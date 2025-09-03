Ãæ¹ñ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢4Éô¤Î20ºÐ¤Ë¹â³Û¥ª¥Õ¥¡¡¼¤âµ¢²½¤òµñÈÝ¤µ¤ì¤ë¡ª¡©¡Ö¥«¥¹¥È¥í¥×¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Î¾×·âÅª½ÐÍè»ö¡×¤È´Ú¹ñ»æ
ÀèÆü¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï¡¢¥É¥¤¥ÄÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥¤¥§¥ó¥¹¡¦¥«¥¹¥È¥í¥×¤ò½é¾·½¸¤·¤¿¡£
¥É¥¤¥Ä1Éô¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ë½êÂ°¤¹¤ë22ºÐ¤ÎMF¤Ç¡¢¥É¥¤¥Ä¿Í¤ÎÉã¿Æ¤È´Ú¹ñ¿Í¤ÎÊì¿Æ¤Î¤â¤È¤Ë¥É¥¤¥Ä¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Áª¼ê¤À¡£
U-21¥É¥¤¥ÄÂåÉ½·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Ø°ÈÂØ¤¨¤·¡¢¡Ö´Ú¹ñ»Ë¾å½é¤ÎÆó½Å¹ñÀÒ¤ÎÃË»ÒÂåÉ½Áª¼ê¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢´Ú¹ñ»æ¡ØSports Chosun¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç´Ú¹ñ¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Î¾õ¶·¤¬µ¯¤¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡ØÃæ¹ñ¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¡Ù¥«¥¹¥È¥í¥×¤Î´Ú¹ñ¹Ô¤¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Î¾×·âÅª¤Ê½ÐÍè»ö¡£¥¤¥¿¥ê¥¢4Éô¥ê¡¼¥°¤ÎÆó½Å¹ñÀÒÍË¾³ô¡¢Ãæ¹ñ¹Ô¤¤òµñÈÝ¡£
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¡ØÌÖ°×¡Ù¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢·ÏÃæ¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Î¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Õ¡¼¤¬¡¢Ãæ¹ñ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥Ö¤«¤éÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¹â³Û·ÀÌó¤òÃÇ¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Ãæ¹ñÂåÉ½¤Ø¤Îµ¢²½¤òµñÈÝ¤·¤¿¤â¤Î¤È²ò¼á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¡¼¤Ï²¤½£¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Î¤ß¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾Íè¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤¬µñÈÝ¤Î¼ç¤ÊÍýÍ³¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Õ¡¼¤Ï2005Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÍË¾¤Ê¼ã¼êÁª¼ê¤Ç¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÈÃæ¹ñ¤ÎÆó½Å¹ñÀÒ¤ò»ý¤Ä¡£Ãæ¹ñ·Ï¤Ê¤¬¤é¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤à¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Õ¡¼¤Ï¡¢¸½ºß4Éô¥ê¡¼¥°¤Î¥ª¥ë¥È¥ì¥Ý¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Èà¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤¿Ãæ¹ñ1Éô¥ê¡¼¥°¤Î²ÏÆîFC¤Ï¡¢³ÍÆÀ¤ò»î¤ß¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Áª¼ê¤¬¤½¤ì¤òÃÇ¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¡¢À®Ä¹¤¹¤ì¤Ð¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½Æþ¤ê¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ»æ¤Ï¡Ø²ÏÆîFC¤Ï¿ôÉ´Ëü¸µ¡Ê100Ëü¸µ¤Ï¤ª¤è¤½2066Ëü±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤Î·ÀÌó¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï20ºÐ¤Î¥Õ¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤Ï¤½¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÃÇ¤Ã¤¿¡£·ÀÌó¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñÂåÉ½Æþ¤ê¤Î½àÈ÷¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¡¼¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¹ñÀÒ¤òÊÝ»ý¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¥ê¥¨A¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬Ì´¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢²ÏÆî¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÃÇ¤Ã¤¿¡Ù¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾Íè¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢4Éô¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë20ºÐ¤ÎÁª¼ê¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ÏÈó¾ï¤ËÄã¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¼Â¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¼Â¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Èà¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é¤Î¹â³Û¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½ÏÎ¸¤»¤º¤ËµñÈÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¥»¥ê¥¨D¤Î¥ª¥ë¥È¥ì¥Ý¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Õ¡¼¤Ï¡¢184Ñ¤ÎMF¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
µ¢²½¤·¤ÆÃæ¹ñÂåÉ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿È¿Â§½õ¤Ã¿Í7¿Í
¶áÇ¯¡¢Ãæ¹ñÂåÉ½¤Ï¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍÁª¼ê¤é¤òµ¢²½¤µ¤»¤Æ¤¤¿¤¬¡¢2026Ç¯WÇÕÍ½Áª¤Ç¤ÏÆüËÜ¤ËÏ¢ÇÔ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¹¤Ç¤ËÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£