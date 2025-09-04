¿Íµ¤¾®Àâ¡Ø½ãµÊÃã¥È¥ë¥ó¥«¡Ù¤¬¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡¡ÀÅ¤«¤ÊµÊÃãÅ¹¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤ä¿´¤Î¸òÎ®¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì
¡¡¾®Àâ¡Ø½ãµÊÃã¥È¥ë¥ó¥«¡Ù¤Î¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤¬2025Ç¯9·î5Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä¤Î·î´©»ï¡ØGoodsPress¡Ù10·î¹æ¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ø½ãµÊÃã¥È¥ë¥ó¥«¡Ù¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤ÎÃæ¿È
¡¡È¬ÌÚÂôÎ¤»Ö¤Ë¤è¤ë¸¶ºî¾®Àâ¡Ø½ãµÊÃã¥È¥ë¥ó¥«¡Ù¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤ÊµÊÃãÅ¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ä¿´¤Î¸òÎ®¤òÉÁ¤¤¤¿Ê¸³ØºîÉÊ¤Ç¡¢2013Ç¯¤Î´©¹Ô¤«¤é¿Íµ¤¤¬¹¤Þ¤ê¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï¿·ÁõÈÇ¤â´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¥í¥ó¥°¥»¥éーºîÉÊ¡£¹ñÆâ¤Ç¤ÏÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ËÝÌõÈÇ¤òÄÌ¤¸¤Æ³¤³°¤Ç¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤Çºî²è¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Á¡ºÙ¤Ê¿´ÍýÉÁ¼Ì¤È²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥¿¥Ã¥Á¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëÌ¡²è²È¡¦·î¾ë¥Þ¥ê¡£µÊÃãÅ¹¤Î¶õµ¤´¶¤äÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¿´¾ð¤ò¸½ÂåÅª¤ËÉÁ¤½Ð¤·¡¢¸¶ºî¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£GoodsPressÊÔ½¸Ä¹¡¦Ãæ»³¹ä²ð¥³¥á¥ó¥È¡Ö¹ñÆâ³°¤ÇÆÉ¤ß·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¡Ø½ãµÊÃã¥È¥ë¥ó¥«¡Ù¤ò¡¢È¬ÌÚÂôÀèÀ¸¤ÎºîÉÊÀ¤³¦¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¥³¥ß¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤É½¸½¤Ç¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ïÌÌ¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÎ¾ÎØ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥â¥Î»ïÆÉ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿·Á¯¤ÊÊ¸²½ÅªÆÉ½ñÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×ÁÏ´©38Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡ØGoodsPress¡Ù¤Ï¡¢Êë¤é¤·¤òË¤«¤Ë¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¡Ø½ãµÊÃã¥È¥ë¥ó¥«¡Ù¥³¥ß¥«¥é¥¤¥ºÏ¢ºÜ¤Ï¡¢¥â¥Î»ï¤È¤·¤Æ¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢Ê¸²½Åª²ÁÃÍ¤ò¹¤¯È¯¿®¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¸¶ºî¾®Àâ¡Ø½ãµÊÃã¥È¥ë¥ó¥«¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸Åìµþ¡¦Ã«Ãæ¤ÎÏ©ÃÏÎ¢¤Ë¤¢¤ë¾®¤µ¤ÊµÊÃãÅ¹¡Ø½ãµÊÃã¥È¥ë¥ó¥«¡Ù¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿3¤Ä¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤ÊÊª¸ì¡£·è¤Þ¤Ã¤ÆÆüÍË¤Ë¸½¤ì¤ëÆæ¤Î½÷À¤È¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀÄÇ¯¤ÎÎøÌÏÍÍ¡¢¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃæÇ¯ÃËÀ¤È¤«¤Ä¤Æ¤ÎÎø¿Í¤ÎÌ¼¤È¤ÎÃ»¤¯ÀÚ¤Ê¤¤¸òÎ®¡¢¥Þ¥¹¥¿ー¤ÎÌ¼¡¦¼¶¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤Ê½éÎø――¡£¥³ー¥Òー¤ÎË§¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤¬ÀÅ¤«¤ËÎ©¤Á¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤Û¤í¶ì¤¯¤Æ¤ä¤µ¤·¤¤¡È´ñÀ×¡í¤ÎÊª¸ì¡£³Æ½ê¤ÇÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À·æºî¾®Àâ¡£
