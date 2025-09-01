SKY-HI『THE LAST PIECE』テーマソングをオーディション最終審査のメンバーとパフォーマンス

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

SKY-HIが、9月8日19時からTBSにて2時間にわたって放送されるTBS『CDTVライブ！ライブ！』に出演する。

アーティスト/プロデューサーとして活動するSKY-HIがソロとして1年半ぶりに『CDTVライブ！ライブ！』に登場。

自身がCEOを務めるBMSGとTBSによる、BMSG3組目となるボーイズグループ結成へ向けた話題のオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』のテーマソングに決定している「At The Last」を最終審査のメンバーとパフォーマンスする。

さらに、『CDTV』の放送を開始した1993年からランキング1位を獲得した曲だけを凝縮して一気見せする特別企画「CDTV32年間1位の曲だけSP」もお届け。子どもから大人まで全世代が楽しめる、なつかしの名曲から最新曲までヒットソングが続々と登場する。

■番組情報

TBS『CDTVライブ！ライブ！』

09/08（月）19:00～21:00

進行：えとちゃん（江藤愛TBSアナウンサー）

