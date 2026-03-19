とんねるずの石橋貴明が１９日、Ｘを更新し、母校・帝京がこの日行われたセンバツ高校野球で勝利したことに反応した。石橋は「やった！！！校歌で涙魂！！！」とだけ投稿。感涙している絵文字も添えた。帝京はこの日、開幕試合で強豪・沖縄尚学と対戦。１点を追う八回無死満塁の好機で５番の蔦原悠太（３年）が中越え２点二塁打を放ち逆転。さらに２点を追加した。帝京の甲子園勝利は２０１１年夏以来、１５年ぶり。