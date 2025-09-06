¥É·³¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤ò¸Æ¤ó¤À¡È¸¶°ø¡É¡¡NHK²òÀâ¤âµ¿Ìä¡ÄÉÔ²Ä²ò¤À¤Ã¤¿Âè3Êá¼ê¤ÎÆ°¤
6²ó¤Î¼éÈ÷¤«¤é¥Ð¡¼¥È¥ì¥Ã¥È¤¬½Ð¾ì¤·¤¿
¡ÚMLB¡Û¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º 2¡¼1 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡¦¥Ü¥ë¥Æ¥£¥â¥¢¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤Ë1-2¤Ç¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£9²ó¤Ï¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥ÈÅê¼ê¤¬ÄËº¨¤ÎÈïÃÆ¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î»î¹ç¤òNHK-BS¤Ç²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¦¿·°æ¹¨¾»»á¤ÏÊá¼ê¤ÎÇÛµå¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥³¥Ã¥È¤Ï1-1¤Î9²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢2¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤È²÷Ä´¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢8ÈÖ¥Ð¥µ¥í¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¤Î5µåÌÜ¡¢98.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó158.8¥¥í¡Ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤òÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡£ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ëºô±Û¤¨¤ò³Î¿®¤¹¤ë°ìÈ¯¤Ë¡¢º¸ÏÓ¤Ï¸ª¤òÍî¤È¤¹¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ï¥¹¥³¥Ã¥È¤ËÂÐ¤·¤ÆÆüÊÆ¤«¤éÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¸½Ìò»þÂå¤ËNPBÄÌ»»2038°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¤³¤ÎÆü²òÀâ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¿·°æ»á¤Ï¡Ö¥¹¥³¥Ã¥È¤Îµå¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö²¿¤ÇºÇ¸å¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Ë¡¢¤·¤«¤â¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÅê¤²¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¡¢¥Ù¥ó¡¦¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥ÈÊá¼ê¤ÎÇÛµå¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥µ¥í¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï½éµå¤Ë¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¡¢2µåÌÜ¤Ï³°³Ñ¤Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¥«¥¦¥ó¥È1-1¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£3µåÌÜ¤Ï¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Ç¶õ¿¶¤ê¡¢4µåÌÜ¤â¹â¤á¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ5µåÌÜ¤â3µåÂ³¤±¤ÆÄ¾µå¡£¤ä¤ä¿¿¤óÃæ´ó¤ê¤ËÆþ¤Ã¤¿1µå¤òÊ´ºÕ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀµÊá¼ê¤Ï¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤¬ÀäÂÐÅª¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢3Æü¡ÊÆ±4Æü¡Ë¤Î»î¹ç¤Ç¼éÈ÷¤ÎºÝ¤Ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬±¦¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¸òÂå¡£¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï3Ï¢Àï¤Ï½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âå¤ï¤Ã¤Æ¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï6²ó¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¼«ÂÇµå¤òÅö¤Æ¤ÆÅÓÃæ¸òÂå¤·¤¿¡£Âè3Êá¼ê¤Î¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤¬6²ó¤«¤é¼éÈ÷¤Ë½¢¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·Ð¸³¤ÎÀõ¤µ¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤¿·Á¤«¡£¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤âº£µ¨28»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.092¤È¶ìÀï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë