ÖÂº½ß¤¬¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC 2025 A/W¡Ù
º´Æ£·ò¡Ö¡ÊµÞ¤ÊÂÐ±þ¤Ë¡ËÆ¬¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×
Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡×¤Ï¡¢µÜ粼¤¬±é¤¸¤ëÂç³ØÀ¸¥É¥é¥Þ¡¼¡¦À¾¾ò¼ë²»¤¬¡¢º´Æ£±é¤¸¤ë¸É¹â¤ÎÅ·ºÍ¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¦Æ£Ã«Ä¾µ¨Î¨¤¤¤ë¿·¥Ð¥ó¥É¡ÖTENBLANK¡Ê¥Æ¥ó¥Ö¥é¥ó¥¯¡Ë¡×¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢»×¤ï¤Ì±¿Ì¿¤Ø¤ÈÆ³¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯ÀÄ½Õ²»³Ú¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£º´Æ£¤ÏÀ©ºî¤Ë¤â·È¤ï¤ê¡¢¼«¿È¤¬¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ëTENBLANK¤¬¥·¥ê¡¼¥ºÇÛ¿®³«»Ï¤ÈÆ±»þ´ü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
²ñ¾ì¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë¥É¥é¥Þ¥¿¥¤¥È¥ë¤Èº´Æ£¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤«¤éÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¥½¥ó¥°¡ÖGlass Heart¡×¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¡¢º´Æ£¡¢µÜ粼¡¢Ä®ÅÄ¡¢»ÖÂº¤Î4¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êÊâ¤¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢º´Æ£¤ÏµÒÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ê¥Ô¡¼¥¹¤ò¸«¤»¤¿¤ê¤È¡¢¤ªÃãÌÜ¤Ê°ìÌÌ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï³«ºÅ¿ôÆüÁ°¤ËµÞ¤¤ç·èÄê¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Åö½é¤Ï»ÖÂº1¿Í¤Î½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£»ÖÂº¤¬¡Ö3ÆüÁ°¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¡¢1¿Í¤Ç½Ð¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡ØÁ´°÷¤Ç½Ð¤è¤¦¤«¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢º´Æ£¤Ï¡ÖµÞ¤ÊÂÐ±þ¤ËÆ¬¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
º´Æ£¤ÈµÜ粼¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤ÎTGC½Ð±é¤Ç¡¢º´Æ£¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£Êâ¤¯»þ¤Ï¤Õ¤¶¤±¤Ê¤¤¡£¥â¥Ç¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë³Ê¹¥ÎÉ¤¯Êâ¤¯¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×¤È´ÑµÒ¤ËÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£²ñ¾ì¤«¤é¤Ï´¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢2¿Í¤¬´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ÏÄ¹¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ëº´Æ£¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤Æ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢´ÑµÒ¤ÎÇï¼ê¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¼Ì¿¿¤Ï¤³¤Á¤é
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡§¡Ú¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC 2025 A/W¡ÛÁ´¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ï¤³¤Á¤é
¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÈBEYOND TOGETHER¡É
¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC 2025 A/W¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡ÈBEYOND TOGETHER¡É¡£
¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢TGC¤¬ÁÏ½Ð¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÃÂÀ¸¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´õË¾¤ò¼¨¤¹ÌÀ¤ë¤¤¸÷¤ò´ðÄ´¤È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿¡£²áµî¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿Í×ÁÇ¤È¶áÌ¤ÍèÅª¤Ê¥â¥Á¡¼¥Õ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢TGC¤¬ÌÜ»Ø¤¹¼¡Âå¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯Ä´¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎTGC¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê½Ö´Ö¤¬±Ç¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡ÚÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN/WINTER¡Û¡ÊÎ¬¾Î¡§¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC 2025 A/W¡Ë
¡üÆü»þ
2025Ç¯9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë ³«¾ì12:00¡¢³«±é14:00¡¢½ª±é21:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡ü²ñ¾ì
¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ê¢©330-0081 ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÃæ±û¶è¿·ÅÔ¿´£¸¡Ë
¡ü¥á¥¤¥ó¥â¥Ç¥ë
Íòè½ºÚ¡¢¥¢¥ê¥¢¥Ê¤µ¤¯¤é¡¢°Â⻫À±Íè¡¢ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢ÈÄÁÒ²ÄÆà¡ÊCUTIE STREET¡Ë¡¢±óÆ£¤µ¤¯¤é¡¢²¬ºê¼Ó³¨¡¢¾®Àîºù²Ö¡ÊGirls²¡Ë¡¢±üÅÄºÌÍ§¡ÊSWEET STEADY¡Ë¡¢²ÃÆ£»ËÈÁ¡¢²ÃÆ£¥Ê¥Ê¡¢¶âÂ¼Èþ¶ê¡ÊÆü¸þºä46¡Ë¡¢¹á²»¡¢³ýÅç¤ß¤º¤¡¢Àî¸ý¤æ¤ê¤Ê¡¢²ÏÂ¼¤³¤³¤¢¡¢鄢ºé¥¢¥ê¡¼¡¢¾åºä¼ùÎ¤¡¢¾®ºäºÚ½ï¡ÊÆü¸þºä46¡Ë¡¢¾®ÎÓÍ³°Í¡¢»¨²ì¥µ¥¯¥é¡¢¤µ¤¯¤é¡¢ºù°æÎè¹á¡¢º´¡¹ÌÚµ×Èþ¡¢Shiho¡¢ÇòÀÐ¤Þ¤æ¤ß¡ÊSWEET STEADY¡Ë¡¢ÎëÌÚ¤æ¤¦¤«¡¢¤»¤¤¤é¡¢Î©²Ö¶×Ì¤¡ÊCANDY TUNE¡Ë¡¢ÅÄÆéÍü¡¹²Ö¡¢ÅÄÂ¼ÊÝÇµ(Ý¯ºä46)¡¢·îÌîÍºÚ¡¢ÄØ¡¢ÄáÅèÇµ°¦¡¢¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡¢Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢¤Ê¤´¤ß¡¢Æá¿Ü¤Û¤Û¤ß¡¢¿·¾ÂÑÛ¶õ¡¢À¸¸«°¦ÎÜ¡¢´õ¶õ¡¢ÅÚÊý¥¨¥ß¥ê¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¢Æ£µÈ²ÆÎë(Ý¯ºä46)¡¢¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥Þ¥óÍ·¼·¡¢À±ÇµÌ´Æà¡¢ËÜÅÄ¼ÓÍè¡¢Mai¡¢MINAMI¡¢»°µÈºÌ²Ö¡¢Â¼¾å°¦²Ö¡¢Â¼À¥¼Ó±Ñ¡¢¥á¡¼¥¬¥ó²Ö»Ò¡¢¼é²°ÎïÆà(Ý¯ºä46)¡¢Ìð¿áÆà»Ò¡¢»³粼Å·(Ý¯ºä46)¡¢¤æ¤¤¾®ÃÓ¡Ê¤æ¤¤¤Á¤ã¤ß¡Ë¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢ÊÆß·¤ê¤¢¡¢¤ê¤ó¤« ¢¨50²»½ç
¡ü¥â¥Ç¥ë
°ð³ÀÉ±ºÚ¡¢¤ª¤µ¤¡¢鄢Ö¿ºÚ¡¹»Ò¡¢Ê¿ÈþÇµÍý¡¢Ã«ºêÁáÌí¡Ê¡âME¡Ë¡¢Ã«ÅÄ¥é¥Ê¡¢⻑ÉÍ¹Æà¡¢ÍÕ·î¤¯¤ì¤¢¡¢µÈÅÄ·ÃÈþÁ´ ¢¨50²»½ç
¡ü¥²¥¹¥È
¥¢¥ª¥¤¥ä¥Þ¥À¡¢¤¢¤Î¡¢¥¤¡¦¥·¥¢¥ó¡¢ÀÐÀî°¦Âç¡¢´äÀ¥ÍÎ»Ö¡¢KAI¡ÊYUHZ¡Ë¡¢¤«¤Ê¤Ç¡Ê3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ë¡¢Àî¸åÍÛºÚ¡¢¤¯¤ì¤¤¤¸¡¼¤Þ¤°¤Í¤Ã¤È¡¢¾®µÜÍþ±û¡¢Shigekix¡¢¤·¤Ê¤³¡¢æÆ¡¢Á¾Ìî½ØÂÀ¡¢Ê¿Í´Æà¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢郄¾¾¥¢¥í¥Ï¡¢TAKI¡ÊTHEJET BOY BANGERZ¡Ë¡¢TAKUMI¡ÊTHEJET BOY BANGERZ¡Ë¡¢¹Ë·¼±Ê¡¢¤È¤¦¤¢¡¢ËÅÄÍµÂç¡¢NAOYA¡ÊMAZZEL¡Ë¡¢ÃæÂô¸µµª¡¢²ÆÀ¸Âç¸Ð¡¢NOA¡¢ÌîÂ¼¹¯ÂÀ¡¢HARUTO¡ÊYUHZ¡Ë¡¢Èõ¸ý¹¬Ê¿¡¢HYO¡ÊYUHZ¡Ë¡¢ËÜÅÄ¶ÁÌð¡¢¾¾ËÜ¿Î¡¢´Ý»³Îé¡¢¿åÂôÎÓÂÀÏº¡¢µÜÀ¤Î°Ìï¡¢Â¼½Å°ÉÆà¡¢¤â¡¼¤ê¡¼¤·¤å¡¼¤È¡¢ÌÝÂåÏÂ¿Í¡¢MON7A¡¢»³²¼¹¬µ±¡¢»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡¢YUUKI¡ÊIS:SUE¡Ë¡¢¥æ¡¦¥À¥è¥ó¡¢¤ê¤Ê¤Ô¤Ã¤Ô¡Ê¥ê¥ó¥À¥«¥é¡¼¡ç¡Ë¡¢Î®Æá ¢¨50²»½ç
¡ü¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
ILLIT¡¢aoen¡¢CANDY TUNE¡¢GENERATIONS¡¢FRUITS ZIPPER¡¢ME:I¡¢MEOVV¡¢WILD BLUE ¢¨50²»½ç
¡üMC
EXIT¡¢ÏÉ¸«ÎèÆà ¢¨50²»½ç
¡ü¥¹¥¿¥¸¥ªMC
ÇðÌÚÍ³µª¡¢TGC¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼HIROMI¡Ê¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë¡¢TGC¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼FUKAMI¡Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¢¨50²»½ç
¡ü¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC 2025 A/W¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È