173万人超えYouTuber、無期限休止を報告。「SNSの治安の悪い環境は好きではない」吐露し体調不良も告白
YouTuberのきょんさんは8月31日、自身のX（旧Twitter）を更新。所属するYouTuberグループ・きょんくまの無期限休止を報告しました。
【投稿】無期限休止の理由とは？
しかし、「ただSNSの治安の悪い環境は好きではないです。だからインフルエンサーとしては突出しません」と吐露。「まぁとりあえずは今回の原因になった体調を早く治します笑 インフルエンサーでも少しはいないとなとも思います」と、体調不良も告白しました。「要するに無理なくがむしゃらに生きてた今までではなく、健康や本当にやれる事を秘密裏に動きます」とのことです。
コメントでは、「寂しいじゃん」「きょんちゃんお疲れ様です」「マジで長く続けられる事に尊敬します！ゆっくり休んでください」「活動を辞められるのは悲しいですが新たな場所でも頑張って欲しいです！」「「寂しくなりますが、しっかり休んでください」「小学生の頃から、画面越しの笑顔に救われてきました」「きょんくまを知って、人生が明るくなって、今の私があります。きょんくまの皆さんには感謝しかありません」と、温かい声が多数寄せられました。
「本日をもちまして、きょんくまは無期限休止致します」と報告したきょんさん。「9年間？本当に長くやってきました笑 僕はYouTubeをしてる事が好きだった訳じゃないです。僕の中でYouTubeは手段の一つでした。ダンスをやっていたのもイベントを主催していたのもそれが好きだった訳ではなく人と一緒にいたり寂しくならない為の手段でした」と明かし、今後については「今後僕のやる事も、好きな事ではなく沢山の人と関わったり幸せになれるような事をしていこうと思っています」とつづっています。
