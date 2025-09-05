マッコイ斉藤、“意味深”投稿にSNS反響 “考察”コメント続々「絶対貴さんの事ですよね」「これだけで安心できます」
プロデューサー・演出家のマッコイ斉藤が4日、自身のXを更新。“意味深”な内容にSNSで反響が巻き起こっている。
【動画】食道がん公表…「元気に帰ってまります！」と力強く話した石橋貴明
マッコイはこの日、「いゃ〜元気で何よりでした」と一言だけ投稿。するとこの投稿に「絶対貴さんの事ですよね。正直ここ数カ月音沙汰なしだったので、もしかして結構ヤバい状況なのかなぁと心配してました」「ありがとうございます これだけで安心できます」「たかさんですか〜??マッコイさんもっとたかさんの事伝えて欲しいです〜。お願いします！」「ずっと貴さんの心配してました マッコイさんありがとうございます」など、“考察”したコメントが寄せられている。
マッコイは今年4月、食道がんであることを公表した、とんねるずの石橋貴明について、自身のXで「今日配信した通り！貴さんは今も病と闘ってると思います。みなさんの応援が力になると思います！元気に帰ってきます。あの方は大丈夫です、応援コメントは貴ちゃんねるず公式Xにしてください！すいません」とつづり、続けて「貴ちゃんは大丈夫。元気に戻ってきます。みなさん応援してあげて下さい！」と呼びかけていた。
