¥Ñ¥Ñ³èÂáÊá¤Î·Ù»ë¤ËÅÜ¤ê¡Ö°ìÈÖ¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤Î©¾ì¤À¤í¡×
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ä¨ÌòÂÀÏº»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡Ö¡Î¥Ñ¥Ñ³è¤ï¤¤¤»¤Ä¤ÇÂáÊá¡ÏÀ¸³è°ÂÁ´ÆÃÊÌÁÜººÂâ¤Î·Ù»ë(53)¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢·Ù»¡´´Éô¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¤½¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂêÅÀ¤ò±Ô¤¯»ØÅ¦¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢É÷Â¯»öÈÈ¤Ê¤É¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ë·Ù»ëÄ£¤ÎÀ¸³è°ÂÁ´ÆÃÊÌÁÜººÂâ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë·Ù»ë¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥Ñ¥Ñ³è¡É¤Ç¾¯½÷¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¡£Ä¨ÌòÂÀÏº»á¤ÏËÁÆ¬¤«¤é¡¢¡Ö°ìÈÖ¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤Î©¾ì¤Î¿Í´Ö¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¡¢¼è¤êÄù¤Þ¤ëÂ¦¤Î·Ù»¡´±¡¢¤½¤ì¤â´´Éô¤Ç¤¢¤ë·Ù»ë¤¬µ¯¤³¤·¤¿»ö·ï¤Î¿¼¹ï¤µ¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
Ä¨ÌòÂÀÏº»á¤Ï¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤¬Ã±¤Ê¤ë¸Ä¿Í¤Î°ïÃ¦¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ï°ì¿Í¤äÆó¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£É¹»³¤Î°ì³Ñ¤À¤È»×¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢·Ù»¡ÁÈ¿¥Æâ¤ËÆ±ÍÍ¤ÎÌäÂê¤òÊú¤¨¤ë¿ÍÊª¤¬Â¾¤Ë¤âÂ¸ºß¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢À¸³è°ÂÁ´²Ý¤È¤¤¤¦¿¦Ì³¤ÎÀ¼Á¾å¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤òµó¤²¡¢¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤Ï¤±¸ý¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÆ°µ¡¤ò¿äÂ¬¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æµö¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇºá¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë»á¤Ï¡¢¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë·Ù»¡´±¤¬ÂçÂ¿¿ô¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°ìÉô¤Î¥¨¥ê¡¼¥È°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤¿´´Éô¤¬µ¯¤³¤¹ÉÔ¾Í»ö¤¬¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Î¿®Íê¤ò¼ºÄÆ¤µ¤»¤ë¤È¼çÄ¥¡£¡Ö¼è¤êÄù¤Þ¤ëÂ¦¤¬¤³¤ì¤¸¤ã¡¢¤â¤¦Ã¯¤â¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¡¢»ÔÌ±´¶¾ð¤òÂåÊÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤ÇÄ¨ÌòÂÀÏº»á¤Ï¡¢·Ù»¡¤Î¼«¾ôºîÍÑ¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤À¤È¤·¡¢¡Ö¿ÈÆâ¤Ë´Å¤¤½èÊ¬¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢Å°ÄìÅª¤ËÄ´ºº¤·¤ÆÇ¿¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë¤Ù¤¤À¡×¤ÈÄó¸À¡£º£²ó¤Î»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢·Ù»¡ÁÈ¿¥¤¬Êú¤¨¤ë¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê¤Ë¤³¤½¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤«¤±¤¿¡£
