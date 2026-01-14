松の内も開けたというのに、いまだお屠蘇気分が抜けきらないのがテレビ朝日だ。2025年の年間視聴率は、個人・世帯ともにゴールデン（19〜22時）、プライム（19〜23時）、全日（6〜24時）でトプの“ダブル3冠”を達成。正月三が日の個人・世帯の視聴率もゴールデンとプライムで2冠を成し遂げ、年度3冠に向けて弾みをつけたのだ。この功労者とみられているのが、2日に放送された「新春ドリームバトル2026木梨憲武のスポーツKING