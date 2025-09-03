Da-iCE「花村想太」愛車を公開！ 精悍“ブラック×レッド”が超カッコいい！ 独自カスタムで「ビジュ良すぎ」なハーレー「ブレイクアウト114」とは

ハーレー×クールに決めた2ショット公開！

5人組ダンス＆ボーカルグループ「Da-iCE」の花村想太さんが2025年7月21日、自身のインスタグラムを更新。

愛車との2ショット写真を公開しました。

超カッコいい！ これがDa-iCE「花村想太」実際の「愛車」です！ 画像で見る【画像】

いったいどのようなモデルなのでしょうか。

Da-iCE 花村想太さんの超カッコいい愛車とは［Photo：時事通信フォト］

花村さんは自身のインスタグラムに、自身が手掛けるアパレルブランドのウェアとともに、ハーレーダビッドソン「ブレイクアウト」にまたがっている写真をアップ。

複数枚の写真にはさまざまなイメージカットが映し出されており、花村さんのクールな表情が印象的です。

花村さんは過去にもハーレーとのツーリング姿や、愛車を映したショットを自身のSNSにアップしており、過去の投稿にて「ブレイクアウト114」モデルであると明かしていました。

ブレイクアウト114の名で親しまれている「FXBRS Softail Breakout 114」は、大型バイクらしいロー＆ロングなシルエットに大径ホイールを装着し、インパクトの強いスタイリングが特徴的。

パワフルなエンジンも魅力のひとつで、現在は販売は終了したものの、後継の「ブレイクアウト117」を含め、ハーレー愛好家はじめ根強い人気を誇るモデルです。

花村さんの愛車は、色はブラックで統一され、各所にはアクセントカラーのレッドカラーがポイントとなり、花村さんオリジナルのカスタムが施されたスペシャルな1台であるといえます。

過去には、雑誌の取材で「バイクのカスタムが趣味で」とも語っており、バイク愛あふれる様子がうかがえます。

今回の花村さんの投稿にユーザーからは「ビジュ良すぎ！」「格好良すぎます」「ソウイチゴンかっこいい！」と絶賛のコメントが集まるなど、ファンをはじめ話題を集めていました。