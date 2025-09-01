お寺の掲示板に書かれた「人間性が表れるところ」刺さる言葉に1.5万いいね「めちゃくちゃわかります」【ママリ】

今日のお寺の掲示板「人間性は弱者への態度に表れるもの」

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。自分以外の人の新しい視点や考え方から学びを得ることはありますよね。今回は、Xに投稿された学びになるような投稿を3つ厳選してご紹介します。思わず「ほほー」とうなったり、見習いたくなったりするような投稿をどうぞごらんください。

誰しも気をつけてはいても、他人に対しよくない言動を取ってしまうこともあるのではないでしょうか。時間がないとき、心の余裕がないときなど、ついイライラをぶつけてしまうことはあります。





住職を務める・専念寺/ネコ坊主(@yabumoto610)さんは、毎日お寺に手書きの格言を掲示しています。ある日の「本性が出るよね」…とお寺の掲示板に貼られた格言が注目を集めました。改めて「気を付けなければ」と気持ちを引き締められた格言です。

今日のお寺の掲示板

「人間性は、弱者への態度に表れるものです」と書かれた格言にハッとした方もいるかもしれませんね。弱者とは肉体的な強さだけでなく立場上弱い方など、人それぞれ思い浮かべる人は違うのでしょう。相手によって態度を変えていれば、ときには信頼を失ってしまうことも。心に余裕があるなしに関わらず、気をつけたいものですね。



この投稿には「上司にも、顧客にも、政治家にも言える」「これめちゃくちゃわかります！」といった共感の声が寄せられていました。短い格言の中にもメッセージが込められ、考えさせられました。専念寺では毎日手書きの格言が掲示されていますので、明日は何かな？と楽しみができますね。

小1の壁を乗り切った「交通整理」イラストで紹介し話題に

一気に子どものやることが増える小学1年生。どんな日々になるのか、わが子は大丈夫だろうか。いろんな不安があるでしょう。



投稿者のまぼさん。ご自身の経験をもとに、小学1年生になったお子さんと親の日々を漫画にして紹介しています。参考になる部分もあるはず。さっそくみてみましょう。



お子さんが新一年生になるご家庭に読んでもらえたら嬉しいです。

我が家のつまづきと軌道修正をツリーにまとめています！

※あくまでも「うちの場合は」の話です。

みなさんも「これ良かったよ！」があればぜひ教えてください！

保育園児から小学生になるということ。

そもそも持ち物が多いので、準備と片付けの動線を変えた

「したくをする」「かたづけをする」だけだと抽象度が高すぎるようで、

毎日のtodoを書き出して読み合わせた。

けど、忘れ物をしても「まぁそんなこともあるよね」っていう姿勢で…

配布物はスキャンしてpdfで管理！

夫婦で共有+外出中でも見られるように…しないと紙の管理がむずすぎる

普段はGoogleカレンダーで管理しているが、

子供に関わる予定は紙のカレンダーに書いて予定が見通せるようにした。これでようやく曜日の感覚がついてきた。

ボイスメッセージができるGPSは我々親子の心のお守りになっている。いい買い物したと思ってるけど、月額がかかるので様子を見て導入してもいいのかも。

とか色々書いたが、

朝確認したはずの消しゴムやら鉛筆が、下校時には消えて帰ってくる問題はいまだに解決していない…

「ものを大切に」はもちろんですけど、学習できなくても困るのでコストコで大量の鉛筆と消しゴム買いました…笑

はじめてのことに不安を感じるのは、誰でも一緒。だからこそ、経験した人のお話はとても参考になりますよね。当てはまる部分とそうでない部分をうまく使い分けて、取り入れてみてはいかがでしょうか。なんとなく「小学1年生の生活はこう」というヒントがわかるだけでも、安心ですよね。



この投稿に「小1の解像度がめちゃくちゃ上がった」「工程のおおさ山の如し！」などのリプライが寄せられました。みんなが通る道とは言え、不安を減らしておけるに越したことはありません。新小1の親にとっては特に参考になる投稿でした。

もらったお土産がかわいくて「どこの？」

地方のお土産は、普段目にしないようなめずらしいものもありうれしいですよね。投稿者・川北すピ子さんは、知り合いからもらったお土産が、あまりにもかわいくてXに投稿することに。

©su_pico

可愛いの貰った

どこのお土産だ

モフモフゆきおとこ、と書かれたお土産。とてもかわいらしい見た目のお菓子ですね。ゆきおとこ、と書いているので東北など寒い地方のものでしょうか。かわいいお土産に、話も盛り上がりそうです。「モフモフ…」の字も独特な雰囲気を醸し出しています。



この投稿に、「猫ちゃんバージョンも見つけました」「東北に売っているよ」など、目撃情報のリプライが寄せられました。川北すピ子さんも、これらの地域に出かけたあかつきにはゲットできそうですね。



さまざまな地域に住んでいる方が登録しているSNSだからこそ、お土産の販売情報がこれほど集まるのかもしれません。SNSの便利さと温かさを感じられる投稿でした。

