YouTubeチャンネル「マニアック天気」が公開した動画「【過去最高】異例尽くし！2025年夏まとめ 記録的高温 梅雨入りは5月」にて、気象予報士の松浦悠真氏が2025年の8月、そして6月から8月までの夏全体の天候を詳しく総括。「記録的に気温が高い夏となりました」と述べ、「夏のステージが完全に変わってしまった」と強調した。



動画の冒頭、松浦氏は「猛暑日の日数も過去一番」「空梅雨もかなり特徴的」と過酷さを振り返り、全国の気温偏差や降水量、日照時間における異常値について丁寧に解説した。8月は「日本全体プラス1.84度ということで、2番目に高い値となりました」と前置きしつつ、「地点によっては過去一番の暑さ」とも指摘。地域ごとの偏差も北ほど大きく、北海道では「偏差がプラス3度以上になったところも」と、特に異例の暑さだったことが明らかになった。



さらに、6月から8月の夏全体については「圧倒的に過去の記録を抜きました」「プラス2.36度。異常と言ってもいい」とし、「温暖化の影響もあるんですけれども、それ以上に何かが加わっているとしか思えない」と自身の見解を披露する場面も。梅雨入り・梅雨明け時期の「まるで一番早い梅雨入りになった」「梅雨が1ヶ月前倒しになって、6月からずっと真夏だった」との気づきや、「6月から7月はちゃんと梅雨があれば高温は抑えられた」と、予想とのズレが異常気象を加速させたと述べた。



また、「41.8度の過去最高気温が伊勢崎で観測された」ことや「8月下旬の記録的な高温もあり、飛び抜けていった」「夏の常識が崩壊した」と印象的なワードでこの夏の歴史的異変を伝えた。その背景には「記録的な高気圧の強さ」「南北の異常な気圧配置」「海面水温の高さ」「太平洋高気圧やチベット高気圧の強まり」など、多様な要因が複雑に絡み合ったと解説している。



最後に、「秋の前半も高温傾向が予想され、雨も少ない見込み」「長期予報よりも1か月予報をこまめに確認してほしい」と視聴者にアドバイスし、「今回はかなり大きく外したパターンだった」と正直な振り返りで動画を締めくくった。