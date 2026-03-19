お笑いコンビ・とんねるずの石橋貴明が19日、自身のXを更新。およそ2ヶ月ぶりの更新で、母校・帝京高校を祝福した。【写真】「素晴らしい回復力！」ゴルフ場で丸山茂樹と笑顔を見せるとんねるず・石橋貴明センバツで、帝京高校が沖縄尚学に勝利を収め「やった！！！校歌で涙。魂！！！」とつづった。石橋は、2025年4月、自身のYouTubeチャンネルで食道がんを公表。そのご、咽頭がんも併発していることを明かし、当面の芸能活